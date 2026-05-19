ユードム、茨城県「外国人受入優良企業」に認定。国籍を問わず「社員すべてが豊かで生きがいを持って働ける」経営を加速。

株式会社ユードム

株式会社ユードム（本社：茨城県水戸市、代表取締役社長：森 淳一）は、茨城県が令和7年度に創設した「茨城県外国人受入優良企業等認定制度」において、第1回の「優良企業」に認定されました。2026年2月27日、茨城県庁で開催された認定式に出席し、認定証を授与されたことをお知らせいたします。

また、当社の「公平な人事評価」と「文化への個別配慮」を両立させた対策が高く評価され、茨城県外国人材支援センターホームページにて、IT業界を代表する取組事例の１つとして紹介されました。

認定の背景：企業理念を具現化する制度と体制

2026年2月27日、茨城県外国人受入優良企業等認定式の様子

当社の経営理念は、「絶えざる技術革新と創造で、お客様および社会に貢献し、社員すべてが豊かで生きがいを持って働ける企業として発展する」ことです。

この理念に含まれる「社員すべて」には、当然ながら国籍の区別はありません。すべての社員が、プロフェッショナルとしてその能力を最大限に発揮し、やりがいを持って働ける環境づくりを進めております。

現在、当社にはインドネシア、中国、韓国出身の外国人材が10名在籍し、日本人社員と同じフィールドで切磋琢磨しながら、多様な価値観が共存する企業文化を醸成しています。

多様な人材が共に働くための当社の取り組み

この度、茨城県外国人材支援センターのホームページにて、当社の取り組みが「外国人材の定着を支える『公平な制度』と『個別配慮』」として特集されました。主に以下の点が、社員の定着を支える仕組みとして紹介されています。

１．全社員に共通する「公平な制度」

外国人材を「特別な労働力」として扱うのではなく、全社員に共通かつ公平な人事制度を適用しています。クラウドツールを活用した1on1での透明な人事評価や、合格一時金と毎月の手当を組み合わせた資格取得奨励制度を整備。また、個人の状況や希望に合わせたキャリアパスを定期的に明文化し上司と合意することで、誰もが長期的なキャリアを描ける環境を生み出しています。

２．一人ひとりの宗教・文化に寄り添う「個別配慮」

ムスリム（イスラム教徒）の社員でも、自身の信仰を大切にしながら安心して働けるよう、勤務時間中の礼拝スペースの確保や、社内イベントでのハラル対応の食事手配を行っています。また、入社時の住居選定においても、本人の生活の利便性（モスクやハラルフード店へのアクセス）を最優先し、一人ひとりの背景に寄り添ったソフト面の支援を徹底しています。

今後の展望：地域から全国へ、多様性を力に変えて

ユードム社員のディアナさん（写真右）が、Lucky FM「CONNECT」に出演した際の様子（写真：(株)LuckyFM茨城放送提供）

ユードムは現在、グループ売上高100億円という高い目標を掲げ、事業展開を加速させています。この成長を支えるのは、多様な価値観を持つ「個」の力です。 当社は今後も、多様な背景を持つ人材がそれぞれの個性を活かし、同じ目標に向かって挑戦できる組織づくりを進めてまいります。

参考リンク

・茨城県公式ホームページ：第1回（令和7年度）認定企業16社を決定し、認定式を開催しました！

https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/koyoushitsu/yuryokigyo/r7nintei.html

・茨城県外国人材支援センターホームページ：

外国人材の定着を支える「公平な制度」と「個別配慮」-茨城県内IT企業の取組事例

https://ifc.ibaraki.jp/case-study/nintei/page-4057/



【株式会社ユードムについて】

株式会社ユードムは、茨城県水戸市に本社を置き、創業から50年にわたり実績を積み重ねてきたIT企業です。すべてのお客様にとってのベストパートナーを目指しており、2025年度にはグループ全体の社員数が500名を突破し、さらなる成長に向けて歩みを進めています。

社名 ： 株式会社ユードム

設立 ： 1976年９月

従業員 ： 429名(単体)／540名(グループ) *2026年4月1日現在

代表 ： 代表取締役社長 森 淳一

所在地 ： （本社） 茨城県水戸市城南1-5-11

（東京本社） 東京都千代田区富士見2-7-2 ステージビルディング5階

（土浦支社） 茨城県土浦市港町2-2-12

（名古屋事業所） 愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル ８階

公式HP ： https://www.udom.co.jp/

過去のPR： https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/167005

【問い合わせ窓口】

グループ経営企画室 粟井

メール：pr@udom.co.jp