株式会社あさ出版（代表取締役：田賀井弘毅、所在地：東京都豊島区）は、『心の品格』著者・リズ山粼氏のイベントを、2026年7月26日(日)に開催することをお伝えいたします。 2026年も折り返しとなるこの7月。話題の書籍『心の品格 ～自分らしく人生を豊かに生きるためのレッスン～』の内容に加え、本には書ききれなかった実践的なヒントや考え方も交えながら、これからの時代を自分らしく生きるための「心のあり方」を、やさしく丁寧にお伝えいただきます。

イベント開催概要

【オンラインイベント】 心の品格 ～2026年後半を幸せに過ごすためのレッスン～ お申込み ・詳細：https://kokoronohinkaku.peatix.com/ 【開催概要】 開催日 ： 2026年7月26日（日） 時間 ： 14:00～15:30 参加形式 ： オンライン 全国よりご参加OK（スマホ・PC対応 Zoomウェビナーを使用します）

登壇者 プロフィール

https://kojigen.peatix.com/

リズ山粼 氏 1960年生まれ 横浜出身 公認心理師（国家資格）／日本森田療法学会認定心理療法士 全米ヨガアライアンス認定RYT500YOGA講師 21歳のとき単身渡米。ロサンゼルスにてピアノの弾き語りとして14年間を過ごす。自己探求のすえチャネラー&心理セラピストに転身。36歳で大学に入り心理学を専攻。心の癒しと自己実現の方法論「サラージメソッド」を創始。40歳より海外出版を含め46冊、累計60万部の著書を刊行。 現在、個人コンサルタント、講座、講演等を通じて、人々の心の問題解決・目的達成に貢献している。一人ひとりに寄り添う心のセラピーのみならず、行動法や言葉がけなど具体的な指導で、「誰もが最高の自分に変われる」と絶賛されている。主な著書に『願いは、ぜったい叶うもの！』『誰も教えてくれなかった！ 成就の法則』（共に青春出版社）がある。

こんなことでお悩みの方に

・自分らしい生き方を見つけたい ・日々の過ごし方を見直したい ・人間関係や感情に振り回されがち ・これからの人生に不安を感じている

イベントテーマ ※一部紹介

・「心の品格」とは何か ― 自分らしく生きるために、本当に大切なもの ・日々の生活で気をつけるべきこと ― すぐに実践できる具体的な方法 ・これからの時代、どう生きていくか ― 不安定な時代をしなやかに生きるヒント

チケットの種類

チケットA ： オンライン視聴チケット 3,800円 （税込） チケットB ： オンライン視聴 ＋ 書籍 ＋ 特典① 5,400円 （税込） チケットC ： オンライン視聴 ＋ 書籍 ＋ 特典① + 特典② 6,000円 （税込） チケットD ： オンライン視聴 ＋ 書籍 ＋ 特典① + 特典② + 特典③ 25,000円 （税込） ※限定5名様 ※ BCD共通 書籍 『心の品格 自分らしく人生を豊かに生きるためのレッスン』 ※ 7/6(月)までにお申し込みいただいた書籍は、イベント開催日までにお届けいたします。 以降は順次の発送となります。 ※ チケットをお申込みの方は、配信後 アーカイブ動画をご視聴いただけます （3週間を予定）。

◆限定特典◆

①ワンポイントレッスン動画 （１カ月限定公開） ②特別カード （サイン＆メッセージ入り） ③本イベント限定 90分プライベートレッスン ※ チケットの種類により特典は異なります。

書籍紹介

https://kojigen.peatix.com/

タイトル：心の品格 ～自分らしく人生を豊かに生きるためのレッスン～ 著者：リズ山粼 価格： 1,650円（10％税込） 発行日：2025/10/27 ISBN： 978-4-86667-782-8 ★全国の書店・オンライン書店にて発売中

心の品格を磨くと、人生は驚くほどうまくいく 今の時代、「どう振る舞えばいいのか」に迷う人が増えています。そんな時代にこそ大切なのが、“目に見えない内面の輝き”、心の品格です。 本書では、自己啓発・カウンセリングのスペシャリストである著者がたどり着いた、「心の品格」の磨き方を解説。小さな習慣をつみ重ねることで、まわりに安心感や信頼を与え、自分自身も心が満たされていく感覚を得られるようになります。 自分らしく、人生を豊かに生きるヒントが見つかる一冊です。

https://newscast.jp/attachments/0fqxBRnu7zz5AsFui7DG.pdf