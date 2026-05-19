尿がんリスク検査「マイシグナル」初の実店舗、そごう大宮店にオープン

Craif株式会社

Craif株式会社（所在地：東京都新宿区、CEO：小野瀬 隆一、以下Craif）は、尿がんリスク検査「マイシグナル」初の直営実店舗「マイシグナルショップ」を、そごう大宮店にてオープンいたしました。がんへの不安はあるものの最初の一歩が踏み出せない人に向けた対面相談拠点として、がん検査に関する疑問・不安・相談を専門スタッフが相談料無料で受け付けます。これまでマイシグナルでは電話でのがん検査相談を行ってきましたが、今回初めて対面での相談拠点を設けます。

マイシグナルショップイメージ図

日本では2人に1人ががんに罹患するとされる一方、がん検診受診率は全国で約40%（※1）にとどまっています。受診しない理由として、「時間がない」「必要性を感じない」「そもそもどんな検査があるかわからない」といった心理的なハードルが挙げられており、検診を避けがちな人が多いのが現状です。

Craifはこうした検査行動を妨げる心理的ハードルの解消を目指し、2025年4月よりがん検査に関する一般的な相談に無料で対応する電話相談窓口を開設。累計12,000件以上の相談を通じ、「気になってはいるが、どこに相談すればよいかわからない」「検査の種類が多すぎて選べない」「インターネットで調べるのが苦手で後回しになっていた」といった声が根強く存在することが見えてきました。電話での相談対応を続ける中で、心理的なハードルは一定程度解消される一方、対面でなければ解消しきれない不安を抱える層が一定数存在することも明らかになりました。こうした背景から、日常の買い物動線上に「気軽にふらっと立ち寄れる対面相談の場」として、今回初の実店舗を開設しました。

※1.国立がん研究センターがん対策情報センター

◼️「マイシグナルショップ」の特徴

１. 専門スタッフによる無料対面相談

がん検査に関する疑問・不安を、がん研究者監修の専門プログラムを修了した専門スタッフが相談料無料で受け付けます。マイシグナルの利用を検討していない方や、ご家族の受検についてお悩みの方も対応しています。

２. 幅広いがん検査の相談が可能

医療機関で取り扱っている公的ながん検診から最新の検査まで、幅広い知識を持つスタッフが対応します。マイシグナル以外のがん検査についても相談可能です。

３. マイシグナルシリーズをその場で購入可能

マイクロRNA×AIでがんリスクを評価する「マイシグナル・スキャン」をはじめ、4製品を実際に手に取りながらご購入いただけます。事前予約制で、検査結果の対面説明についても提供予定です。

◼️「マイシグナルショップ」概要

◼️マイシグナルショップ特別キャンペーン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41883/table/398_1_7a03df91b2fd09943c2af9738230699f.jpg?v=202605191251 ]

マイシグナルショップ限定でマイシグナル・スキャン1点につき3,000円OFFの特別価格で提供します。

※免責事項

本サービスは、がん検査に関する情報提供およびお客様のご相談に応じるものであり、医師による診断行為や医療行為に該当するものではありません。あくまで参考情報としてご利用いただき、正式な診断や治療が必要な場合は、必ず医療機関にご相談ください。なお、医師その他の専門家からの指導がある際には、当該指導に従っていただくようお願いいたします。

◼️「マイシグナル・スキャン」について

「マイシグナル・スキャン」は、尿中のマイクロRNAを抽出しAIで解析することで、すい臓がんを含む10種のがんリスク*を、がんの種類別に、ステージ1から評価する検査です。尿を採取するだけで、体に負担なく検査することが可能です。

詳細はWebサイトをご覧ください。

https://misignal.jp/



「マイシグナル・スキャン」は医療機器ではありません。解析した情報を統計的に計算することによりリスクを判定するものであり、医療行為としてがんに罹患しているかどうかの「診断」に変わるものではなく、リスクが低いと判定された場合でもがんが無いまたは将来がんにかからないとは限りません。

※ 卵巣がん・乳がんは女性のみ、前立腺がんは男性のみ検査対象となります。

■ Craifについて

Craif（クライフ）は がん早期発見に取り組む2018年創業のバイオAIスタートアップです。尿をはじめとする体液から、DNAやマイクロRNAなど多様なバイオマーカーを高精度に検出する独自の解析技術基盤「NANO IP(R)︎（NANO Intelligence Platform）」とAI技術を融合し、がんの超早期発見・早期治療・早期復帰を可能にする革新的な検査を開発しています。バイオテクノロジーとAIの力を社会に広く届けることで、当社のビジョンである「人々が天寿を全うする社会の実現」を推進します。

【会社概要】

社名：Craif株式会社（読み：クライフ、英語表記：Craif Inc.）

代表者：代表取締役 小野瀬 隆一

設立：2018年5月

資本金：1億円（2025年4月1日現在）

事業：がん領域を中心とした疾患の早期発見や個別化医療の実現に向けた次世代検査の研究・開発、尿がんリスク検査「マイシグナル(R)シリーズ」の提供

本社：東京都新宿区新小川町8-30 THE PORTAL iidabashi B1F

URL：https://craif.com/