動画吹替AI「mimidub」の対応言語を200言語に拡大し正式リリース

株式会社Titan Intelligence

「ミライの面白いを創る」をミッションに掲げる株式会社Titan Intelligence（本社：東京都渋谷区、代表：赤塚 育海）は、声質と感情まで再現するAI吹き替えサービス「mimidub(https://biz.mimidub.com/)（ミミダブ）」を、本日より正式サービスとして提供開始し、サービスサイト(https://biz.mimidub.com)を公開いたしました。

mimidubは、話者の声・感情・話し方の癖を保ったまま、動画コンテンツを多言語化する動画吹替AIサービスです。これまで限定パートナー向けにベータ版として提供してまいりましたが、言語サポートを200言語へと拡大し、正式に権利処理された作品をお持ちの全てのお客様にご提供を開始いたします。

◆サービス正式ローンチの背景

動画コンテンツのグローバル展開において、多言語吹き替えは依然として大きな課題となっています。プロのナレーターによる吹き替え制作は1言語あたり数百万円規模のコストと数ヶ月の制作期間を要するため、グローバル展開を志向する企業・クリエイターにとって、多言語化のハードルは決して低くありません。

一方で、機械的な自動吹き替えでは「無機質な音声」「感情の抜け落ち」といった品質面の課題があり、ブランドの世界観や作品の魅力を損なわずに多言語化することは容易ではありませんでした。

mimidubは「声質と感情を保ったまま、誰もが手の届くコストとスピードで多言語化できる」ことを目指して開発されたAI吹き替えサービスです。

◆mimidubの特徴

mimidubは独自開発のAI音声合成エンジンにより、以下の3つを同時に実現します。

１. 声質と感情を保ったまま多言語化

従来のAI音声変換にありがちな「無機質さ」や「感情の抜け落ち」が起きにくく、話者本人の声・感情・話し方の癖までを再現。「声質の再現と感情表現が圧倒的」という評価を多数いただいております。

２. 権利処理

元の声質と感情をそのまま翻訳・吹替変換するという性質上、元の話者（タレントや声優）の許諾を得ることで正しい権利処理のもと制作を行うことが可能です。弊社は元の声優様やタレント様へ利益を還元することを推奨しており、演者様の活躍の場を広げるためのサービスとしての仕組みづくりを続けてまいります。（原作の権利・許諾のない吹き替えは承ることができません。ご了承ください。）

３. 従来比コスト90%削減・最短3日で納品

従来の吹き替え制作と比較して、コストを最大90%削減。ネイティブ話者による制作から監修まで最短3日で納品可能です。これにより、採算の合わなかった海外展開が可能になります。

◆ 対応言語について

mimidubは、世界人口の大部分をカバーする約200言語に対応しています。

英語・中国語（簡体字／繁体字）・日本語・韓国語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・ポルトガル語・イタリア語・ロシア語・アラビア語・ヒンディー語をはじめ、東南アジアではタイ語・ベトナム語・インドネシア語・マレー語、 中東ではトルコ語・ペルシャ語・ヘブライ語、北欧ではスウェーデン語・ノルウェー語・デンマーク語・フィンランド語など、各地域の主要言語にも対応。ローカライズや海外展開において重要な世界の主要市場を幅広くカバーしています。





◆想定ユースケース

「言語の壁を越えてコンテンツを届けたい」というニーズがあるすべての業界・用途で、mimidubはご活用いただけます。代表的なユースケースは以下の通りです。

- アニメ・ゲーム・キャラクターなどエンタメコンテンツのグローバル展開- 映画・ドラマ・ドキュメンタリーなど映像作品の海外配給・吹き替え制作- IR動画・コーポレート動画の多言語化- 教育コンテンツ・eラーニング・企業研修動画の海外展開- メディア・パブリッシャーの動画コンテンツのグローバル配信- 観光・インバウンド向け施設紹介・体験コンテンツの多言語化- 化粧品・ファッションブランドのブランドストーリー多言語化- スポーツ中継・eスポーツ大会の国際配信- 自治体・公共機関の広報動画・防災情報の多言語発信- 医療・製薬分野における学術動画・MR向け説明資料の多言語化- SaaS・テック企業のプロダクト紹介動画・チュートリアルのグローバル展開- ECサイト・D2Cブランドの商品紹介動画の多言語化

◆ 正式版で提供する機能・サポート体制

正式リリースにあたり、より幅広いお客様に安心してご利用いただけるよう、以下を整備いたしました。

- 声の権利処理に関するガイドラインの提供- 法人向け専任サポート体制- エンタープライズ用途に対応したカスタム対応窓口

◆ 代表コメント

今回200言語に対応しましたが、今後は対応した言語における訛りの除去、より豊かな感情表現、歌などの音程を保持する研究開発を予定しております。

正直にお話ししますと、我々の技術は所詮機械であり、まだ人間の表現力に敵うレベルではありません。それゆえに、元の演者様の良さを他の言語でどこまで伝えることができるかにフォーカスした結果、世界でもトップクラスの表現力を持った音声合成エンジンを開発することができました。

また、AIで吹き替えした音声を監修・編集する仕事である「吹替家」という職業が生まれ、弊社内で活躍しているのもmimidubがハイクオリティな要因です。

我々は誰かの仕事を奪うのではなく、誰かの活躍の場を広げるために技術を用いることを忘れず、「ミライの面白いを創る」というビジョンに向けて、今後の開発を進めていく予定です。

◆ 株式会社Titan Intelligence 概要

社名 ：株式会社Titan Intelligence

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者：赤塚 育海

事業内容：AI技術を核としたエンタメコンテンツ関連事業

URL：https://titan-intelligence.co.jp/

◆ 本件に関するお問い合わせ

株式会社Titan Intelligence 広報担当

連絡先：info@titan-intelligence.co.jp



