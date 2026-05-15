ノーコードツール「@pocket（アットポケット）」、DXPO名古屋に初出展

株式会社アイアットOEC

株式会社アイアットOEC（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：楠田 教夫）は、2026年5月21日（木）から22日（金）にポートメッセなごやで開催される「IT・情シスDXPO名古屋’26」に、ノーコード業務改善ツール「@pocket（アットポケット）」を初出展いたします。

当社は、現場主導で業務アプリを作成できるノーコードツールメーカーとして、企業の業務改善やDX推進を支援し、中部エリアでの認知拡大を目的に、今回初めてDXPO名古屋へ出展します。

会場では、「@pocket」を活用した業務改善事例や活用デモを紹介するほか、来場者の業務課題をもとにアプリを提案・作成する「無料アプリ作成キャンペーン」を実施します。

現場主導のDXを支援するノーコードツール「@pocket」

「@pocket」は、専門知識がなくても業務アプリを作成できるクラウド型ノーコードツールです。

紙やExcelによる管理業務の改善、情報共有の効率化など、現場ごとの業務に合わせた柔軟なアプリ作成が可能です。

幅広い業種や用途で活用されており、現場担当者自身が業務改善を進められる点を特長としています。

サービスサイト：https://at-pocket.com

「無料アプリ作成キャンペーン」を実施

会場では、来場者の業務課題に関するヒアリングを実施し、後日の個別相談を通じて、実際の業務に合わせたアプリを無料で作成するキャンペーンを行います。

紙・Excel運用の改善や、情報共有の効率化など、現場ごとの課題に応じて、「@pocket」を活用した最適なアプリ構成を提案します。

当社は、ノーコードツールの提供だけでなく、業務改善の実現まで伴走することで、現場主導のDX推進を支援してまいります。

当日はブースの混雑が予想されます。来場時には、商談予約をご活用ください。

開催概要

ブース商談予約ページへ :https://dxpo.jp/real/fox/nagoya26/system/product.html?supplier_id=2949&company_name=(%E6%A0%AA)%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%88OEC

・展示会名：IT・情シスDXPO名古屋’26

・会期：2026年5月21日（木）～22日（金）

・会場：ポートメッセなごや 第2展示館

・ブース番号：4-11

・主催：ブティックス株式会社

来場は事前登録が必要です。詳しくは主催社サイトをご覧下さい。

https://dxpo.jp/real/fox/nagoya/system/

会社情報

株式会社アイアットOEC

代表者 ： 代表取締役社長 楠田 教夫

所在地 ： 〒700-0822 岡山市北区表町三丁目11番50号 ハレミライ千日前6階7階

設立 ： 2004年9月

事業内容： ノーコードツール「@pocket」の提供など

URL ： https://www.iii-oec.co.jp/

お問い合わせ先

お問い合わせ先はメールフォームをご利用ください。

メールフォーム :https://at-pocket.com/inquiry/contacts/form.htmlこの記事に関するお問い合わせはこちら