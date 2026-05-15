ギフトショップYELLの2026年4月活動レポート

株式会社CACAO

五反田駅徒歩2分の場所にあるギフトショップ「YELL（エール）」は、「自分自身や大切な人、そして生産者の方々へエールを送る」をコンセプトに、こだわりの詰まったアイテムを届けています。

2026年4月は、店舗を飛び出し地域社会との接点を増やす「マルシェ出店」や、作り手の想いを体験として届ける「店内イベント」を積極的に行いました。

それぞれの活動を通して、地域の方々やパートナーブランドとの繋がりを深めた1ヶ月の歩みをレポートします。

1. ルワンダの彩りが店内を飾った「INSHUTI week」

4月6日から約3週間、ルワンダの布製品ブランド「INSHUTI（インシュティ）」とのコラボイベントを開催しました。

ルワンダ語で「友達」を意味するこのブランドは、一方的な支援ではなく、対等な関係を築くことを大切にされています。

期間中は、色鮮やかなアフリカ布のポーチや洋服が店内を彩り、お客様からも大変好評をいただいたため、予定を1週間延長しての開催となりました。

2. 大崎駅前での地域交流「大崎マルシェ」への出店

4月11日には、JR大崎駅南口改札前で開催された「大崎マルシェ」に出店いたしました。 当日は、日頃店舗をご利用いただいているお客様だけでなく、駅を利用する地元の方々とも多くのコミュニケーションが生まれました。

「近所に素敵なお店があるのね」「今度お店に行きます」といった温かいお声をいただき、地域コミュニティの一員としての絆を再確認する機会となりました。

3. 廃棄革に新しい命を吹き込む「Bon velo」ワークショップ

4月19日・20日には、廃棄される質の高い革を再利用するブランド「Bon velo（ボン ヴェロ）」との2度目のコラボイベントを実施しました。

今回はお客様からのリクエストにお応えし、初めてのワークショップを開催。

好きな色の革や金具を選んで、世界に一つだけのポーチやキーケースを作る時間は、参加者の皆様も時間を忘れて没頭されている様子が印象的でした。

4. 多様性を共に楽しむ「つながるーしぶ」への参加

4月26日（五反田）と29日（大田区）には、障がいの有無や年齢、国籍の垣根を越えて繋がることを目的としたイベント「つながるーしぶ」に出店いたしました。

デフラグビーやブラインドサッカーの体験会が行われる中、幅広い世代の方々にYELLの商品を手に取っていただきました。

イベントを通じて出会った方が翌日に店舗へ足を運んでくださるなど、五反田や大田区といった地域社会との繋がりがさらに強まる時間となりました。

■今後の展望

YELLはこれからも、メーカー様の想いを丁寧に届けるお手伝いを続けてまいります。

今後も、作り手と使い手が直接触れ合えるコラボ企画や、地域を盛り上げるイベントへの出店を積極的に行い、一人でも多くの方に心豊かなライフスタイルを提案できるよう努めてまいります。

【店舗情報】

■店名：YELL

■ホームページ：https://yell-gotanda.com

■オープン日：2022年6月17日金曜日

■住所：〒141-0022 東京都品川区東五反田1-23-2 五反田ビル2F

■営業日：月曜～金曜日（※土日祝は不定期営業）

■営業時間：11:00～18:00（※不定期営業日はSNSにて告知）

■アクセス：五反田駅東口 徒歩2分

■SNS

instagram：https://www.instagram.com/yell_gotanda/

Twitter：https://twitter.com/yell_gotanda

Facebook：https://www.facebook.com/yell.gotanda



【《YELL》に込めた想い】

YELL For ALL～みんなにエールを～

頑張っている自分へ

かぞく、友だち、大切な人へ

生産者の方へ

全ての人を、YELLは応援しています。

上記のコンセプトのように、ご自身だけでなく大切な家族や友人、メーカーの方、YELLに関わる全ての方に貢献するお店を目指します。



【株式会社CACAOのミッション】



“子どもから大人まで ワクワクを提供する”

株式会社CACAOは、「子どもから大人までワクワクを提供する」をミッションに掲げ、

だれもが「明日を楽しみに生きる」毎日を過ごせるような価値を提供してまいります。

人生100年時代と謳われ、多様な生き方がある中で、

もっと自分らしさを全面に出してのびのびと生きる人をひとりでも多く増やしたい。

自分自身と、大事な人の人生にワクワクするほど、楽しいことはありません。

よりワクワクした毎日を送るため、わたしたちはサポートではなく、

わたしたち自身がワクワクした人生を見せることで、

ともに人生をよりよくしていきます。



【会社概要】

会社名：株式会社CACAO

所在地：東京都品川区東五反田1-23-2

設立：2021年10月26日

URL：https://www.company.cacao-yell.com/

事業内容：小売業



【お客様からのお問い合わせ先】

e-mail：wakuwaku.cacao@gmail.com