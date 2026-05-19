モバイルバッテリーの「もしも」を守る避難所！発火を封じ込める国際認定の防火バッグ、MaGdget Fireproof Bagを新発売

株式会社シンシア

株式会社シンシア(本社：大阪市浪速区・代表取締役：西森 潤)は、磁石とガジェットを組み合わせた製品を展開するブランド「MaGdget／マジェット」より、『Fireproof Bag／ファイアプルーフ バッグ』を発売しました。

近年、スマートフォンやノートPCの普及に伴い、モバイルバッテリーを日常的に持ち歩く機会が増加しています。しかし、リチウムイオン電池の衝撃や劣化による熱暴走、突然の発火事故は国内外で後を絶たず、社会的な課題となっています。こうした背景から、万が一の異常発火が発生した場合でも、カバンの中の荷物や周囲の家具への延焼を最小限に食い止めるための「モバイルバッテリーの避難所」として、本製品を開発いたしました。

■ 国際認定機関ilac-MRAが認めた世界基準の安全性

本製品は、世界中で検査結果が相互に承認される国際認定機関ilac-MRAの認可を受けた第三者検査機関にて、厳格な型式試験を実施し合格しています。最も危険とされるバッテリーの短絡（ショート）および過充電のシナリオにおいて、バッグ内部で激しい火災や煙が発生しても、火炎や液漏れを外部に出さないようにする高い封じ込め性能が公的に証明されました。

■ 最大1000℃の瞬間耐火性能、驚異の3層構造テクノロジー

安全試験では、800℃の炎に30秒さらしても貫通・燃焼なし。瞬間耐火温度は最大1000℃、長時間耐熱温度は550℃と、発火事故に対応する性能を備えています。独自に設計されたタフな3層構造の生地が熱を完全に遮断。周囲への延焼リスクを徹底的に排除します。

■ 飛行機への持ち込み時も安心。機内での「もしも」に備える新習慣

近年、航空機内におけるモバイルバッテリーの持ち込み規制は厳格化されており、万が一の出火トラブルは重大な事故に直結します。本製品は、機内への持ち込み基準を満たす20,000mAhクラスまでのバッテリーを安全に保護。上空での気圧変化や衝撃による熱暴走リスクに備え、限られた機内空間でも周囲に迷惑をかけない安心の旅を提供します。出張や海外旅行の心強いパートナーとして、機内バッグの新定番となるセーフティアイテムです。

■ 就寝中の「気づけない発火」に備える。夜間の無防備な時間を守る安心の定位置

リチウムイオン電池のトラブルは、私たちが深い眠りについている時間帯にも前触れなく発生する可能性があります。就寝中は発煙や異臭といった異常事態に最も気づきにくく、対応が遅れがちになるため非常に無防備です。一日を終えたモバイルバッテリーの「夜の定位置」として本製品に収納して保管することで、眠っている間のもしもの事態をバッグ内部に完全に封じ込め、大切な家族と住まいの安全を朝まで静かに守り抜きます。

■ EC限定の4層構造とスマートなマグネット開閉

通常版は3層構造ですが、EC限定仕様としてシリコンシートを1枚追加した極厚の「4層構造」へとアップデート。さらに、通常版のマジックテープ版からスマートなマグネット開閉式へと変更しました。

国際機関の厳格な試験をクリアしているのは3層・マジックテープ仕様の通常版ですが、マグネット版はそこからさらに密閉力と遮熱性能がアップ。直感的な出し入れのしやすさと、強固に火炎を封じ込める高い安全性を両立させています。

■ カラーバリエーション

日常のあらゆるシーンに溶け込む、スタイリッシュな2つのカラーをご用意しました。ビジネスバッグやガジェットポーチとも相性の良いシックなブラックと、カジュアルな装いや明るいトーンの持ち物にも美しく映える洗練されたグレーの2色展開です 。

■ SPEC

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52644/table/95_1_078478a43fc473c3f7c0f2b1a33c5657.jpg?v=202605191251 ]

■ 免責事項

・本製品はバッテリー事故の発生を防止するものではありません。

・すべてのバッテリーに対して安全を保証するものではありません。

・試験結果は特定条件下での評価に基づくものであり、使用状況やバッテリーの状態によって結果は異なる場合があります。

・本製品は完全密閉ではないため、万が一の発火時にはジッパーや生地の隙間から煙や火が漏れる可能性があります。周囲に燃えやすいものを置かないでください。

・本製品にバッテリーを収納している場合は、車内や直射日光の当たる場所など、高温多湿な環境への放置を避け、収納した状態でのバッテリーの充電・蓄電もお控えください。

・縦・横・厚みの組み合わせにより、収納できない場合があります。お手持ちの機器のサイズを事前にお確かめください。

・本製品は外部への延焼を抑制する設計ですが、収納物が発火した際、その熱影響によりケース本体が高温になるおそれがあります。内部での発火が疑われる場合は、ケースが十分に冷えるまで直接手で触れず、周囲の安全を確保した上で慎重に取り扱ってください。

・本製品に施されている各種安全性能・認証テストは、マジックテープ開閉仕様の同型製品にて実施・取得しております。

■MaGdgetとは

「MaGdget(マジェット)」はMagnet(磁石)とGadget(周辺機器)を組み合わせた造語で、日本から世界に発信するブランドです。Apple社のMagSafe充電が注目される現在、磁石を使ったガジェットの需要が高まっています。私達は磁石とガジェットをうまく組み合わせることによって、新たな可能性が生まれ、ストレスや動作の軽減を実現できると考えています。今までにない機能を搭載しながらも、使い方はいたってシンプル。そして、使い勝手のよさの中にもデザインは細部にまで工夫を凝らしています。「MaGdget」は「MagnetとGadgetを組み合わせる」というコンセプトのもと、日常生活をよりスマートに、快適にすることを目指しています。

・HP：https://magdget.com/

・Instagram：https://www.instagram.com/magdget/

・YouTube：https://www.youtube.com/@MaGdget

・X：https://x.com/MaGdget

・TikTok：https://www.tiktok.com/@magdget_official

・LINE：https://page.line.me/492ysmbt

会社概要

社名：株式会社シンシア

本社所在地：大阪市浪速区日本橋3-3-21

代表者：代表取締役 西森 潤

資本金：10,000,000円

事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売・デザイン

HP：https://www.sincere-inc.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/sincere_smilelifegift/

X(旧twitter)：https://twitter.com/sincere_inc_jp

YouTube：https://www.youtube.com/@sincereincwatch