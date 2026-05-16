今年の名誉国は「日本」 本日、カンヌ映画祭2026 公認社交界「CANNES GALA」が文化叙勲を発表へ

Revanova Inc.

Country of Honour 公式認定により、二夜を通じた社交界が開幕

・5月16日｜EVE BALL｜舞踏会：場所 CARLTON CANNES

・5月17日｜CANNES GALA｜Preuve de Do（道の証）栄勲顕彰式：場所 PLAGE DES PALMES

本発表は、日本時間の4月14日に東京の国際文化会館で実施された記者発表で開示された内容を踏まえ、国内向けに正式公表するものです。

第一夜となるフランス現地時間5月16日には、CARLTON CANNESにて「EVE BALL」舞踏会を開催いたします。

EVE BALLは、CANNES GALAの正式招待者のために催される前夜の舞踏会です。競技性よりも儀礼性を重んじ、招待者が同じ文化回路へ入るための社交の場として構成されます。

第二夜となる翌5月17日には、カンヌ映画祭公式の由緒あるPLAGE DES PALMESにてCANNES GALA本会を開催し、「Preuve de Do（道の証）」栄勲顕彰式を執り行います。

CANNES GALAの主軸には、HONEST AND NOBLE（誠実であれ、高貴であれ）という決意が掲げられています。この言葉は、式典そのものの精神を示す基準です。アーティスト、文化人、事業家を迎え、映画、音楽、ファッションから都市編集まで、意義在る志を、次代のコンテンツ産業を形成する文化圏として接続します。

「Preuve de Do」は、文化の未来へ貢献する個人か団体へ贈られる栄誉ある称号です。Doは日本語の「道」に由来し、名声の大きさやキャリアの長さよりも、志の深さ、実践力、次世代へ手渡す価値に重心を置きます。CANNES GALAが公式に定めている、コンテンツ産業における最高位の文化叙勲です。

またCANNES GALAは、分断されたままの映画界と音楽界を直結させる機能も担っています。その実行回路として、「AXLR8-G（アクセラレート グラミー）」を備えています。グラミー賞授賞式の当夜にロサンゼルスにて、Recording Academy公認のThe GRAMMY Awards After Partyを開催し、CANNES GALAが扱う文化叙勲と社交の精神を音楽側へ接続しました。





Chairman Taichi コメント｜

「映画は、変化を選び続けた者だけを次の時代へ運んできました。サイレントの美意識はトーキーに上書きされ、Filmの制約美はデジタルによって解放され、スクリーンは手のひらへ分割されてアスペクト比は逆転しました。いま、生成AIは131年間の制作作法を一夜で素材化し、最大マーケットの足元からレッドカーペットを引き抜こうとしています。文化の進化は、止まらない。ただし、ルールは更新されてこそ文化の進化でありますが、”マナー”は守られてこその文化です。私たち国際映画人はもう一度、業界構造そのものを変えます。それは、蝶の完全変態“complete metamorphosis”のように。その覚悟を持つ者たちのために、CANNES GALAは開かれ、開催され続けます。」

参加者にとってこの二夜は、意志と覚悟のある文化人が交差する上位回路へ名を置く機会です。短期の露出が競われる市場の外側に、長期の信頼が積み上がる場所があります。CANNES GALAは、その場所をカンヌ映画祭において実装します。



CANNES GALAの公式な香りには、1221年にフィレンツェで創業した「Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella」のポプリの香りが採用されました。薬草学と職人性を受け継ぐその香りは、式典空間の記憶を象徴する存在として継承されます。



CANNES GALAは招待制の、完全にクローズドなセレモニーです。ただし、招待者、式典進行、プログラム詳細に関する情報は管理方針に基づき、必要な範囲で段階的に公表されます。CANNES GALAに関する役職、ディレクター、プロデューサー、運営権限は、「House of NOMA」の公式正典に記載された者に限定されています。非記載の部外者によって指揮が行われることは、ありません。公式管理運営の根拠は、House of NOMA公式正典を唯一の参照先とします。

この二夜を支える国際HOUSEの構造については、次報にて公表いたします。

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■ CANNES GALA 2026｜”NOMA” MAIN CREDITS｜

CHAIRMAN | TAICHI

EXECUTIVE PRODUCER | RYO NAKATSUJI

CANNES GALA DIRECTOR | IPPEI NISHIHARA

EVE BALL DIRECTOR | MASATAKA OHATA

AXLR8-G EXECUTIVE DIRECTOR | KIMITAKA KATO

AXLR8-G DIRECTOR | AKASHI STEVE KAWAMITSU

Advance LAB. EXECUTIVE RESEARCHER | SHINPEI TOKAI

ASSOCIATE PRODUCER | SATOSHI MIMA

ASSOCIATE PRODUCER | HIRONORI TANAKA

CREATIVE DIRECTOR | KAZUAKI HAYAMA

CREATIVE DIRECTORS | SCATTER（NOMA）

NAOHIRO NAKAMURA / VELNO YOMI / IPPEI NISHIHARA / REIKO KOIDE / HIROSHI SHIMIZU

CREATIVE MANAGEMENT | REIKO KOIDE / JOSIAH SPENCER

KEY VISUAL / ANIMATOR | HIROSHI SHIMIZU

HEAD OF JAPAN AMBASSADORS | TAKAE TSUZUKI

JAPAN AMBASSADORS | ERIKA NEGISHI / YUMINO KADA / RIRI JINNO

INTERNATIONAL OPERATIONS | REVANOVA Inc.

COACHING MANAGER | YOKO TAJIMA（REVANOVA Inc.）

PRODUCER | TAKURO ANDO

PRODUCTION | NOMA

OFFICIAL CANON / ADMINISTRATIVE REFERENCE | House of NOMA

■ CANNES GALA 2026｜PARTNER CREDITS｜

CANON INC.

HISASHI MATSUNAGA & MASAYA WATANABE（Mitsubishi Research Institute, Inc.）

TKMT（TAKAMATSU CITY）

BUD INTERNATIONAL CO., LTD.｜

VIDEO DIRECTOR｜TOMONARI NOZAWA

VIDEOGRAPHER & PHOTOGRAPHER｜KEISUKE YAMADA / TOSHIYUKI TOGASHI / MIYUKI KAKUTA / YUKIHIRO TAKAHASHI

AMANOSATO SAKE BREWERY

AMATERASIA・（AAWRII INC.）

IMS CO., LTD.



HINOMOTO.C.F

KAMIMURA DISTILLERY CO., LTD.

MARUYU., INC.

S-STYLE

VONSAI, INC.