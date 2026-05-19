「『教育』と『自動化』で塞ぐIDの穴：人の脆弱性をリテラシーで補い、IGAで最適化する最新のセキュリティ戦略とは」セミナーをオンライン無料開催

LRM株式会社

LRM株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役CEO：幸松哲也）と株式会社イエソド（本社：東京都港区、代表取締役：竹内 秀行）は、2026年5月28日(木)11時 から、「『教育』と『自動化』で塞ぐIDの穴：人の脆弱性をリテラシーで補い、IGAで最適化する最新のセキュリティ戦略とは」をテーマとしたセミナーをオンライン無料開催いたします。

Zoomでご視聴いただけますので、ぜひご参加ください。

▼ セミナー詳細ページを見る

https://www.lrm.jp/seminar/se_iga_offense_and_defense/

開催の背景

企業のID管理には、従業員の判断ミスや不注意といった「人の脆弱性」と、属人化した運用や手作業に依存したプロセスといった「仕組みの脆弱性」が共存しています。

本セミナーでは、この二つの弱点を補完し合うアプローチとして、従業員のリテラシー向上を図るセキュリティ教育と、ID管理を効率化・標準化するIGAの活用を取り上げます。フィッシング対策や適切な権限申請を支える教育と、入退社・異動に伴う権限付与の自動化や過剰権限の抑制を実現するIGAを組み合わせることで、組織全体のID管理を持続的に強化する方法を解説します。。

開催概要- セミナー名：『教育』と『自動化』で塞ぐIDの穴：人の脆弱性をリテラシーで補い、IGAで最適化する最新のセキュリティ戦略とは- 登壇者：- - 株式会社イエソド 執行役員 CSO 齋藤 誉氏- - LRM株式会社 執行役員 / CCO 藤居 朋之- 日時：2026年5月28日(木) 11:00～12:00- 費用：無料 ※途中参加、途中退出可能です。- 形式：オンライン(Zoom)- 申込締切：開催日当日の開始時間までとなります。お申込み方法

下記ページより、必要事項をご記入の上お申し込みください。（20秒ほどで完了します）

https://www.lrm.jp/seminar/se_iga_offense_and_defense/

LRMについて

「Security Diet(R)」を企業理念に、情報セキュリティに関するプロの知見を提供するとともに、意識の向上から人や組織の行動変容を促すことで、持続可能な情報セキュリティ体制構築と企業価値向上に貢献します。



2,500社を超える導入実績があるセキュリティ教育クラウド「セキュリオ」事業、ならびに年間580社(※)・19年以上の支援実績がある情報セキュリティコンサルティング事業を展開し、日本で一番身近な情報セキュリティ会社となるために日々活動しています。

※ 2023年8月1日～2024年7月31日のコンサルティング支援社数



会社名：LRM株式会社

本社 ：兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-10 読売神戸ビル5F

代表者：代表取締役 幸松哲也

設立 ：2006年12月

公式サイト ：https://www.lrm.jp/

事業 ：セキュリティ教育クラウド「セキュリオ」の開発提供、情報セキュリティコンサルティング支援