世界一過酷な400m走「Red Bull 400」最終開催 過去最多1,848人が激走、田中聖土が6連覇達成！

レッドブル・ジャパン株式会社Suguru Saito / Red Bull Content Pool

レッドブル・ジャパン株式会社は、2026年5月16日（土）に札幌大倉山ジャンプ競技場にて、「Red Bull 400（レッドブル・フォーハンドレッド）」を開催しました。「Red Bull 400」は、ラージヒルのスキージャンプ台を一気に駆け上がるヒルクライムのスプリントレースで、最高斜度は富士山山頂付近の傾斜（32度～35度）を上回る37度に達し、高さはさっぽろテレビ塔（約130m）に匹敵する、“世界一過酷な400m走”として知られています。

競技は、男女個人・4×100ｍ リレーの各種目（男子リレー・オープンリレー・学生リレー）・クリエイターレースの全6種目で実施されました。

多くのランナーや札幌の人々に愛された「Red Bull 400」が今年で閉幕

「Red Bull 400」は大倉山スキージャンプ競技場の改修に伴い、9回目にして今回が最後の開催となり、10年間の歴史に幕を閉じました。2017年の初開催以来、累計参加者数は1万人を突破しました。当初は500名に満たなかった参加者数も、回を重ねるごとに規模を拡大。最終回となった今年は過去最多となる1,848名（個人戦：989名／リレー：203チーム/クリエイター：47名）が出場しました。9大会連続で参加する熱狂的なファンや、毎回の開催を楽しみにしている参加者もいるなど、多くのランナーや地元・札幌で愛されてきたイベントです。今回が最後の開催となることに対しても、「毎年、募集開始からわずか1日で予選の定員が埋まるほど人気の大会だったので、本当にこの大会がなくなってしまうのは寂しいです」「自分にとって思い出深い大会なので、いつかまた再開してほしいです」など、惜しむ声が多く寄せられました。

男子シングルでは田中聖土さんが驚異の6連覇を達成

男子シングルでは、田中聖土（たなか まさと）さんが昨年の自身のタイムに迫る3分37秒44というタイムでゴールし、前人未到となる大会6連覇を達成しました。女子シングルでは、初出場となる上田絢加（うえだ あやか）さんが、昨年の優勝タイムを大きく上回る4分50秒64を記録し、見事1位に輝きました。また、学生リレーでは「東海fenix」が2分27秒57で優勝を果たし、大会2連覇を達成しました。

スノーボード競技のレッドブル・アスリートたちがスキージャンプ台に挑む！

スノーボード・ハーフパイプ競技のレッドブル・アスリート3名（荻原大翔・小野光希・清水さら）と、「Red Bull 400」を知り尽くした上田瑠偉がチーム「Red Bull Athlete」を組み、オープンリレーに出場しました。さらに、地元・札幌市出身の山田琉聖も会場にかけつけ、レッドブル・アスリートの仲間たちを応援、チームは見事出場ヒートでは2位、全体5位という好成績を収めました。走り終えた小野選手は、「私はスタートの1走目を担当したのですが、周りの参加者もかなり速く、その勢いにプッシュされながら走ることができました。こんな大きな会場で走るのは初めてだったので、そのスケール感に少し圧倒されました」とコメント。また、チームメイトの走りについて上田選手は、「スノーボーダーなので、まさかこんなに速く上がってくるとは思っていなかったので驚きました。本当は僕が10番手くらいでもらって一気に抜き去るイメージだったのですが、みんながしっかりつないでくれたおかげで出場ヒート内2位になれて、本当に嬉しいです」と語りました。さらに、メンバーたちの走りを見守っていた山田選手は、「予想以上に速かったです。今回は急遽スターターも担当したので緊張しました」と笑顔で振り返りました。

Suguru Saito / Red Bull Content PoolSuguru Saito / Red Bull Content Pool

クリエイターレースにはゴールデンボンバー・樽美酒 研二さんも参加！

スタート地点では、カメラの前でポージングを決めていただくなど余裕のある様子を見せていた樽美酒さん。しかし、歩みを進めるにつれて、徐々にその足取りはどんどん重くなっていきました。頂上にたどり着くとすぐに寝そべるほどぐったりした様子を見せ、“世界一過酷な400m走”を全身で体感していました。

「正直、少しなめていました。400mだし、登れるだろうという軽いノリで挑戦したのですが、想像以上にきつかったです。こんなに過酷な経験はなかなかないですね。事前に四足歩行のトレーニングはしていたのですが、坂道で長時間続ける練習まではできていなかったので、後半は本当に苦しかったです。周りの音も聞こえなくなるくらいで、呼吸もきつく、ずっとパニック状態でした。家の近くの公園で、子どもたちが遊んでいる横で四足歩行の練習をしていたのですが、あまり意味がなかったですね。もうこれ以上過酷なイベントには出たくないです（笑）」と振り返りました。

Suguru Saito / Red Bull 400Suguru Saito / Red Bull 400

「Red Bull 400 Team Ascent」世界中からフィットネス強者が特別レースに集結

前日となる5月15日（金）には、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界20ヵ国から、フィットネスシーンで注目を集めるクリエイターが集結。4名1組のチームを組み、通常とは異なる特別ルールで競う前夜祭レースを開催しました。予選では、スピードを競う「スピードチャレンジ」と、規定重量の荷物を持ちながら走る「筋力チャレンジ」を実施し、合計タイム上位3チームが決勝へ進出。決勝は、最初の200mを二人三脚で走行した後、3人目が100mの筋力チャレンジに挑戦。アンカーが頂上までの100mを全力疾走するリレー形式で行われました。最終的には、イムケ・サランデル（ドイツ）、スティーン・エドマンド（ベルギー）、ヘバー・キャノン（アメリカ）、高野亮太（日本）が優勝。世界各国のランナーが集い、国境を越えた熱狂で大いに盛り上がりました。

【レースの様子｜男子シングル】

Jason Halayko / Red Bull Content PoolSuguru Saito / Red Bull Content Pool

6連覇を狙う田中聖土さんは、予選を2位で通過。決勝では、スタート直後から力強い走りでトップに立つと、そのまま先頭をキープ。しかし後半100mで、過去準優勝の経験もあり予選を3位通過した山本大晴さんが後ろから猛追。最後の大会を締めくくるラストに相応しい熾烈なデッドヒートが、会場の注目を集めます。しかし、連覇をしている田中さんが最後までトップを譲ることなく、力強い走りでそのままフィニッシュ。見事、前人未到となる大会6連覇を達成しました。最後まで王者の貫禄を見せつける圧巻のレースとなりました。

田中聖土さん（優勝者）コメント

Keisuke Kato / Red Bull Content Pool

6連覇はもちろん狙っていましたし、最後の開催ということで、何が何でも今日は勝ちたいと思っていました。それが叶って本当に嬉しいです。今回の大会に向けては、実際に坂道を走る練習に加え、トレーニングジムのランニングマシンを使い、傾斜をつけた状態で走るなど、身体を慣らすトレーニングを重ねてきました。

今年で“最後”を迎えるRed Bull 400については、ジャンプ台を逆走するという、この大会でしかできない特別な体験ができるイベントだと思っています。きつい競技ではありますが、毎回楽しく走ることができました。もしまた大会が開催される機会があれば、ぜひ参加したいです。

【レースの様子｜女子シングル】

予選を1位通過したのは、昨年度の王者であり大会2連覇を狙う布施愛里さん。決勝では、序盤から勢いよく飛び出し、Red Bull 400常連の大滝まゆみさんとともにトップグループをけん引しました。しかし、後半200mで予選4位通過の上田絢加さんが怒涛の追い上げを見せ、ゴール直前の急斜面で一気に加速し逆転し、そのままフィニッシュ。上田さんは初出場ながら見事優勝を果たしました。最後まで勝負の行方が分からない、劇的なレースとなりました。

上田絢加さん（優勝者）さんコメント

Keisuke Kato / Red Bull Content Pool

すごくつらいけど、それ以上に楽しいという、不思議な感覚を味わえる大会に思います。たくさんの方が応援してくださり、MCの方々もすごく盛り上げてくださったので、本当に楽しい1日になりました。また、普段あまり山を登らないような方々も参加されている印象があり、幅広い人たちが挑戦している点も魅力的でした。初めての挑戦でしたが、また次回があれば参加したいと思えるくらい素晴らしい大会でした。

最後の開催になってしまうのは寂しいですが、またどこかで開催されることを願っています。

【レース結果】

■男子 シングル

1位：田中聖土 03:37.44

2位：山本大晴 03:40.11

3位：鈴木嵩一朗 03:48.95

■女子 シングル

1位：上田絢加 04:50.64

2位：岩井絵美 05:11.69

3位：布施愛里 05:17.14

■男子4×100mリレー

1位：Runway 02:18.44

2位：元都立大陸上競技部 02:26.32

3位：マッスル引越センター＆J 02:48.78

■オープン4×100mリレー

1位：Stairs Crew 02:23.15

2位：Takuchan′s 02:44.84

3位：即席RC 02:46.98

■学生4×100mリレー

1位：東海fenix 02:27.57

2位：北大競技スキー部 02:28.40

3位：七色チ〇リーボーイズ 02:42.75

【Red Bull 400】

「Red Bull 400」は、世界で最も過酷と言われる坂道ダッシュレースです。2011年にオーストリアで初開催され、日本では2017年を皮切りに、今年で9回目の開催を迎えました。なお、本大会は大倉山スキージャンプ競技場の改修に伴い、今回が最後の開催となり、これまでの累計参加者数は1万人以上にのぼります。

最高斜度は富士山山頂付近の傾斜（32度～35度）を上回る37度、高低差は札幌市のシンボルであるさっぽろテレビ塔に匹敵する約130mに及び、レース中の心拍数は平常時の約2～3倍に達すると言われています。2019年にはレッドブル・アスリートでトレイルランナーの上田瑠偉選手が3分23秒13の最速記録を樹立しました。

【開催概要】

大会名称：Red Bull 400 （レッドブル・フォーハンドレッド）

開催日 ：2026年5月16日（土）

会場 ：札幌大倉山ジャンプ競技場（北海道札幌市中央区宮の森1274）

内容 ：スキージャンプ競技場のラージヒルで行うヒルクライムのスプリントレース

（コース：400ｍ、斜度：平均35度、最高37度）

種目 ：ﾌﾙﾃ゛ｨｽﾀﾝｽ個人（男子、女子）、4×100ｍ リレー（男子、ｵｰﾌﾟﾝ、学生ﾁｰﾑ対抗）、

クリエイターレース

参加資格：イベント日時点で16歳以上の健康な男女

参加者 ：男子シングル 778名 女子シングル 211名 男子リレー 67組

オープンリレー70組 学生リレー66組 クリエイター47名

ルール ：ランナーが靴に装着した計測チップを使用したタイム計測で順位を確定

男女個人は予選と決勝を実施（各上位 30 名が決勝進出）リレーは決勝のみ実施

各レースの制限時間は 15 分 ※15 分以内ゴールできない場合はリタイア扱い

後援 ：札幌市

協賛 ：BFGoodirch/ DEFENDER / Goldwin / THE NORTH FACE / JTB / Maui Jim

Paris Miki / JOYFIT / FIT365

【2026年大会の様子】

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