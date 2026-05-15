高垣彩陽・藤田淳平が登壇！ 戦姫絶唱シンフォギア フィルムコンサート2025「SymphoNare」Blu-ray発売記念スペシャルトークショー開催決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）は、TVアニメ 『戦姫絶唱シンフォギア』フィルムコンサート2025「SymphoNare（シンフォナーレ）」Blu-ray発売記念スペシャルトークショーを2026年9月6日(日)に開催することを決定いたしました。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。

「SymphoNare」Blu-rayジャケット写真

人気アニメ『戦姫絶唱シンフォギア』シリーズ初となるフィルムコンサート「SymphoNare（シンフォナーレ）」が2025年9月6日（土）に開催され、その模様を収録したBlu-rayの発売が決定いたしました。

本商品の発売を記念し、2026年9月6日（日）にシネマート新宿にて、Blu-ray発売記念スペシャルトークショーを開催いたします。ゲストには、雪音クリス役の声優・高垣彩陽さんと、本シリーズの音楽を支える藤田淳平さん（Elements Garden）をお迎えし、ここでしか聞けない貴重なトークをお届けする予定です。

『戦姫絶唱シンフォギア』は、2012年1月より放送を開始したオリジナルTVアニメシリーズで、登場キャラクターが歌唱しながらアクションを繰り広げるというオリジナリティで人気を博しております。Blu-rayには、『戦姫絶唱シンフォギア』フィルムコンサート2025「SymphoNare（シンフォナーレ）」の昼公演・夜公演の模様を収録しております。

なお、本イベントのチケットは、Blu-ray初回製造分に封入される「スペシャルイベント応募抽選券（シリアルナンバー）」をお持ちの方を対象とした抽選販売となります。

＜イベント概要＞

●イベント名

戦姫絶唱シンフォギア フィルムコンサート2025 「SymphoNare」Blu-ray発売記念スペシャルトークショー

●日時/場所

日時：2026年9月6日（日）開演 16時

場所：シネマート新宿

●内容

フィルムコンサート「SymphoNare」の公演映像より抜粋シーンの上映（生コメンタリー付き）＋キャスト＆スタッフトークショー

●出演者

・高垣彩陽様（雪音クリス役）

・藤田淳平様（Elements Garden）

予定

＜チケット申し込み方法＞

チケット料金：4,000円（税込）

※購入時、プレイガイドのサービス料として330円が追加で発生いたします。

応募方法：「SymphoNare」Blu-rayに先行抽選シリアルナンバー（初回製造分のみ）を封入

応募期間：2026年7月14日（火）12:00～7月31日（金）23：59

戦姫絶唱シンフォギア フィルムコンサート2025 「SymphoNare」Blu-ray

（特製くるみBOXジャケット写真）

ご予約はこちら：https://symphogear.lnk.to/SymphoNare_BD

●発売日：2026年7月15日（水）

●品番：KIXM-669～70

●価格：\8,800（税抜価格：\8,000）

●初回仕様：特製くるみBOX

●封入特典：

・Blu-ray発売記念スペシャルトークショー先行抽選シリアルナンバー（初回製造分のみ）

・特製ブックレット

●収録内容：

戦姫絶唱シンフォギア フィルムコンサート2025

「SymphoNare」昼公演／夜公演

2025年9月6日（土）立川ステージガーデン

＜公式情報＞

戦姫絶唱シンフォギアシリーズポータルサイト：https://portal.symphogear.com

戦姫絶唱シンフォギアTwitterアカウント：＠SYMPHOGEAR（https://twitter.com/SYMPHOGEAR）

戦姫絶唱シンフォギアYouTube公式チャンネル：https://www.youtube.com/c/symphogear

「PROJECT SYMPHOGEAR -next-」サイト：https://symphogear-next.com/

「PROJECT SYMPHOGEAR -next-」TikTokアカウント：@project_symphogear

（https://www.tiktok.com/@project_symphogear）