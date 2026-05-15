FCジュロン、SKASports（インド）との戦略的提携を発表

ALBIREX SINGAPORE PTE LTD

FCジュロン (旧アルビレックス新潟シンガポール／所在地：シンガポール、チェアマン：是永大輔)は、スポーツ関連事業およびスポーツ資産への投資を手掛けるインド企業「SKASports Investments Private Limited（以下、SKASports）／所在地：チェンナイ（インド）」と戦略的パートナーシップを締結したことをお知らせいたします。

本提携に伴い、SKASportsは、FCジュロンの親会社および運営会社であるNSG Global Pte Ltdの少数株式を取得いたします。

提携の背景と目的

FCジュロンは2004年の創設以来、シンガポールプレミアリーグにおいて6度のリーグ優勝を達成するなど、シンガポールサッカー界を代表するクラブとして歩みを続けてきました。

また、2026/27シーズンよりクラブ名称を「FCジュロン」へ変更し、新たなクラブアイデンティティのもと、更なる成長と地域密着を目指しています。

今回の提携を通じて、FCジュロンとSKASportsは、競技面・事業面の両分野において協力を深め、シンガポールのみならずアジア全体を見据えたクラブ運営・事業展開を推進してまいります。

また、国際的なパートナーシップの拡大、商業価値の向上、アジア市場でのブランド認知拡大、若手選手育成および競技力向上など、多方面での成長を目指してまいります。

SKASports ディレクター Rohit Ramesh コメント

FCジュロンと共に新たな挑戦をスタートできることを大変嬉しく思います。クラブの持つ歴史、ビジョン、そして将来性に大きな可能性を感じています。

このパートナーシップを通じて、クラブ価値向上と長期的な成長を支援し、FCジュロンがシンガポールのみならずアジアで存在感を高めていくことを期待しています。

SKASports ディレクター Sudhir Menon氏 コメント

FCジュロンの歩みに加わり、その一員となれることを大変嬉しく思います。

優れた経営陣とともに、これまで築かれてきた歴史をさらに発展させながら、長期的な成長や国際的な展開、そしてシンガポールおよび地域全体におけるクラブの価値向上を目指して取り組めることを非常に楽しみにしています。

チェアマン 是永大輔 コメント

FCジュロンは今、クラブの歴史の中でも非常に重要かつエキサイティングなタイミングを迎えています。クラブのリブランディング、そして国際的な注目が、新たな未来への大きな基盤となっています。

SKASportsとのパートナーシップは、FCジュロンがシンガポールを代表するクラブとして、アジア全域へ成長していくための重要な一歩です。世界各国の企業や文化が行き交うアジアのハブ・シンガポールを拠点に、日本が培ってきたクラブ運営・育成の知見と、約15億人を擁するインドの圧倒的な成長力を掛け合わせることで、FCジュロンならではの新たな成長モデルを築いていきたいと考えています。

この提携を通じて、選手・ファン・地域コミュニティ、そしてアジアサッカー界全体に新たな価値を創出できることを楽しみにしています。

FCジュロン

チェアマン

是永大輔

SKASportsについて

SKASports Investments Private Limitedは、インド・チェンナイを拠点とするスポーツ投資会社であり、2023年にRohit Ramesh氏とSudhir Menon氏によって設立されました。

同社は、スポーツクラブやスポーツ関連事業への投資およびパートナーシップを通じて、スポーツ業界の発展とアジア市場における商業価値の向上を目指しています。東南アジアのサッカー市場における初の投資案件は、カンボジアのAngkor Tiger FCです。

Rohit Ramesh氏は、1878年創刊のインド有数の英字新聞「The Hindu」を発行するThe Hindu Media Groupの株主兼取締役でもあります。

Sudhir Menon氏は、南アジアおよびアジアのサッカー界において豊富な経験を持っています。

本件に関するお問い合わせ

FCジュロン広報担当 小野

Email: admin@albirex.com.sg

TEL: +6563340511

公式ウェブサイト: https://www.albirex.com.sg