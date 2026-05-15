大戸屋初の「夏の福袋」が登場！鳥獣戯画コラボの限定アイテムを一部公開。
コロワイドグループの株式会社大戸屋（本社:神奈川県横浜市 代表:蔵人賢樹、以下大戸屋）は、ブランド初となる「夏の福袋（大戸屋サマーバッグ夏のきんちゃく）」を限定2万袋で発売いたします。
本リリースでは、「鳥獣戯画」とのコラボレーションによる限定デザインアイテムなど、セット内容の一部を先行公開し、全ラインナップは5月下旬に発表予定です。
「夏だから、おうちでゆっくり。」をコンセプトに、毎年冬にご好評をいただいている福袋が、夏仕様の特別なサマーバッグとして登場いたします。大戸屋史上初となる本商品では、「鳥獣戯画」（※）とのコラボレーションが実現しました。
※「鳥獣戯画」は、日本最古の漫画ともいわれる絵巻物で、1952年に国宝指定され、古くから日本国内で知られています。
大戸屋×鳥獣戯画「オリジナルメッシュ巾着」
鳥獣戯画 × メッシュ巾着
鳥獣戯画の動物たちが、大戸屋のユニフォームをまとい、お料理を運ぶ“店員風”の姿や、食事を楽しむ“お客様”の姿で描かれたオリジナルデザインのメッシュ巾着です。軽やかな素材感で、小物入れや持ち歩きにも便利なアイテム。毎日のお出かけにも気軽にお使いいただけます。
大戸屋×鳥獣戯画「オリジナルかや織りふきん」（2枚セット）
鳥獣戯画 × 蚊帳ふきん
鳥獣戯画の動物たちの愛らしい姿を描いた、オリジナルかや織りふきんです。デザイン違いの2枚セットで、やさしい風合いと高い吸水性を備え、食卓やキッチンにさりげない楽しさを添えます。
おうちで本格「大戸屋の旨だし」
大戸屋の旨だし
いわし・さば・宗田の3種の節に加え、昆布や荒本鰹節をバランスよく配合した、食塩・アミノ酸不使用の本格だしパックです。冷や汁やそうめんつゆなど、夏の料理にそのままお使いいただけるほか、手軽にお楽しみいただけるおすすめレシピもご用意しています。
その他、お得なクーポンや、この夏だけの限定アイテムもご用意しています。
「大戸屋 夏の福袋」の全ラインナップや詳細は、5月下旬にプレスリリース、公式SNSおよびHPにて公開予定です。
【今後のスケジュール（予定）】
5月下旬 ：全容公開
6月5日 ：ネット事前予約開始
7月17日 ：店頭販売開始
※上記は予定ですので、日程が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
大戸屋公式アプリについて
＜大戸屋公式アプリダウンロードはこちらから！＞
https://yappli.plus/ootoya_press
限定クーポン、ポイントサービス、お弁当注文など、便利でお得な機能をアプリひとつでまとめてご利用いただけます。さらに、ポイントに応じて特典がグレードアップするランクシステムを新たに追加。よりお得に楽しく大戸屋をお楽しみいただけます。
◆大戸屋ごはん処◆
■大戸屋ホームページ：https://www.ootoya.com/
■Facebook：https://www.facebook.com/ootoya/
■Instagram：https://www.instagram.com/ootoya.jp/
■X：https://twitter.com/Ootoya_Gohan
株式会社大戸屋
URL https://www.ootoya.com/
業種 飲食店・宿泊業
本社所在地 神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜４F
電話番号 045-577-0114
代表者名 蔵人賢樹
設立 2011年5月
【会社概要】
■社名: 株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE Co.,LTD.）
■本社所在地：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー 12F
■事業内容: 1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売 3.煙草、酒類の販売
■設立: 1963年4月
■資本金：438億14百万円円
店舗数 2,602店舗・524拠点（2025年6月末現在）
ホームページ：https://www.colowide.co.jp
コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを 展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製 造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。
これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります。