横浜マリンタワーにてアニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』のイベント開催決定

シンクイノベーション株式会社

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、横浜マリンタワーにおいて、アニメ「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」のコラボレーションイベントを5月22日（金）～6月21日（日）の期間、開催いたします。

横浜マリンタワーを舞台にした体験型謎解きイベントやフォトスポット、限定コラボグッズやコラボメニューの販売を実施いたします。

イベントのキービジュアルはイラストレーター タケウチ リョースケさんの描き起こしです。

開催期間中、マリンタワーの展望台ではチハル、マキナ、アカネ、カナタ、カート、マックスのオリジナルボイス放送も決定しました。期間中のここでしか聞けない限定のボイスとなります。

イベント特設サイト：https://milky-subway.sync-innovation.co.jp/

■謎解きラリー

■限定コラボグッズ

■限定コラボメニュー

■アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』公式HP

https://milkygalacticuniverse.com/

(C)亀山陽平／タイタン工業

【主催】

シンクイノベーション株式会社

※問い合わせ先：mail@sync-innovation.co.jp

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◆シンクイノベーション株式会社

所在地：愛知県名古屋市中区栄1-29-27

代表者：代表取締役 三輪直之

設立： 2014年4月14日

事業内容：UV印刷・転写印刷事業／卸事業／MD事業／イベント事業

企業サイト：https://sync-innovation.co.jp

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