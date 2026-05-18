【京粕漬 魚久】テレビ紹介で一時全店完売「いいだこ京粕漬」も詰め合わせた魚久の父の日限定セット発売

株式会社魚久父の日用に食事にも晩酌にも合う商品を選び、オリジナル懸け紙にてご用意しました。 ※画像は一例です。（箱外寸27.5×20.5×5.0cm）

株式会社魚久（本社：東京都中央区、代表取締役：廣田佳之）は、父の日向け限定商品として「父の日セット FD-26」を、オンラインショップでは2026年5月18日（月）より、店頭では2026年6月5日（金）より販売いたします。販売はいずれも2026年6月21日（日）までとなります。

本商品は、晩酌や食卓で楽しめる魚久の人気商品を詰合せた、父の日限定セットです。看板商品の「ぎんだら京粕漬」をはじめ、「真鯛酒粕白味噌漬」「さば味噌漬」など、異なる味わいを楽しめる父の日限定の詰合せとしてご用意しました。

きょうかすづけ うおきゅう

メインブランド「京粕漬 魚久」



【公式ECサイトトップページ】https://uokyu-onlineshop.jp

父の日セット FD-26：https://uokyu-onlineshop.jp/SHOP/titi.html

定番の京粕漬「父の日セット」

毎年ご好評をいただいている父の日限定の京粕漬詰合せ。

本商品は、父の日の贈り物として、魚久の人気商品を詰合せた季節限定セットです。看板商品の「ぎんだら京粕漬」をはじめ、上品な味わいの「真鯛酒粕白味噌漬」、香ばしく焼き上げることで味噌の風味が引き立つ「さば味噌漬」など、魚種ごとの異なる味わいをお楽しみいただける内容に仕上げました。また、「いいだこ京粕漬」は、先月テレビ番組で紹介された反響により、一時全店で完売となった商品で、今回の詰合せにも採用しております。さらに、「ほたて貝京粕漬」や「えいひれ酒粕白味噌漬」など、酒肴としても親しまれる商品を組み合わせることで、父の日の食卓を彩る詰合せといたしました。日頃の感謝を伝える季節の贈り物としてご利用いただけます。

毎年内容が変わる母の日詰合せ

内容量イメージです。商品名：父の日セット FD-26

【内容】

・ぎんだら京粕漬

・ほたて貝京粕漬[3粒入]

・いいだこ京粕漬[4個入]

・えいひれ酒粕白味噌漬

・真鯛酒粕白味噌漬

・さば味噌漬

各１パック

【価格】

本体価格5,000円（税込5,400円・送料別）

父の日に、特別な晩酌をプレゼント

魚久では、ご家庭での食卓に自然と溶け込む商品づくりを大切にしています。今回の父の日限定詰合せでは、看板商品の「ぎんだら京粕漬」をはじめ、「いいだこ京粕漬」や「ほたて貝京粕漬」など、晩酌のお供としても相性の良い商品を取り揃えました。食事の一品としてはもちろん、お酒とともにゆっくり味わう時間もお楽しみいただける、父の日ならではの限定詰合せです。

これまでの商品例と今後の展望 ──食文化の継承──

晩酌シーンをイメージしたAI生成画像（いいだこ京粕漬・ほたて貝京粕漬）

株式会社魚久は酒粕の発酵の力を生かした「京粕漬」を中心に商品づくりを続けてまいりました。代表的な「ぎんだら京粕漬」をはじめ、「銀鮭京粕漬」「本さわら酒粕白味噌漬」など、魚の持ち味を引き出す熟成技術を磨きながら、長年ご支持をいただいております。

また、季節に合わせた限定商品も展開し、その時季ならではの味わいや旬の魚種を生かした商品を提案してまいりました。

今後も、培ってきた職人の技術を基盤に、季節の移ろいを感じられる商品づくりを継続するとともに、店頭はもちろんWEBでの発信や新たな取り組みを通じて、粕漬けという食文化の魅力をより多くの方に届けてまいります。

代表的な商品例

・「ぎんだら京粕漬」等

https://uokyu-onlineshop.jp/SHOP/PGIN.html

株式会魚久について

株式会社魚久（うおきゅう）は1914年創業、東京・日本橋に本店を構える魚介類粕漬けの製造販売メーカーです。自社製造小売業として首都圏路面店・百貨店を中心に約20店舗を展開。酒粕の発酵の力を生かした「京粕漬（きょうかすづけ）」を主力に、銀鱈・銀鮭・本さわらなどを丁寧に漬け込み、素材の持ち味を引き出す熟成技術を代々受け継いでいます。

【会社概要】

社名：株式会社魚久

本社所在地：東京都中央区日本橋人形町1-1-20

代表取締役：廣田佳之

事業内容：魚介類粕漬の製造・販売

株式会社設立：1952年

店舗数：直営路面店6店舗、百貨店内店舗26店舗(直接営業・卸売)、羽田空港内店舗(卸売)

HP：https://www.uokyu.co.jp

オンラインショップ：https://uokyu-onlineshop.jp