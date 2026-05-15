大戸屋初の「夏の福袋」が登場！鳥獣戯画コラボの限定アイテムを一部公開。

株式会社大戸屋

コロワイドグループの株式会社大戸屋（本社:神奈川県横浜市 代表:蔵人賢樹、以下大戸屋）は、ブランド初となる「夏の福袋（大戸屋サマーバッグ夏のきんちゃく）」を限定2万袋で発売いたします。

本リリースでは、「鳥獣戯画」とのコラボレーションによる限定デザインアイテムなど、セット内容の一部を先行公開し、全ラインナップは5月下旬に発表予定です。

「夏だから、おうちでゆっくり。」をコンセプトに、毎年冬にご好評をいただいている福袋が、夏仕様の特別なサマーバッグとして登場いたします。大戸屋史上初となる本商品では、「鳥獣戯画」（※）とのコラボレーションが実現しました。

※「鳥獣戯画」は、日本最古の漫画ともいわれる絵巻物で、1952年に国宝指定され、古くから日本国内で知られています。

大戸屋×鳥獣戯画「オリジナルメッシュ巾着」鳥獣戯画 × メッシュ巾着

鳥獣戯画の動物たちが、大戸屋のユニフォームをまとい、お料理を運ぶ“店員風”の姿や、食事を楽しむ“お客様”の姿で描かれたオリジナルデザインのメッシュ巾着です。軽やかな素材感で、小物入れや持ち歩きにも便利なアイテム。毎日のお出かけにも気軽にお使いいただけます。

大戸屋×鳥獣戯画「オリジナルかや織りふきん」（2枚セット）鳥獣戯画 × 蚊帳ふきん

鳥獣戯画の動物たちの愛らしい姿を描いた、オリジナルかや織りふきんです。デザイン違いの2枚セットで、やさしい風合いと高い吸水性を備え、食卓やキッチンにさりげない楽しさを添えます。

おうちで本格「大戸屋の旨だし」大戸屋の旨だし

いわし・さば・宗田の3種の節に加え、昆布や荒本鰹節をバランスよく配合した、食塩・アミノ酸不使用の本格だしパックです。冷や汁やそうめんつゆなど、夏の料理にそのままお使いいただけるほか、手軽にお楽しみいただけるおすすめレシピもご用意しています。

その他、お得なクーポンや、この夏だけの限定アイテムもご用意しています。

「大戸屋 夏の福袋」の全ラインナップや詳細は、5月下旬にプレスリリース、公式SNSおよびHPにて公開予定です。

【今後のスケジュール（予定）】

5月下旬 ：全容公開

6月5日 ：ネット事前予約開始

7月17日 ：店頭販売開始

※上記は予定ですので、日程が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

大戸屋公式アプリについて

＜大戸屋公式アプリダウンロードはこちらから！＞

https://yappli.plus/ootoya_press

限定クーポン、ポイントサービス、お弁当注文など、便利でお得な機能をアプリひとつでまとめてご利用いただけます。さらに、ポイントに応じて特典がグレードアップするランクシステムを新たに追加。よりお得に楽しく大戸屋をお楽しみいただけます。

◆大戸屋ごはん処◆

■大戸屋ホームページ：https://www.ootoya.com/

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株式会社大戸屋

URL https://www.ootoya.com/

業種 飲食店・宿泊業

本社所在地 神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜４F

電話番号 045-577-0114

代表者名 蔵人賢樹

設立 2011年5月

【会社概要】

■社名: 株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE Co.,LTD.）

■本社所在地：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー 12F

■事業内容: 1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売 3.煙草、酒類の販売

■設立: 1963年4月

■資本金：438億14百万円円

店舗数 2,602店舗・524拠点（2025年6月末現在）

ホームページ：https://www.colowide.co.jp

コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを 展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製 造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。

これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります。