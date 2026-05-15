株式会社マルチブック共催『アジア進出企業のための海外拠点管理再設計セミナー』アーカイブ配信のお知らせ

ロジザード株式会社

クラウド型在庫管理システムのリーディングカンパニーであるロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：ロジザード）は、株式会社マルチブック（東京都品川区、代表取締役社長：渡部 学、以下：マルチブック）と2026年4月22日（水）に開催したWebセミナー『アジア進出企業のための海外拠点管理再設計セミナー』について、ご好評につきアーカイブ配信が決定いたしましたことをお知らせいたします。

お申し込みフォーム

お申し込みはこちら ： https://www.multibook.jp/seminar_updates/12270/

開催概要

近年、多くの日系企業がアジアへの事業展開を進める中で、海外拠点における在庫管理や会計管理の統制強化が課題となっています。

本セミナーでは、在庫管理・会計管理・内部統制を連携させ、業務標準化と決算早期化を実現するためのアプローチを解説します。

ロジザードからは、「海外拠点で失敗しない在庫管理の考え方」をテーマに、「ロジザードZERO」を活用した在庫管理の最適化や海外導入事例をご紹介します。

※本セミナーは4月22日（水）に開催し、参加者様からご好評いただいたセミナーの録画再放送です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14943/table/340_1_184c23590f4003730f0d8bcde973e985.jpg?v=202605151151 ]

登壇者

BDOコンサルティング株式会社

マネージングパートナー 公認会計士

美谷 昇一郎 氏

株式会社マルチブック

営業部/新リースソリューション推進部

井関 亨 氏

ロジザード株式会社

企画営業部 パートナー支援課

安藤 智行

グローバルクラウドERP「multibook」

2027年4月1日以後に開始する事業年度から強制適用となる新リース会計基準に対応。

導入が速い、処理速度が速い、解決が早い、速さを追求するグローバルクラウドERP。

12カ国語・多通貨・複数帳簿に対応し、全世界の拠点をシームレスに統合します。製造・商社・飲食・建設など多業種にわたり、上場企業から非上場企業まで、40カ国・700社以上での導入実績があります。

主な機能：会計、ロジスティクス、固定資産管理、IFRSリース資産管理、新リース会計基準、立替経費精算、マネジメントコックピット、BPOコックピット、外部連携(連結会計、倉庫管理等)機能

サービス名：「multibook」(マルチブック)

URL ： https://www.multibook.jp/

株式会社マルチブック

グローバルクラウドERPサービス「multibook」等の開発・提供を手掛けています。multibookは海外拠点管理に最適なクラウド型会計・ERPサービスです。12言語・複数帳簿に対応し、各言語・通貨での経営管理・会計業務や為替の換算が可能で、複数拠点を本社で一元管理できます。製造・商社・飲食・建設など多業種、上場企業から非上場企業まで、世界40カ国・700社以上への導入実績があります

URL ： https://www.multibook.jp/

ロジザードZERO

クラウド倉庫管理システム「ロジザードZERO」は、20年以上の運用実績があり、クラウドWMS業界でトップシェアを誇ります。

標準機能を最大限に活用して「すぐに稼働する現場」を構築し、最短1か月でのスピーディーな導入を実現。365日の電話・メールによる有人サポートで現場に伴走します。アドオン開発による柔軟な拡張力と、クラウドならではの定期的なバージョンアップの恩恵により、常に最新のWMSをご利用いただけます。BtoB出荷・EC物流・レンタル品管理など多彩な業務に対応し、国内外のメーカー様、通販事業者様、3PL事業者様にご採用いただいています。

セキュリティ体制を強化させながら、豊富な周辺システムとの自動連携で運用を安定させ、現場力を高める物流オートメーションで“人が輝く”現場づくりをご支援いたします。

ロジザードZERO URL ： https://www.logizard-zero.com/

ロジザード株式会社

クラウド在庫管理システムのリーディングカンパニー。「物流×在庫×IT」で現場改善に貢献します。

倉庫の在庫を管理するクラウドWMS「ロジザードZERO」に加え、店舗の在庫を管理する「ロジザードZERO-STORE」、オムニチャネル支援ツール「ロジザードOCE(オムニチャネルエンジン)」を提供。企業の抱える在庫に関わる課題解決を支援してまいります。

名 称 ： ロジザード株式会社（証券コード：4391）

代表者 ： 金澤 茂則

所在地 ： 本社／東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号

大阪営業所・秋田開発センター・横手開発センター

設 立 ： 2001年7月16日

事業内容 ：

SaaS（クラウドサービス）事業

情報システムの開発及び販売

物流業務・小売業務コンサルティング

U R L ： https://www.logizard.co.jp/