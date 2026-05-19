日アゼル文化交流企画の集合写真





THE JAPAN ESSENCE GLOBAL EXPO 2026 実行委員会は、2026年5月11日(月)、アゼルバイジャン共和国・クバにて「2026 Miss SAKE Azerbaijan」に関連した日本文化交流企画を実施いたしました。

現地では本企画に関するメディア掲載や動画報道も行われ、日本文化を通じた国際交流企画として紹介されています。





また、今回の取り組みをきっかけに、2026年6月16日(火)には東京・乃木會館にて「日アゼル文化交流レセプション 2026」を開催いたします。





今回の取り組みは、単なる一過性の話題づくりではなく、日本とアゼルバイジャンの文化・人・情報の交流を深め、今後の継続的な接点づくりへつなげていくことを目的としています。









■現地での文化交流企画について

2026年5月11日にアゼルバイジャン共和国・クバにて実施された「2026 Miss SAKE Azerbaijan」関連企画では、日本酒文化や日本文化紹介を交えた交流が行われました。





現地では、参加者による文化発信や交流活動を通じた取り組みとして紹介され、本企画に関する現地メディア掲載や関連動画報道も実施されています。





THE JAPAN ESSENCE GLOBAL EXPO 2026 実行委員会では、今回の取り組みを、日本とアゼルバイジャンの新たな交流機会につながる企画として位置づけており、6月16日(火)に東京で開催する「日アゼル文化交流レセプション 2026」へと展開してまいります。





アゼルバイジャン・クバで実施された文化交流企画の様子

現地メディアで紹介された文化交流企画のニュース映像





■6月16日「日アゼル文化交流レセプション 2026」について

今回の現地での取り組みを受け、2026年6月16日(火)に東京・乃木會館にて「日アゼル文化交流レセプション 2026」を開催いたします。





本レセプションは、日本とアゼルバイジャンの文化・人・情報が交差する交流の場として開催するものであり、日本文化や食文化、工芸、コミュニケーションを通じて、今後の継続的な交流につながる機会創出を目指しています。





2026年6月16日開催「日アゼル文化交流レセプション 2026」ビジュアル





■イベント概要

イベント名：日アゼル文化交流レセプション 2026

～Japan-Azerbaijan Cultural Reception 2026

開催日 ：2026年6月16日(火)

会場 ：乃木會館 4階「豊明」 東京都港区赤坂8-11-27

時間 ：17:30 開場

18:00 開演

20:30 終演









■予定コンテンツ

・アゼルバイジャン現地パートナーによる現地文化・市場情報共有

・2026 Miss SAKE Azerbaijan 代表 来日企画

・Miss SAKE Japanによる日本酒文化セッション

・酒蔵PRを兼ねた試飲体験

・酒器による味わいの違いを体感する文化体験企画

・工芸・アート要素を取り入れた交流コンテンツ





日本酒文化を紹介する文化交流ブースの様子





■THE JAPAN ESSENCE GLOBAL EXPO 2026への展開

本レセプションは、2026年10月開催予定の「THE JAPAN ESSENCE GLOBAL EXPO 2026」へ向けた文化交流企画の一環として開催いたします。THE JAPAN ESSENCE GLOBAL EXPO 2026 実行委員会では、今後も日本文化を軸とした国際交流活動を通じ、日本と海外をつなぐ継続的な文化交流機会の創出に取り組んでまいります。









■参加申込・一般お問い合わせ

「日アゼル文化交流レセプション 2026」への参加申込・お問い合わせは、公式LINEより受け付けております。





【公式LINEはこちら】

https://lin.ee/Nxafep8









■今後の発信について

THE JAPAN ESSENCE GLOBAL EXPO 2026 実行委員会では、今後も日本文化を軸とした国際交流企画を通じて、日本と海外をつなぐ継続的な接点づくりに取り組んでまいります。





また、6月16日(火)の「日アゼル文化交流レセプション 2026」を皮切りに、10月開催予定の「THE JAPAN ESSENCE GLOBAL EXPO 2026」へ向けた情報発信も段階的に進めてまいります。









■公式Webサイト

「THE JAPAN ESSENCE GLOBAL EXPO 2026」に関する最新情報は、公式Webサイトにて順次発信してまいります。





【公式Webサイトはこちら】

https://ua-jeg.jp/