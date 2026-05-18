新たな七夕イベント「ピューロウィッシュマツリ」6月5日（金）開始！水色のコスチューム姿のハローキティが登場するイルミネーションや、≒JOYが声で登場するプロジェクションマッピングを展開

株式会社サンリオエンターテイメント

株式会社サンリオエンターテイメント（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：小巻亜矢）が運営するサンリオピューロランド（以下、ピューロランド）にて、2026年6月5日（金）から7月7日（火）までの期間限定で、七夕シーズンのスペシャルイベント「ピューロウィッシュマツリ」を開催いたします。今年は、昨年の七夕イベントからコンセプトを新たに、水色が幻想的なウィッシュコアな世界観の七夕イベントをお楽しみいただけます。

本イベント「ピューロウィッシュマツリ」は、七夕の幻想的な世界観の中で“お願いごと”をテーマにした、ピューロランドならではの体験型イベントです。かわいくて、きらきらと心がときめく水色の館内。“今、叶えたいこと”を思い描きながら、願いや夢、儚さをテーマにしたウィッシュコアな世界観の中で、それぞれの想いを重ねながらお楽しみいただけます。

特に注目は、ハローキティが登場するスペシャルイルミネーション「夜空に届け！Wishing star illumination」。知恵の木に天の川がかかる、イベント期間限定の特別なイルミネーションです。ハローキティのステッキにゲストみんなの願いが届くと、ピューロビレッジがキラキラと輝き、ロマンティックで幻想的な空間が広がります。

また、例年SNSでも話題を集めているフォトスポットも、ウィッシュコアな世界観へと一新。星や天の川をモチーフにしたフォトスポットでは、願いをシェアしたくなるような新しい七夕体験をお届けします。「Kiki＆Lala トゥインクリングスタジオ」も期間限定で七夕仕様に。館内を巡りながら、写真撮影をお楽しみいただけます。

さらに、アイドルグループ≒JOYがピューロウィッシュマツリをさらにウィッシュコアなイベントに彩ります。「レディキティハウス」での期間限定プロジェクションマッピングでは、メンバーがゲストとして声で登場。ここでしか体験できない特別な演出をお届けします。加えて、一夜限りのスペシャルライブの開催やスペシャルスイーツの販売など、様々な企画を展開します。

そのほか、おそろいの水色のリボンをつけたサンリオキャラクターたちが「ピューロウィッシュマツリ スペシャルグリーティング（有料・事前予約制）」やパークオープンから約10分間実施されるウェルカムグリーティングなどに登場。ウィッシュコアをテーマにした期間限定グッズ、フードメニューなども展開いたします。七夕ならではのときめきに包まれる、特別なひとときをお届けします。

七夕イベント「ピューロウィッシュマツリ」詳細

【概要】

■開催期間：2026年6月5日（金）～7月7日（火）

■詳細ページ：https://www.puroland.jp/event-campaign/2026_wishmatsuri/

【ストーリー】

かわいくて、きらきらしてて、心がふわっとときめく。

水色にひかる七夕の空間で、“お願いごと”を楽しもう！

キミの「今、叶えたいこと」、そっとお願いしてみない・・・？

【実施内容】

・期間限定イルミネーション「夜空に届け！Wishing star illumination」

・期間限定フォトスポット＆アトラクション「Kiki＆Lala トゥインクリングスタジオ」

特別デコレーション

・≒JOY in ピューロウィッシュマツリ～君の願いに、最高のJOYを！～

・ピューロウィッシュマツリ スペシャルグリーティング

・期間限定グッズ、フード

・おそろいの水色のリボンをつけたキャラクターたちが登場する

「ピューロウィッシュマツリ スペシャルグリーティング（有料・事前予約制）」や

ウェルカムグリーティング（パークオープンから約10分間）の実施

ハローキティと一緒に”お願いごと”を！ スペシャルイルミネーション「夜空に届け！Wishing star illumination」

知恵の木に天の川がかかる、特別な七夕のひととき。ハローキティと一緒に楽しむ、幻想的なイルミネーションです。

ハローキティのステッキにゲストみんなの願いが届くと、ピューロビレッジが輝き、ロマンティックな空間が広がります。その光は、ハローキティの歌声にあわせてやさしく広がり、七夕の夜空のようにピューロビレッジを美しく彩ります。

■上演場所：1F ピューロビレッジ

■上演時間：約10分

■出演キャラクター：ハローキティ

ウィッシュコアな世界が広がる、 フォトスポット＆アトラクションの特別デコレーション

▲3F フォトスポット▲2F Kiki＆Lalaトゥインクリングスタジオ

館内各所に、星や天の川をモチーフにしたフォトスポットが登場。サンリオキャラクターたちとともに、“今叶えたい願い”を込めた特別な一枚をお楽しみいただけます。今年は、トレンドのウィッシュコアな世界観の中で、願いごとを楽しむ新しい七夕体験をお届けします。

3F エントランスホールには、“お願いごと”ができるフォトスポット「ピューロウィッシュマツリ フォトスポット」が登場。みんなの想いが重なり合い、七夕ならではのきらめく空間が広がります。「Kiki＆Lala トゥインクリングスタジオ」も、期間限定で七夕仕様に。水色を基調としたやさしい光に包まれた空間で、キキ＆ララとともに”お願いごと“をお楽しみいただけます。さらに、空間内には七夕限定仕様のレシート写真機も登場します。

■開催場所：3F エントランスホール

2F Kiki＆Lalaトゥインクリングスタジオ

≒JOY in ピューロウィッシュマツリ！ プロジェクションマッピングや期間限定フードも

アイドルグループ≒JOY（ニアリーイコールジョイ）が「ピューロウィッシュマツリ」をさらにウィッシュコアに彩ります。

目玉は、「レディキティハウス」で開催されるプロジェクションマッピングです。本演出では、ゲストとして≒JOYメンバーの声の出演もあり、ここでしか体験できないコンテンツとなっています。「ピューロウィッシュマツリ」期間限定でお届けする、ウィッシュコアな空間をこの機会にぜひご体験ください。

■場所：2F レディキティハウス

また、≒JOYの3rdシングル『ブルーハワイレモン』をイメージした、爽やかな期間限定スイーツ「≒JOYスペシャルスイーツ 独り占めかな︖ブルーハワイレモン(ハート)ゼリーパルフェ」が登場します。瀬戸内レモンゼリーとキラキラ輝くブルーのパイナップルゼリーがつまった、涼しげで透明感あふれるパフェは、七夕のきらめく空間にもぴったり。見た目もかわいらしく、思わず写真に収めたくなる特別なメニューです。ご注文いただいた方には、オリジナルコースター（全4種／ランダム）をノベルティとしてプレゼント。

■販売場所：1F キャラクターフードコート

■価格：1,000円

※画像はイメージです。

※掲載されている商品は、予告なく品切れ・完売となる場合もございますので、予めご了承ください。

一夜限りの「≒JOY in ピューロウィッシュマツリ～君の願いに、最高のJOYを！～ライブ」を開催します。

≒JOYのパフォーマンスとピューロランドならではの空間演出が重なり合い、会場全体が一体となって盛り上がる、心ときめくひとときをお届けします。

願いがあふれる七夕の夜にふさわしい、一夜限りのスペシャルなライブ体験を、ぜひお楽しみください。

■開催日：2026年6月26日(金)

■場所：1F エンターテイメントホール

※詳細はHPをご確認ください。

キャラクターたちと“お願いごと”をすれば願いが叶う！？ スペシャルグリーティング

おそろいの水色のリボンを身につけ、七夕をイメージしたコスチュームをまとったキャラクターたちが登場する、期間限定「ピューロウィッシュマツリ スペシャルグリーティング（有料・事前予約制）」を開催します。写真撮影はもちろん、キャラクターとのふれあいもお楽しみいただけます。

■出演キャラクター：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、マイスウィートピアノ、シナモロール、

マロンクリーム、こぎみゅん、ウサハナ、リトルツインスターズ（キキ&ララ）

■実施場所：1F イベントコーナー

※有料・事前予約制。

※詳細は必ず各ホームページをご確認ください。

また、知恵の木ステージではパークオープンから約10分間、七夕をイメージしたコスチュームを着たキャラクターが遊びにくるウェルカムグリーティングも開催します。

※当日、急遽中止、変更となる場合がございます。予めご了承ください。

ウィッシュコアをイメージしたコスチュームのキャラクターが描かれた、 期間限定デザインのグッズが登場

七夕コスチュームのキャラクターたちがデザインされたチャームやフレークシールなど、期間限定グッズを販売予定です。

さらに、ネイルシールもラインアップに加わり、手元から七夕の世界観をお楽しみいただけます。

ご自身の好きなキャラクターを選んだり、家族やお友達など大切な人とおそろいにしたりと、選ぶことも楽しんでいただけます。

水色にきらきらひかる！見た目も七夕気分を味わえる期間限定フードメニュー

ピューロウィッシュマツリアクリルチャーム(ハローキティ) 1,430円ピューロウィッシュマツリネイルシール 880円ピューロウィッシュマツリフレークシールポーチ 1,100円ピューロウィッシュマツリクリアファイル 550円

館内のレストランでは、七夕気分を楽しめる期間限定メニューが登場します。

ピューロランドの定番メニューであるカレーも、七夕仕様の特別なビジュアルで展開。さらに、水色を基調としたきらきらとかわいいスイーツやドリンクもラインアップし、見た目も楽しいメニューを取りそろえます。味わいはもちろん、ビジュアルにもこだわったメニューで、七夕ならではの世界観をお楽しみいただけます。

リトルツインスターズのカリカリ☆ ささみフライのバターチキンカレー 1,600円ハローキティのMilky Way☆ミラクルアイス（ハニーコットンキャンディ味） 800円こぎみゅんのゆめかわ(ハート)ミルクカルピス 900円

■コピーライト

※画像素材ご掲載の際は、必ずコピーライトの記載をお願いいたします。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※画像はイメージです。

※価格は全て税込・予価です。

※本リリースの掲載内容は画像を含め、5月18日（月）現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d7643-513-0bb8746e9f48e79f024ed3266430133e.pdf