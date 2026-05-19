宮城県・仙台市で「セニアカー・電動シニアカー買取強化」を開始 『出張買取はなまる』が共同販売ルート構築で買取体制を拡充

APEXIA合同会社

宮城県仙台市青葉区に拠点を構える総合リユースサービス

「出張買取はなまる仙台店」（所在地：宮城県仙台市青葉区堤町1丁目6－36 桂弐番館1階）(https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)は、2026年5月より、セニアカー・電動シニアカーの買取強化施策を開始いたしました。

近年、宮城県では、

- 高齢化- 介護施設入居- 遺品整理

などを背景に、相談が増加しています。

当店では今回、高齢者向けモビリティ機器の査定体制を強化し、

宮城県内で増加する「セニアカー整理」「高齢者向け電動モビリティ処分」ニーズに対応する体制を整備いたしました。

また、一部対象モデルについては、

20,000円～の買取保証（※条件あり）を実施いたします。

※最低保証価格となります。メーカー・年式によってはさらに高価買取となる場合があります。

※状態・搬出状況によっては、搬出作業費が上回る場合があります。

出張買取はなまる仙台店の店舗情報 (https://hanamarukaitori-shuccho.jp/)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171804/table/68_1_b69a046f4502b582edd022173888071a.jpg?v=202605190951 ]出張買取はなまるの詳細を見る :https://hanamarukaitori-shuccho.jp/

宮城県で増加する「セニアカー・電動シニアカー処分」相談

高齢化による需要拡大

宮城県では高齢化が進み、

- 通院- 買い物- 近距離移動

用途として、セニアカー利用者が増加しています。

一方で、

- 施設入居- 利用終了- 相続

に伴う整理相談も増えています。

「処分方法が分からない」ケースが増加

セニアカーは一般家電や家具と異なり、

- バッテリー- モーター- 電装部品

を含むため、

「粗大ゴミで出せないと思っていた」

という相談も少なくありません。

重量物のため搬出困難

セニアカーは重量が重く、

- 段差- 玄関- 車載

などで搬出困難になるケースも増えています。

セニアカーとは｜なぜ中古市場でも需要があるのか

高齢者向け電動モビリティとして普及

セニアカーは、

- 歩行補助- 近距離移動- 外出支援

を目的とした高齢者向けモビリティです。

新品価格が高額

高性能モデルでは、

30万円～ 50万円超

となるケースもあり、中古市場でも需要があります。

地方エリアで需要が高い

宮城県のように車社会エリアでは、

- 買い物- 通院

用途として需要が高く、中古市場でも流通があります。

重点買取対象モデル

スズキ セニアカー

「スズキ セニアカー」は、買い物や散歩など日常の移動をサポートする電動車いす（シニアカー）です。道路交通法上は「歩行者」として扱われるため運転免許は不要で、主に歩道を走行します。アクセルレバーを握れば進み、離せば止まる簡単な操作性が特徴で、家庭用コンセントで手軽に充電して使用できます。

WHILL（ウィル）

「WHILL（ウィル）」は、従来のセニアカーのイメージを覆すスタイリッシュなデザインと高い機能性を兼ね備えた次世代型の電動車いすです。独自の「オムニホイール」を搭載し、その場で旋回できる高い小回り性能と悪路の走破性を実現しています。運転免許は不要で、スマホ連携など先進機能も充実した最新の移動モビリティです。

電動車椅子

「電動車椅子」は、モーターとバッテリーを搭載し、手元のジョイスティックやレバーを操作して移動する車椅子です。体力が低下した高齢者や身体の不自由な方が、自力で安全に行動範囲を広げるための重要な移動手段となります。

手動車椅子に電動ユニットを付けた簡易型から、高い悪路走破性やデザイン性を備えた次世代モビリティ（WHILLなど）まで、用途に合わせた多様なモデルが存在します。

「セニアカー20,000円保証」施策について

一部対象モデルは20,000円～保証

以下対象商品については、20,000円～の買取保証を実施いたします。

- スズキ セニアカー- WHILL- 電動車椅子

など。

保証対象条件- 動作正常- 充電可能- 再販可能状態- 著しい破損がない保証対象外となるケース

以下の場合は対象外となる場合があります。

SELUNOとの共同販売ルート構築

- バッテリー故障- 水没歴- 強いサビ- 事故破損- 搬出不可高齢者向け機器の再流通を強化

ブランド家具専門事業者「SELUNO」と共同販売ルートを構築しています。

再販ルート強化による査定向上

販路を持つことで、

- 高価査定- 廃棄削減- 買取可能範囲拡大

を実現しています。

買取・搬出相談の流れ

１. LINE事前相談

写真を送るだけで概算査定が可能です。

２.出張査定

スタッフが訪問し現地確認を行います。

３. 金額提示・買取成立

その場で査定金額をご提示いたします。

４. 搬出・運搬

大型ベッドでもスタッフが搬出対応いたします。

５. 共同販売ルートへ流通

買取後はSELUNOとの共同販売ルートへ流通します。

対応エリア（宮城県全域）

仙台市全域

青葉区

宮城野区

若林区

太白区

泉区

名取市

富谷市

多賀城市

利府町

石巻市

大崎市

など対応可能です。今後の展望

「捨てる前に相談」の文化づくり

高齢者向けモビリティの適正評価を広めてまいります。

宮城県での福祉機器循環促進

セニアカー・電動車椅子の再流通を通じ、地域循環型社会へ貢献してまいります。