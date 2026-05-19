世界のマイクロモビリティ市場、2031年までに104億米ドル超への拡大予測――都市モビリティ革命が加速
持続可能な交通手段およびスマート・アーバン・モビリティ・ソリューションへの需要拡大が、世界市場の拡大を牽引
世界のマイクロモビリティ市場は、世界各地の都市が持続可能かつ費用対効果に優れ、テクノロジーを活用した代替交通手段の導入を加速させていることを背景に、現在、著しい勢いを見せています。最新の市場分析によると、世界のマイクロモビリティ市場の収益は2022年に31億1180万米ドルを記録し、2023年から2031年の予測期間において年平均成長率（CAGR）15.3%という堅調な伸びを示しながら、2031年には約104億8580万米ドルに達すると予測されています。
電動スクーター、電動自転車（e-bike）、シェアサイクル、電動スケートボード、そして小型の都市交通プラットフォームを含むマイクロモビリティ・ソリューションは、都市部における通勤・移動の未来を急速に塗り替えつつあります。交通渋滞の深刻化、環境問題への懸念の高まり、そして「ラストワンマイル（最終目的地までの短距離移動）」をつなぐ交通手段へのニーズ拡大が、政府、都市計画担当者、そして消費者を、革新的なモビリティ・エコシステムの導入へと後押ししています。
無料サンプルレポートをダウンロード:https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/micro-mobility-market
都市化の進展とスマートシティ構想が市場の成長を加速
先進国および新興国における急速な都市化は、柔軟かつ手頃な価格で利用できる交通ソリューションに対する強い需要を生み出しています。各都市は、炭素排出量の削減と交通効率の向上を目指し、スマートモビリティ関連のインフラ整備への投資を拡大しています。特に人口密度の高い大都市圏において、マイクロモビリティ・プラットフォームは、短距離通勤のための実用的な解決策としてその存在感を高めています。
北米、欧州、アジア太平洋地域においてスマートシティ関連プロジェクトの導入が拡大していることも、シェアモビリティ車両やデジタル交通ネットワークの展開をさらに加速させる要因となっています。また、各国政府も、電動交通手段の普及促進や、従来の燃料駆動型車両への依存度低減に向けた、支援的な政策の導入を進めています。
さらに、コネクテッドモビリティ技術、GPS追跡システム、AIを活用した車両管理システム、そしてモバイルアプリとの連携機能に対する投資の拡大が、マイクロモビリティ・エコシステム全体のユーザー利便性と運用効率の向上に寄与しています。
電動スクーターと電動自転車（e-bike）が消費者の間で急速に普及
様々な車両タイプの中でも、電動スクーターと電動自転車（e-bike）は、その手頃な価格、利便性、そして環境に優しいという特性から、絶大な人気を集めています。消費者の間では、日々の通勤、レジャー活動、そして都市部での短距離移動の手段として、軽量かつ電動で走行するモビリティ・オプションを選ぶ傾向が強まっています。
先進的なバッテリー技術の導入や充電インフラの整備が進んでいることも、世界的な普及率の上昇に貢献しています。市場参入企業各社は、顧客体験の向上および車両フリート全体のパフォーマンス強化を目指し、バッテリー航続距離の延長、利用者の安全性の向上、そして耐久性に優れた車両プラットフォームの開発に注力しています。さらに、サブスクリプション型のモビリティサービスやアプリベースのレンタルプラットフォームの普及により、マイクロモビリティ・ソリューションは、より幅広い消費者層、とりわけ都市部に住む若年層にとって、いっそう身近なものになりつつあります。
世界のマイクロモビリティ市場は、世界各地の都市が持続可能かつ費用対効果に優れ、テクノロジーを活用した代替交通手段の導入を加速させていることを背景に、現在、著しい勢いを見せています。最新の市場分析によると、世界のマイクロモビリティ市場の収益は2022年に31億1180万米ドルを記録し、2023年から2031年の予測期間において年平均成長率（CAGR）15.3%という堅調な伸びを示しながら、2031年には約104億8580万米ドルに達すると予測されています。
電動スクーター、電動自転車（e-bike）、シェアサイクル、電動スケートボード、そして小型の都市交通プラットフォームを含むマイクロモビリティ・ソリューションは、都市部における通勤・移動の未来を急速に塗り替えつつあります。交通渋滞の深刻化、環境問題への懸念の高まり、そして「ラストワンマイル（最終目的地までの短距離移動）」をつなぐ交通手段へのニーズ拡大が、政府、都市計画担当者、そして消費者を、革新的なモビリティ・エコシステムの導入へと後押ししています。
無料サンプルレポートをダウンロード:https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/micro-mobility-market
都市化の進展とスマートシティ構想が市場の成長を加速
先進国および新興国における急速な都市化は、柔軟かつ手頃な価格で利用できる交通ソリューションに対する強い需要を生み出しています。各都市は、炭素排出量の削減と交通効率の向上を目指し、スマートモビリティ関連のインフラ整備への投資を拡大しています。特に人口密度の高い大都市圏において、マイクロモビリティ・プラットフォームは、短距離通勤のための実用的な解決策としてその存在感を高めています。
北米、欧州、アジア太平洋地域においてスマートシティ関連プロジェクトの導入が拡大していることも、シェアモビリティ車両やデジタル交通ネットワークの展開をさらに加速させる要因となっています。また、各国政府も、電動交通手段の普及促進や、従来の燃料駆動型車両への依存度低減に向けた、支援的な政策の導入を進めています。
さらに、コネクテッドモビリティ技術、GPS追跡システム、AIを活用した車両管理システム、そしてモバイルアプリとの連携機能に対する投資の拡大が、マイクロモビリティ・エコシステム全体のユーザー利便性と運用効率の向上に寄与しています。
電動スクーターと電動自転車（e-bike）が消費者の間で急速に普及
様々な車両タイプの中でも、電動スクーターと電動自転車（e-bike）は、その手頃な価格、利便性、そして環境に優しいという特性から、絶大な人気を集めています。消費者の間では、日々の通勤、レジャー活動、そして都市部での短距離移動の手段として、軽量かつ電動で走行するモビリティ・オプションを選ぶ傾向が強まっています。
先進的なバッテリー技術の導入や充電インフラの整備が進んでいることも、世界的な普及率の上昇に貢献しています。市場参入企業各社は、顧客体験の向上および車両フリート全体のパフォーマンス強化を目指し、バッテリー航続距離の延長、利用者の安全性の向上、そして耐久性に優れた車両プラットフォームの開発に注力しています。さらに、サブスクリプション型のモビリティサービスやアプリベースのレンタルプラットフォームの普及により、マイクロモビリティ・ソリューションは、より幅広い消費者層、とりわけ都市部に住む若年層にとって、いっそう身近なものになりつつあります。