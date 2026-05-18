本格派紅茶スイーツをチロルで楽しめる「チロルチョコ〈アールグレイアフォガート〉」新発売！

チロルチョコ株式会社

チロルチョコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）は「チロルチョコ〈アールグレイアフォガート〉」を6月1日（月）より全国で発売します。

■開発の経緯

初夏の季節にピッタリな紅茶フレーバーをチロルチョコでお届けしたいという想いで開発しました。アールグレイは、華やかな香りとすっきりとした味わいからカフェやスイーツ分野でも人気が高いフレーバーです。今回、アフォガートをイメージしたミルクアイス風味クリーム、ミルクアイス風味チョコレートと組み合わせる事で華やかな香りとまろやかな風味が溶け合うこの季節にピッタリな商品に仕上げました。

■個包装

パッケージにはアイスに華やかなアールグレイがあわさるデザインを採用。

パープルとブルーでひんやりとしたさわやかな背景と高級感もあるゴールド調のロゴで

仕上げました。デザインは全２種類です。

■リラックスタイムにピッタリな香り立つフレーバー

アールグレイ風味チョコレートに、紅茶が香るなめらか食感のミルクアイス風味クリームとミルク風味チョコレートを合わせました。一口食べると紅茶の香りと優しいチョコレートの甘みが広がり、リラックスタイムにピッタリな商品です。

■数々の紅茶フレーバーにチャレンジ！

ミルクティー、抹茶、ほうじ茶など、数々の紅茶やお茶のフレーバーを開発してきたチロルチョコが今回「紅茶×ミルクアイス」の組み合わせにチャレンジ！これまで培ってきた紅茶フレーバーの開発経験を元に本格的なスイーツの味に仕上げました。

■発売日

2026年６月１日（月）

※チロルチョコ公式オンラインショップ：６月１日（月）より販売予定

https://shop.tirol-choco.com/

■価格

1個 49円（税込参考価格）

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

【チロルチョコ株式会社とは】

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にも上ります。



オンラインショップ：https://shop.tirol-choco.com/

HP：https://www.tirol-choco.com/

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