スイスの精度とイタリアの性能が融合したティソ ピナレロ スペシャルエディション 登場

スウォッチグループジャパン株式会社

1853年創業のスイスの時計ブランドTISSOT〈ティソ〉と、イタリアの高性能自転車メーカーとして名高いPinarello〈ピナレロ〉は、170年以上にわたるスイス時計製造のノウハウとイタリアの伝統を融合させた初のモデル「ティソ ピナレロ スペシャルエディション」を発表しました。

1952年にイタリア・トレヴィーゾで創業したピナレロは、常にパフォーマンスの新たな可能性を切り拓き、自転車競技の世界に確かな足跡を刻んできました。

ピナレロのライディングと自転車製造への情熱から生まれた「ティソ ピナレロ スペシャルエディション(https://www.tissotwatches.com/ja-jp/T1624089706100.html)」は、精度、技術力、そして進歩への絶え間ない追求という、両ブランドに共通する価値観を体現しています。

実環境での使用を想定して設計されたモデル

ピナレロのレーシングDNAを一目で感じさせる42mmのフォージドカーボン製ケースには、自転車の高性能フレームにも採用されている、軽量かつ高い耐久性を備えた素材を使用しています。10時位置にリューズを配した特徴的な左右非対称のシルエットは、ピナレロの「ForkFlap(TM)」デザインからインスピレーションを得たもので、この時計ならではの個性を際立たせています。さらに、ケースサイドに刻印されたピナレロのシグネチャーが、両ブランドのコラボレーションを象徴する特別なディテールとして存在感を放ちます。

ボックス型サファイアクリスタル越しに広がるグレイン仕上げのグレーダイアルは、自転車競技のチャンピオンたちが限界へ挑む舞台であるアスファルトの路面から着想を得たテクスチャーを採用。スーパールミノヴァ(R)を施したブラックニッケル仕上げのバトンインデックスが優れた視認性を確保するとともに、洗練されたテクニカルな美しさを演出します。ファセット加工を施した時分針は、光を受けるたびに繊細な陰影を描き、ピナレロの「P」をモチーフにした秒針には、ブランドのアイデンティティを象徴するシグネチャーカラー「ボレアリス」を採用。鮮やかなアクセントと躍動感を加えています。

時計の心臓部には、COSC認定を取得した「Powermatic 80」ムーブメントを搭載。長時間にわたり高精度を維持し、さまざまな環境下で安定した性能を発揮します。さらに、ニヴァクロン(TM)製ひげゼンマイが磁場や温度変化による影響を軽減し、日常使いにおける高い信頼性を実現。加えて、10気圧防水性能により、優れた堅牢性を備えています。

クラフツマンシップに根ざしたコレクター体験

「ティソ ピナレロ スペシャルエディション」は、専用のコレクターズボックスに収められて展開されます。ティソとピナレロ両ブランドの洗練された美学を反映したデザインを採用し、スリーブにはピナレロのオリジナルデザインスケッチをあしらうことで、このコラボレーションを支えるエンジニアリング思想をさりげなく表現しています。

ストラップには交換可能なインターチェンジャブルシステムを採用。アクティブなシーンに適した高性能テクニカルストラップに加え、日常使いにクラフツマンシップの温もりを添える、イタリア製ハンドメイドレザーストラップが付属します。ライディングから街中での着用まで、シーンに応じて簡単に付け替えることができ、着用者のライフスタイルに自然に寄り添います。

さらに、このコラボレーションは時計だけにとどまりません。ピナレロは本モデルのために特別仕様のバイクも製作。限定パッケージとして「ティソ ピナレロ スペシャルエディション」とセットで展開され、両ブランドの世界観を体現する特別なコレクターズセットとして完成されています。

重なる互いのビジョン

今回のコラボレーションについて、ピナレロ取締役会会長のファウスト・ピナレロは次のようにコメントしています。

「ティソのクラフツマンシップを通じて、ピナレロのアイデンティティが表現されたことを大変嬉しく思います。このタイムピースには、素材、ライン、そして個性といった私たちのデザイン哲学が、ピナレロのルーツ、そして私たちが生み出すバイクとのつながりを忠実に保ちながら、腕元で体現されています。」

また、ティソCEOのシルヴァン・ドラは次のように述べています。

「ティソは、自転車競技における公式タイムキーパーとして、このスポーツを象徴する数々の名場面を計測してきました。一方、ピナレロは、卓越したバイクづくりを通じてパフォーマンスの可能性を押し広げ続ける、真のエクセレンスを体現するブランドです。そんな両者の世界観が交わり、唯一無二のものを生み出すコラボレーションへと発展したことは、ごく自然な流れでした。そして、その成果を私たちは非常に誇りに思っています。」

TISSOT Pinarello Special Edition(https://www.tissotwatches.com/ja-jp/T1624089706100.html)[ティソ ピナレロ スペシャルエディション]

T162.408.97.061.00 ティソ ピナレロ スペシャルエディション 247,500円（税込価格）

基本仕様

ケース

- 42mmフォージドカーボンケース

- ForkFlap(TM)にインスパイアされたクラウンを10時位置に配置

- 防水性能：10気圧（100 m/330 ft）

ムーブメント

- C07.611 ムーブメント

- パワーマティック 80（ニヴァクロン(TM)製ひげゼンマイ搭載）

- 認定クロノメーター（COSC）

- スイス製

ダイアル

- 両面無反射コーティング サファイアクリスタル

- グレイン仕上げの文字盤とブラックニッケルインデックス

- 凸カーブから凹カーブへと移行する独自の二重インナーリングが、高精度のミニッツトラックを縁取り

ブレスレット

- 一体型ブレスレット

- 交換可能なクイックリリースブレスレット

ティソ公式オンラインストア：

https://www.tissotwatches.com

TISSOT［ティソ］について

TISSOTは、1853年の創業以来、伝統とパイオニア精神を融合させた時計づくりを続けてきたスイスの時計ブランドです。スイスの山脈のふもとル・ロックルで生み出されるTISSOTの時計は、「人生において重要なのは、何を成し遂げるかではなく、どのような過程を経てきたか」という哲学を体現し、人生の航海を物語るストーリーテラーのような存在となることを目指しています。

代表的なコレクションには、PRX、T-タッチ、ル・ロックルなどがあり、すべての時計はスイス製です。手ごろな価格帯ながらも、伝統と革新を融合させたタイムピースとして、時代を超えて多くの人々に愛されています。

また、TISSOTはNBA、MotoGP(TM)、ツール・ド・フランスとの深い関係を築き、それぞれの競技でオフィシャルタイムキーパーを務めています。さらに、アメリカのバスケットボール選手デイミアン・リラード、イタリアのバイクレーサーエネア・バスティアニーニ、スロベニアの自転車ロードレース選手プリモシュ・ログリッチ、そして日本のプロバスケットボール選手 河村勇輝 選手をブランドアンバサダーに迎え、彼らの日々の献身的な努力や成功への挑戦をサポートしています。

TISSOTは、時計製造や計時の枠を超え、人々の人生のあらゆる瞬間に寄り添います。そして成功だけでなく、成功に至るまでの過程そのものを称える時計ブランドとして、これからも多くの人々に寄り添い続けます。