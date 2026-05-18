報道の先にある、イラン社会の日常と「詩」の力　イラン映画『捨てられたものたちの詩人』上映会開催

国立大学法人 東京外国語大学

東京外国語大学（東京都府中市、学長：春名展生）は、2026年7月4日（土）、TUFS Cinemaにおいてイラン映画『捨てられたものたちの詩人』（原題：Shāʻer-e zobāle-ha）の上映会を開催いたします。

本作は、日本でも著名なモフセン・マフマルバーフが脚本を手掛け、2006年のタジキスタン国際映画祭で最優秀賞を受賞するなど、国際的に高い評価を得ている作品です。不況下のテヘランで、詩人を夢見ながらも清掃員として働く青年の淡い恋と希望を、イラン社会に漂う閉塞感や人々の残酷な人生と対比させながら描き出しています。

上映後には、ペルシア文学やイスラーム研究を専門とする3名の気鋭の研究者を迎え、検閲下の製作背景や、イラン社会における「詩」の役割といった作品の深層を読み解くトークセッションを実施します。

１． 開催概要

日時：2026年7月4日（土） 14:00開映

（13:40開場、16:30終了予定）

会場：東京外国語大学

アゴラ・グローバル プロメテウス・ホール

（東京都府中市朝日町3-11-1、西武多摩川線「多磨駅」徒歩5分）

内容：

・本編上映：『捨てられたものたちの詩人』（77分）

・上映後解説／トーク：木下 実紀（京都大学白眉センター 特定助教）

・企画・解説：村山 木乃実（本学アジア・アフリカ言語文化研究所 ジュニアフェロー）

・司会：後藤 絵美（本学アジア・アフリカ言語文化研究所 准教授／イスラーム・ジェンダー研究専攻）

入場料：無料

事前登録推奨（定員を超える場合は事前登録者を優先）

詳細情報：https://www.tufs.ac.jp/event/2026/260704_c01.html

２．作品について

上映会のチラシ- 作品名：『捨てられたものたちの詩人』（2005年／イラン／77分／ペルシャ語／英語・日本語字幕／原題 Shāʻer-e zobāle-ha）- ストーリー：詩人を目指しながらも清掃員となった主人公が、ゴミを集める日々のなかで一人の女性に恋をし、匿名で手紙を送り続ける姿を追います。不器用ながらもまっすぐに生きる彼の無邪気さと希望が、観る者に勇気を与えます。- 特徴：イラン国内の検閲下で製作されたため、曖昧かつ詩的な表現が随所に用いられており、イラン社会と「詩」の密接な関係を映し出しています。上映作品のブローシャ―（表）上映作品のブローシャ―（裏）【TUFS Cinemaに関するお問い合わせ先】

東京外国語大学 総務企画部 広報・社会連携課（TUFS Cinema担当）

TEL： 042-330-5441（平日9:00-17:00 ※12:00-13:00を除く）

Email： tufscinema@tufs.ac.jp

東京外国語大学について

東京外国語大学は、世界の諸言語と、それに基づく文化・社会に関する研究・教育の日本における拠点です。高度な言語運用能力と多文化への深い敬意を備えた人材を育成するとともに、学術研究の成果を社会に広く発信し、多文化共生社会の実現に寄与することを目指しています。

大学名：国立大学法人 東京外国語大学

学長：春名 展生

所在地：東京都府中市朝日町3-11-1

設立：1873年（前身の東京外國語學校建学）

URL：https://www.tufs.ac.jp/