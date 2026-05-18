100％有機野菜の会員制宅配事業「ビオ・マルシェの宅配」を展開する株式会社ビオ・マーケット（本社：大阪府豊中市、代表取締役社長：大浅田 𥶡）は、2026年夏ギフトのご注文受付を開始しました。 ビオ・マルシェのギフトでは、長年培ってきた高い品質基準をもとに、夏ならではの自然の恵みをお届けします。全国の生産者が有機栽培で丁寧に育てた旬の野菜や果物、素材本来のおいしさを活かしたジュースなど、大切な方に安心して贈ることのできる商品を取り揃えております。今季は、新たに3商品を加え、さらに充実したラインナップとなりました。

▼電子カタログはこちら https://takuhai.biomarche.jp/app/special/gift

■新商品

・有機アールスメロン

- 上品な香りと甘みが自慢の青肉メロン 価格 5,400円（税込） 生産者 ゆたかわファーム（愛知県）・石川卓哉さん 国内有数のアールスメロンの産地である愛知県渥美半島で、化学合成された肥料や農薬に頼らず育てました。 今季より、有機JAS認証を取得したものをお届けします。

・有機のむゼリー詰め合わせ

- 有機柑橘の果汁をたっぷり使用したのむゼリー 価格 5,616円（税込） 販売者 （株）ビオ・マーケット 愛媛県産の有機みかんと有機伊予柑のそれぞれをたっぷり45％使用。 寒天と葛のみで固め、みずみずしい食感を追求しました。

・ルーロ・オ・ファリーヌ（米粉ロール）

- シンプルな材料でゆっくりと焼き上げた米粉ロール 価格 3,564円（税込） 販売者 （有）弁天堂 小麦粉は使用せず、兵庫県産の米粉のほか、卵、粗糖、生クリームなど厳選したシンプルな材料を使用しています。時間をかけてゆっくりと焼き上げて素材の味を活かした、ふんわりとしたロールケーキです。

■ご注文受付期間

2026年5月18日（月）～8月14日（金）

●早期割引を実施中！2026年6月26日（金）まで

お早めにご注文いただくと、5％OFFになります。

※ビオ・マルシェのギフトは、「ビオ・マルシェの宅配」会員様専用のサービスです。 ご注文には、下記ページよりご入会手続きが必要です。

▼入会ページはこちら https://biomarche.jp/register

なお、「ビオ・マルシェの宅配」は、京阪グループが推進する、“SDGsを実現するライフスタイル”を企画・提案する「BIOSTYLE PROJECT」の一環です。

SDGｓを実現するライフスタイルを提案する 京阪グループの「BIOSTYLE PROJECT」について

健康的で美しく、クオリティの高い生活を実現しながら、ＳＤＧｓの達成にも貢献していく。京阪グループでは、そんな循環型社会に寄与するライフスタイルを「BIOSTYLE(ビオスタイル)」として展開し、お客さまにご提案しています。規制や我慢だけから生まれる活動ではなく、“人にも地球にもいいものごとを、毎日の生活の中に、楽しく、無理なく、取り入れていくことができる明るい循環型社会の実現”に貢献するため、京阪グループにできうる様々な活動を推進していきます。 ▶ 本取り組みは、BIOSTYLEの概念を事業化する取り組みとしてBIOSTYLE事業認証を受けています。 ▶ 「BIOSTYLE PROJECT」について詳しくはこちら https://www.keihan.co.jp/corporate/sustainability/biostyle/

株式会社ビオ・マーケットは、有機農産物の小売・卸売事業で1983年の設立以来40年あまりの実績があり、有機農産物・有機加工食品の会員制宅配として国内最大規模の事業を展開し安心な食を提供するとともに、有機農業が持続発展する生産・流通システムの構築を推進しています。また、百貨店、量販店、専門店等への卸売販売を展開しています。

https://newscast.jp/attachments/N8a2EAtVTTD3D4VVBHac.pdf