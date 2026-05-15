総再生数230万回超！日清食品「日清ラ王 袋麺」がSNS×ドン・キホーテの売り場連動で店頭売上増加

NEL株式会社

ブランドとお客様を推しでつなげるプラットフォーム「osina」を提供するNEL株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西田陸、以下、NEL）は、株式会社博報堂および株式会社pHmedia（本社：東京都渋谷区、代表取締役：君島諭、以下、pHmedia）と共同で提供するリテールメディア広告パッケージを活用し、日清食品株式会社「日清ラ王 袋麺」の販促プロモーションを実施しました。

本施策では「osina」の活用により、TikTok・Instagram合わせて113件のUGC投稿を創出し、総再生数230万回超を達成。（※）さらに、再生数の多いショート動画をドン・キホーテ内の店頭サイネージに放映することで、店頭売上の向上につなげました。

※：投稿数は2025年12月～2026年1月にTikTok・Instagram上で投稿された「#osina」が付与された日清ラ王 袋麺に関する投稿数を集計したものです。総再生数は、上記対象投稿におけるTikTok・Instagram上の累計再生数を集計したものです。

SNS×リテールメディア連動施策に至る背景・課題

SNSを中心に、レシピ動画を見て自分なりのアレンジを楽しむ食文化が広がっています。生活者が「作ってみたい」と感じた動画をきっかけに商品を手に取る購買行動も日常的に生まれるようになりました。

一方で、SNS上の話題を、自社商品と結びつけ、実際の店頭購買につなげる仕組みづくりは依然として課題になっています。

「日清ラ王」は品質・知名度ともに高い評価を得ており、多くのリピーターに支持されてきたブランドです。新たな顧客との接点を広げるため、SNS上の話題づくりと売り場の商品訴求を連動させ、店外の認知から店頭購買まで一連の行動を後押しする取り組みが求められていました。

こうした背景を踏まえ、博報堂・NEL・pHmediaの3社共同で提供する広告パッケージを活用し、「日清ラ王 袋麺」のosinaによるレシピ動画のUGC創出と、ドン・キホーテの店頭サイネージでの放映を掛け合わせた売り場連動施策の実施に至りました。

日清食品「日清ラ王」施策結果

対象製品：日清食品「日清ラ王 袋麺」シリーズ

実施期間：2025年12月～2026年1月

＜定量成果＞

・TikTok、Instagram合わせて113件のUGC投稿、230万回以上の総再生数を達成

・再生数上位の動画をドン・キホーテ店頭サイネージにて放映し、店頭売上の増加に貢献

＜定性成果＞

・SNS上のアレンジレシピ動画に対して「真似したい」「食べてみたい」「今度買ってみる」など、購買意欲を示すコメントが多数寄せられた

・手軽でおしゃれなアレンジレシピが主に20～30代女性の共感を集め、「日清ラ王 袋麺」の新しい食シーンの提案により、新規顧客との接点づくりにつながった

レシピ動画×店頭サイネージの連動で、SNS上の話題を店頭購買につなげる

osinaに登録する食やレシピへの関心が高いユーザーが、「日清ラ王 袋麺」を使ったアレンジレシピ動画をSNSで幅広く発信しました。参加ユーザーのアンケート結果によると、osina掲載をきっかけに購入した方が9割、そのうち約6割は「また買いたい」というリピート意思を示しました。

SNS上で発信されたレシピ動画のコメントには「真似したい」「食べてみたい」といった声が集まり、生活者発想のレシピ動画がアレンジを楽しむ食体験として届きました。

さらに、osinaユーザーの投稿からSNS上で再生数が多い動画をpHmediaが展開するドン・キホーテの店頭サイネージでも放映。来店した生活者が売り場で動画を視聴し、商品を手に取る購買導線が生まれました。

その結果、SNS上での投稿数・再生数の増加と同時期に店頭売上にも一定の伸長が見られ、オンライン上での話題化と店頭での購買行動との関連性がうかがえました。

日清食品株式会社コメント

日清食品株式会社 営業本部 戦略企画部

リテール・マーケティングチーム 主任

山口 恵莉 氏

「日清 ラ王」は長年多くのお客様にご愛顧いただいてきたブランドですが、商品の魅力を新たな顧客層にどう届けるかは大きなテーマでした。今回、osinaを通じて集まったアレンジレシピ動画には、私たちが想像していなかった食べ方の提案も多く、生活者から寄せられた「真似したい」「食べてみたい」という声に手応えを感じています。SNSで反響の大きかった動画をドン・キホーテ様の店頭サイネージで放映いただいたことで、店舗での購買行動にもつながりました。SNSと店頭を連動させたプロモーションの可能性を感じる施策でした。

リテールメディア広告パッケージについて

NEL・博報堂・pHmediaの3社が共同で提供する、SNSと売り場をつなぐプロモーションパッケージです。osinaを通じて生活者が投稿したショート動画UGCの中から、SNSで高い反響を得た動画をドン・キホーテの店頭サイネージで放映。ブランドに対しては、SNSでの話題づくりから売り場での購買促進まで、オンラインとオフラインを一連の流れでつなぐプロモーションを提供しています。

当パッケージに関するプレスリリース：https://www.nel-all.com/news/309/

推し購買プラットフォーム「osina」について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WpTyRG6kB98 ]

osinaはブランドと生活者を“推し”でつなげる推し購買プラットフォームです。ユーザーは、osinaに掲載されている中からお気に入りの商品と出会い、自ら購入し、SNSにショート動画を投稿。再生数に応じた報酬を得ることができます。ブランドに対しては、生活者によるUGCを促進し、SNS上の話題化を起こすことで、再現性高く実現する仕組みを提供しています。

「osina」サービスサイト：https://lp.osina.app/

「osina」の資料請求・活用施策のご相談は、お問い合わせフォームからお願いします

「osina」へのお問い合わせ :https://lp.osina.app/niji-andhoney-202410/index.html

株式会社pHmediaについて

代表取締役：君島諭

所在地：東京都渋谷区道玄坂二丁目25番12号

事業内容：リテール領域における統合メディアソリューションの企画、開発、販売、運営／リテール領域におけるコンサルティング提供

公式HP：https://www.phmedia.jp/

NEL株式会社について

NEL株式会社は「熱狂が循環する世界をつくる」をビジョンに掲げ、個人の熱狂を起点にテクノロジーで新しい経済圏を創るスタートアップです。

推し購買プラットフォーム「osina（オシナ）」の開発・運営に加え、SNSマーケティング戦略立案から実行までを担うマーケティングソリューション事業を展開しています。osinaを組み込んだ統合的なSNSマーケティング戦略により、ブランドの認知・購買・推奨まで一気通貫した成果を実現しています。

ショート動画型SNSの普及を背景に、売上成長率は全社で昨対比205%、「osina」はサービス開始1年2ヶ月で昨対比1,000%と大きな成長を遂げており、大手食品・化粧品メーカーを中心に200社以上の取引実績があります。

社名：NEL株式会社

設立日：2017年12月14日

代表取締役社長：西田陸

本社：東京都渋谷区道玄坂1-16-3渋谷センタープレイス9階

事業内容：osinaの運営、SNS専門総合広告代理事業、キャスティング事業、ソフトウェア事業

公式サイト：https://www.nel-all.com/