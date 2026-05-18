″プロフィール採用″から″行動採用″へ。新卒スカウトサービス「ScoutLink（スカウトリンク）」提供開始｜就活AIツールの行動データを解析し、内定承諾につながるマッチングを実現

株式会社SHiRO

株式会社SHiRO（本社：東京都渋谷区渋谷3丁目18番7号渋谷東一号館ビル6階、代表取締役：瀬川祐輝）は、2026年5月18日（月）、新卒採用向けスカウトサービス「ScoutLink（スカウトリンク）」の提供を開始したことをお知らせいたします。

サービス運用の改善にご協力いただける先行導入企業さまを募集しています。ご協力いただける企業さまには、特別価格でのご提供など、導入特典をご用意しております。ご興味のある採用ご担当者さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

サービスサイトへ :https://scoutlink.jp/lp/business

月間約2万人の新規登録学生を擁する母集団から、自己PR欄だけでは見えない強み・志向・本気度までを可視化することで、ミスマッチを減らし、内定承諾につながる確度の高いマッチングを実現します。

- サービスサイト（学生向け） https://scoutlink.jp/- 採用ご担当者様向け https://scoutlink.jp/lp/business

■ 新卒採用市場の3つの課題

新卒採用市場は、学生数の減少と採用ニーズの高まりにより、企業にとって年々厳しさを増しています。当社が新卒採用に携わる企業へのヒアリングを重ねるなかで、特に以下の3つの課題が顕在化していることが分かりました。

1. オファーの集中・埋没

各スカウト媒体に登録している学生層が固定化し、同じ学生に複数企業からオファーが集中。結果として、企業は学生に選ばれにくくなっています。

2. 見極めの難化

「スカウトをもらうため」に整えられた、ウケのよいプロフィールが増加。表面的な情報だけでは、学生の本質的な志向や強みを見極めることが困難になっています。

3. 内定辞退・ミスマッチの増加

プロフィール情報をもとに送ったスカウトが、実際に話してみるとカルチャーや志向のミスマッチを生み、内定辞退や早期離職につながるケースが増えています。

ScoutLinkは、これらの構造的な課題を解決するために生まれました。

■ ScoutLinkが実現する"行動採用"

従来のスカウトサービスの多くは、学生本人の自己申告プロフィールを情報源としています。

ScoutLinkは、それを大きく超えて、当社が運営する4つの就活AIサービスで蓄積される実際の行動データ--ESの推敲プロセス、面接練習での話し方、企業研究での閲覧傾向、性格・キャリア診断の結果--をAIが統合解析。自己PR欄だけでは見えない学生のリアルを、企業に届けます。

解析の元となる、4つの自社運営AIプロダクト[表: https://prtimes.jp/data/corp/106475/table/102_1_a24eeb11c0c446588fd07eefa8cf3542.jpg?v=202605180551 ]

■ ScoutLinkの3つの強み

POINT 01｜就活生が普段使う4プロダクトを、自社で運営

ES作成・面接練習・企業研究・自己分析--就活生が日常的に使う4つのサービスを、すべて自社で運営。登録時のプロフィールだけでなく、ESを書く過程・面接練習で話したときの振る舞い・調べている企業の傾向まで、就活への向き合い方そのものがデータとして蓄積されます。他サービスでは真似できない深さで、学生のリアルが見えます。

POINT 02｜内定承諾につながる、確度の高いマッチング

AIが4つの就活サービス上の行動を分析し、論理思考力やコミュニケーション力、強み・経験、成長志向やチーム志向まで可視化。"自己PRだけでは見えない学生像"に踏み込めるため、貴社の魅力にフィットする学生だけに絞ってアプローチが可能です。

開封・返信率はもちろん、入社後のギャップによる早期離脱まで未然に抑えることができます。

POINT 03｜母集団形成にかける工数を、ぐっと圧縮

4プロダクトの行動データからAIが学生像を約200字で要約。能力スコア・志向・興味業界・活動量も一画面に集約されているため、1人30秒でフィットするかどうかを判断できます。

母集団のスクリーニングに使っていた時間を、本来注力すべきスカウト文面の作成や面談準備に振り向けられるので、採用チームのROIが大きく変わります。

■ 主な機能

学生検索・統合プロフィール画面で見られる情報- AIによる人物要約4プロダクトの行動ログからAIが学生像を約200字に要約。1人30秒で人柄を把握- 能力スコア（6軸レーダー）論理思考・コミュ力・文章力・リーダーシップ・活動量・成長志向を、面接やESの解析結果から定量スコア化- 就活活動量スコア月間アクション量・継続利用日数から「いま本気で動いている度合い」を100点満点で表示採用活動を進める機能- スカウト送信行動データに基づくマッチング情報をもとに、確度の高い学生へスカウト送信- イベント誘致自社説明会・座談会・選考イベントなどへの誘致案内を送付- メッセージ機能スカウト後の学生とのコミュニケーションをサービス内で完結

■ 学生にとっての価値

ScoutLinkは、学生にとっても新しい就活体験を提供します。

■ 料金プラン

- 登録はLINEで30秒。学歴やガクチカの長文入力は一切不要- 普段の就活AI利用でプロフィールが自動更新され、使うほど深まる- 自己分析の壁を超え、第三者視点で自分の強みが可視化される- 本当に合う企業からだけスカウトが届くため、テンプレ求人に埋もれない「動かなきゃ」というプレッシャーから学生を解放し、頑張った分だけちゃんと企業に伝わる就活体験を実現します。

貴社の採用規模・スカウト送信数に応じた複数のプランをご用意しています。詳細はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

▼お問い合わせフォーム https://scoutlink.jp/lp/business

導入までの期間：お問い合わせから最短1週間で運用開始可能。オンラインで初期設定とトレーニングを伴走します。

＜先行導入企業さま募集中＞

リリースに合わせて、サービス運用の改善にご協力いただける先行導入企業さまを募集しています。ご協力いただける企業さまには、特別価格でのご提供など、導入特典をご用意しております。ご興味のある採用ご担当者さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■ サービス概要

サービス名：ScoutLink（スカウトリンク）

提供開始日：2026年5月18日（月）

月間新規登録者数：約20,000人（リリース時点）

連携プロダクト：面接練習AI / SmartES / 企業研究AI / すごい就活

サービスサイト（学生向け）：https://scoutlink.jp/

採用ご担当者様向け：https://scoutlink.jp/lp/business

提供会社：株式会社SHiRO

■ 会社概要

会社名：株式会社SHiRO（SHiRO Co., Ltd.）

所在地：東京都渋谷区渋谷3丁目18番7号渋谷東一号館ビル6階

代表者：瀬川祐輝

事業内容：

長期インターン求人メディア「ココシロインターン」の運営

就活AIプロダクト「面接練習AI」「SmartES」「企業研究AI」「すごい就活」の開発・運営

新卒採用支援サービス「ScoutLink」の運営

コーポレートサイト：https://company.kokoshiro.jp

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社SHiRO ScoutLink事業部

お問い合わせフォーム：https://scoutlink.jp/lp/business