★イベント情報★5月23日(土)～高知で繰り広げられる極彩色の大決戦！生誕65周年記念『大モスラ POP UP STORE in TSUTAYA土佐道路店』開催！

株式会社CRAZY BUMP

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社CRAZY BUMPは2026年5月23日(土)よりTSUTAYA土佐道路店にて開始する【大モスラPOP UP STORE in TSUTAYA土佐道路店】の情報を公開致します。

壮絶！脅威！南海の守護神が高知に飛来！

日本のみならず世界を代表する東宝の怪獣映画『モスラ』。1961年の初登場以来、「ゴジラ」シリーズと並び称される不朽の名作として特撮ファンより熱く支持され、本作品は単なる怪獣映画ではなく、環境問題や人類の傲慢さをテーマにした深いメッセージ性を持ちつつ、そのファンタジックな設定から老若男女を問わず愛されている怪獣です。

これまでの怪獣像とは異なるモスラの「守護神」としての性格や、幼虫から繭そして成体へと成長する独自のフォルム、そしてモスラと心を通じる「小美人」の存在など、独創性に溢れたキャラクター性は、誕生から65年を経た現在でもまったく輝きを失っていません。

今回企画する2026年は誕生65周年、平成モスラ３部作30周年記念の「モスライヤー」。その一環として、まったく新しいモスラ像を打ち出したPOP UP STOREを開催いたします！

会場では関連オリジナル商品を販売。Tシャツやキャップなど定番のアパレル商品をはじめ、人気のアクリルスタンドやステーショナリー、またモスラの鱗粉をイメージしたデザインは、まさに総天然色の趣きです。

その美しさと力強さ、そして深い物語性により、今なお多くのファンに愛され続けている「モスラ」。オールドファンはもちろん、アニメシリーズやハリウッド作品から興味を持った新たなファンも楽しめるPOP UP STOREです。

小美人の歌声に導かれるように、TSUTAYA土佐道路店へお集まりください！

怒濤のモスラ新グッズはこちら！

MOTHRA Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

グラフィカルなモスラのイメージをビンテージ風のダメージプリントに落とし込んだMOTHRATシャツ登場！シンプルかつ大迫力の構成の中に、モスラという存在が持つ神話的な空気感を凝縮！歴史を感じさせるインパクト抜群の１枚！

ゴジラVSモスラ Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

怪獣大国・日本から世界に羽ばたいた東宝怪獣映画『モスラ』生誕65周年を記念し、世界に誇る映画ポスターの第一人者・生褚範義による圧倒的な筆致で描かれた『ゴジラVSモスラ』のビジュアルを大胆にTシャツにプリント！大迫力のグラフィックと印象的なロゴデザインが、映画の持つ壮絶なスケール感を余すことなく伝える1枚！

ロングスリーブTシャツ／8,250円(税込)

サイズ：M～XXL

守護神モスラの世界観をグラフィックで表現した“平成モスラ”ロングスリーブTシャツが登場！大迫力のポスターグラフィックはもちろん、長い袖を活かしたレイアウトや、散りばめられたインファント島の紋章など、全身モスラ化の装い！

クールネックスウェット／9,900円(税込)

サイズ：M～XXL

怪獣大国・日本から世界に羽ばたいた東宝怪獣映画『モスラ』生誕65周年を記念し、モスラスウェット登場！モスライラストとキャッチコピー「守るために戦う＝FIGHT TO PROTECT」をカレッジ風デザインに落とし込んだ、ストリートユースな１枚は、大人のファンにも取り入れやすいシンプルでおしゃれな１着！

ベースボルキャップ 全2種／各5,500円(税込)

サイズ：フリー

ベースボールキャップが２カラーでリリース！フロント部分には大胆に「モスラ」のカタカナロゴが刺繍で施されインパクト抜群！２色展開のバイザー部分には、金粉振りまくかのような特別ホイルシール付き！

手ぬぐい／1,320円(税込)

サイズ：W350mm×H900mm

モスラとバトラのイラストとインファント島の紋章を組み合わせたモノグラムパターンは、怪獣映画の題材でありながら、日本的な美意識と自然観を感じさせるデザイン！守護神モスラを、生活の中にそっと取り入れたい人におすすめだ。

フェイスタオル／2,200円(税込)

サイズ：W850mm×H340mm

全面に美麗なモスラが大々的にプリントされたフェイスタオルが登場！日常使いしやすい実用品でありながら、広い面積を活かしたインパクト抜群なデザインは視覚的な満足感充分！使うたびに記憶がよみがえる、ファンならではの贅沢な一枚！

空飛ぶアクリルスタンド 全2種／各1,650円(税込)

サイズ：

モスラ チャーム:W93mm×H38mm 台座:W53mm×H100mm

バトラ チャーム:W122mm×H36mm 台座:W53mm×H100mm

1992年の映画『ゴジラVSモスラ』に登場したモスラとバトラの２大怪獣が、アクリルスタンドとして登場！立体的な構造で宙を舞うように組み立てられるアクリルスタンドはディスプレイ性抜群！破壊か？守護か？２体揃えて並べたいアイテムだ！

ゆらゆらアクリルスタンド／1,375円(税込)

サイズ：W100mm×H143mm

96年版、通称『平成モスラ』の名場面、子モスラを抱きかかえ大海原を飛ぶ親モスラのシーンを、ゆらゆら揺れるアクリルスタンドで再現！結末を知るファンにとっては思わず涙を誘う名場面が、卓上でゆらゆら揺れるディスプレイに！

アクリルスタンド／各1,375円(税込)

サイズ：W100mm×H143mm

劇場版モスラシリーズの名場面を立体的なアクリルスタンドで再現！タイの人気ソフビメーカー【KAIJU SMUGGLER】のイラストで描かれたゴジラ対モスラ他、怪獣 映画史に残る名シーンを切り取ったアクリル製ミニジオラマだ！

デフォルメ モスラ ラバーキーホルダー／1,430円(税込)

サイズ：W50mm×H50mm内

かわいらしくデフォルメされたモスラをラバー素材のキーホルダーでリリース。柔らかな質感と親しみやすい材質ながら、美麗にプリントされた極彩色のカラーリングが絶妙な味わい！バッグや鍵につければ抜群に目立つ守護神として活躍するはず！

デフォルメ 幼虫モスラ リールキーホルダー／1,980円(税込)

サイズ：W45mm×H44mm×D16mm

幼虫モスラの愛らしさを前面に押し出したリールキーホルダーが登場！幼虫モスラが吐く糸のように、伸縮自在のリール状リングが特徴的なキーホルダーは、かわいさと機能性を両立した逸品！誰もが喜ぶお土産に最適なアイテだ！

半立体ピンバッジ／2,750円(税込)

サイズ：W93mm×H70mm×D10mm

モスラのシルエットを半立体に仕上げたピンバッジが登場！立体感と重厚感のある造形と、モスラならではのビビッドな極彩色の鮮やかなプリントは存在感バツグン！バッグやキャップに付ければ、さりげなく作品愛をアピール出来るぞ！

ホログラムアクリルキーホルダー／1,375円(税込)

サイズ：W76mm×H44mm

鱗粉振りまくモスラの幻想的な世界観を、ホログラム仕様で表現したアクリルキーホルダーが登場！角度によって表情を変える輝きが、鱗粉のきらめきを思わせる仕上がり！バッグや鍵に付ければ、実用性とビジュアルインパクトを両立したファンアイテム！

アクリルクリップ／1,100円(税込)

サイズ：W50mm×H47mm

モスラモチーフを気軽に楽しめるアクリルクリップが登場！書類留めやインテリアのアクセントとして、重要な場面ではモスラがあなたのために飛来する！？小さなアイテムながら存在感抜群！デスク周りの守護神として信頼出来るアイテム！

マグカップ／2,200円(税込)

サイズ：330ml(Φ81mm×H92mm)

モスラのビジュアルを落とし込んだマグカップが登場！シンプルなカラーリングに、インパクトのあるプリントは存在感バツグン。普段使いしやすい形状で、朝の一杯や休憩時間に作品の世界を感じられる。生活に寄り添う実用性重視のアイテム！

豆皿／1,540円(税込)

サイズ：直径92mm

モスラの世界観を小さな器に落とし込んだ豆皿が登場！モスラの生まれ故郷である南洋に浮かぶインファント島の神秘的な雰囲気をデザインに取り入れつつ、伝統的な紋章にも見える柄は、実用品としても、飾り皿としても楽しめる和テイストの一枚だ。

クリアファイル 全3種／各550円(税込)

サイズ：A4

モスラの魅力を様々な角度から鮮やかに楽しめるクリアファイル３種登場！実用性はもちろん、飾っても映えるビジュアルが魅力！フレームに入れて並べれば、モスラのアートボードとしてインテリアとしても使えるお得なアイテム！

耐水ステッカー 全6種／各495円(税込)

サイズ：

FIGHT TO PROTECT W95mm×H91mm

モスライヤーロゴ W81mm×H97.5mm

キービジュアル W70mm×H100mm

ゴジラ&幼虫モスラ W87mm×H91mm

デフォルメ モスラ W89mm×H77mm

デフォルメ 幼虫モスラ W73mm×H77mm

モスラの各ビジュアルを耐水仕様のステッカー全６種としてリリース！大迫力のキービジュアルのイラストから、タイの人気ソフビメーカー【KAIJU SMUGGLER】のイラストや、デフォルメされたかわいらしいモスラまで、さまざまな表情を楽しめるコレクタブルなシリーズ！

彫金ステッカー／1,430円(税込)

彫金マグネット／1,650円(税込)

サイズ：W50mm×H80mm

イラストレーター生褚範義が手がけた『ゴジラVSモスラ』の迫力あるポスタービジュアルを、重厚感あふれる彫金仕様のステッカーとマグネットでリリース！独自の技術で施された彫金ならではの陰影が、極彩色の大決戦を立体的に再現！破壊か？守護か？存在感抜群のアートピース！

ブラインド缶バッジ 全14種／各550円(税込)

サイズ：φ57mm

歴代モスラの名場面を厳選した全14種の缶バッジをリリース！1961年の初代『モスラ』から、2004年『ゴジラ FINAL WARS』まで、歴代作品を多彩なデザインで楽しめるブラインド仕様の缶バッジは、何が羽化するか分からないワクワク感が、思わず収集癖を刺激する！コンプリートを目指したくなる全14種！

購入者特典には懐かしのVHS風ステッカー！

『大モスラ POP UP STORE』関連商品をご購入5,000円(税込)毎に1枚、VHS風ステッカーをプレゼント。

※店頭で絵柄をお選び頂けます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=S_DMKmRmdBg ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=6ZRrIIHYWZk ]

【大モスラPOP UP STORE in TSUTAYA土佐道路店】

期間 2026年5月23日(土) ～ 6月29日(月)

時間 9:00～24:00

会場 TSUTAYA土佐道路店

所在地 〒780-8050 高知県 高知市 鴨部3-24-17

https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=7301

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct995

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