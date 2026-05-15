【千葉・佐原】800坪の日本庭園に竹あかりが浮かぶ。庭園レストラン吉庭が贈る初夏限定イベントを開催

株式会社ボン・シェール吉庭で開催中の「竹あかり」イベント

千葉県香取市・佐原の「オーベルジュ・ド・マノワール吉庭（きってい）」では、2026年4月29日から8月末まで、約800坪の日本庭園を竹あかりで彩る期間限定イベントを開催しています。

昼は青々とした緑が広がる庭園が、夕暮れとともにやわらかな灯りに包まれ、夜には幻想的な景色へと表情を変える――。

この季節ならではの庭の美しさを、食事とともに楽しんでいただける催しです。

庭を眺め、灯りを味わう。吉庭ならではの初夏のひととき

吉庭は、約800坪の日本庭園を有する庭園レストランです。今回の竹あかりイベントでは、その庭園内に灯りを配し、昼間とは異なる静かな趣を楽しめる空間をご用意しています。

木々の緑が美しい昼、やわらかな陰影が生まれる夕方、そして竹あかりが浮かび上がる夜。同じ庭でありながら、訪れる時間によって異なる表情を見せることも、この季節ならではの魅力です。

竹工職人の手仕事が織りなす竹毬の美

吉庭でご提供しているのは、ミシュラン三ツ星店で研鑽を積んだ江副大二郎シェフが手がける、フレンチの技法に和の感性を重ねた創作和フレンチです。季節の食材を取り入れたコースは、一皿ごとに表情が異なり、庭を眺めながら味わう時間そのものを豊かにしてくれます。

竹あかりに包まれる静かな夜には、料理と景色、そしてその場に流れる空気がゆるやかに重なり、吉庭ならではの季節体験をお楽しみいただけます。

あやめが彩る、初夏の佐原がいま華やぐ

吉庭コース料理「煌-Kirameki」

初夏の佐原を代表する風物詩が、水郷佐原あやめパークで開催される「水郷佐原あやめ祭り」です。2026年は5月23日（土）から6月21日（日）まで開かれ、会場では約400品種150万本の花菖蒲が水辺を彩ります。園内を巡るサッパ舟や、期間中に行われる催しもこの季節ならではの見どころで、花の美しさだけでなく、水郷らしい風情まで味わえる催しとして親しまれています。

水郷佐原あやめパーク

あやめ祭りの時季は、花を目当てに佐原を訪れる人が増え、町歩きや水辺の景色、歴史ある町並みを楽しむ流れもいっそう活気づきます。小江戸の面影を残す佐原の魅力が、初夏の景色とともにいちだんと色濃く感じられる季節。いま佐原は、花と水辺と町並みが重なり合い、訪れる楽しみがふくらむ時期を迎えています。

吉庭「竹あかり」イベント概要

小舟に揺られながら季節の花を楽しむ水辺の楽園

庭と灯り、そして食が重なるこの時季だけの景色を、ぜひ吉庭でご体感ください。

皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

- 竹あかり開催期間2026年4月29日 ～ 8月末日まで- 場所オーベルジュ・ド・マノワール吉庭- 竹あかりを楽しめる時間帯夕暮れから夜の時間帯※ディナータイムご利用のお客様にお楽しみいただけます。

【ご来店特典】

「竹あかり特典」とお伝えいただいたお客様に、水郷佐原あやめ祭り開催期間中「平日ディナー限定でファーストドリンクを1杯サービス」いたします。

対象期間：2026年5月23日～6月21日まで

※1,000円以下のドリンクが対象です。アルコールもお選びいただけます。

※ご予約時またはご来店時にお申し付けください。

施設概要

■施設名

オーベルジュ・ド・マノワール吉庭（きってい）

■住所

〒287-0003 千葉県香取市佐原イ789-2

■アクセス

・JR成田線「佐原」駅から車で約5分

・東関東自動車道「佐原香取IC」より約10分

■店舗情報

席数：100席（テーブル席・各個室・団体／貸切可）

電話番号：0478-55-0350

営業時間：昼 11:30～14:00夜 17:30～21:00

定休日：月曜日

■ご予約について

お電話、もしくはインターネット予約をご利用ください。

（レストランご予約はこちら）

https://kittei.jp

（宿泊のご予約はこちら）

https://www.ikyu.com/00003384/

創作和フレンチ オーベルジュ・ド・マノワール吉庭