【奈良ホテル】宿泊して体験する“特別な奈良” 蛍と清酒を楽しむ 奈良ホテルプラス「正暦寺 夜間蛍鑑賞と菩提酛（ぼだいもと）清酒飲み比べ体験【朝食付】」について

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

現在、休館中の奈良ホテル（奈良市高畑町1096、総支配人 原田 隆太）は、2026年6月4日（木）の営業再開に向けて、ご宿泊プラン「正暦寺 夜間蛍鑑賞と菩提酛清酒飲み比べ体験【朝食付】」を販売しております。

正暦寺

奈良ホテルプラスは、ここでしか味わえない文化・歴史を体験できる「地域観光」をコンセプトに、神社仏閣の案内や貸切拝観などを通じて、奈良観光の知られざる魅力を発見できるプログラムです。

今回の奈良ホテルプラスでは、清酒発祥の地として知られる正暦寺にて、僧侶によるご案内とともに、悠久の歴史を刻む境内をご拝観いただきます。さらに、初夏の夜ならではの幽玄な景色を作り出す蛍の鑑賞、そして菩提酛（ぼだいもと）清酒の深い味わいを飲み比べにてご堪能いただけます。

菩提酛とは、室町時代に正暦寺で考案された、現存する最古の酒母（しゅぼ）製法の一つです。米と米麹に水を加え乳酸発酵させる「そや」と呼ばれる独特の手法で、現代の日本酒造りの源流ともいわれる「生酛（きもと）」や「山廃（やまはい）」のルーツにもなっています。この製法により、力強く奥行きのある、複雑で芳醇な味わいが生まれます。

正暦寺が育んできた悠久の歴史、初夏の夜を彩る幽玄な蛍、そして清酒の深い魅力を五感で感じる、特別な時間をお過ごしください。

■ 正暦寺 夜間蛍鑑賞と菩提酛清酒飲み比べ体験 【朝食付】詳細

・宿泊期間：2026年6月17日（水）・20日（土）・22日（月）

・食 事： ＜ご朝食＞和定食・洋定食・茶がゆ定食よりお好みのセットメニューをご選択

・料 金：2名様1室ご利用時 お1人様26,300円～

・ご 予 約：奈良ホテル公式ホームページからのWEB予約限定

※表示価格はサービス料と税金が含まれています。

※料金はリリース時点（5月13日）の宿泊料金です。

本館客室（イメージ）本館客室（イメージ）

・行 程：

ホテルスタッフが同行いたします。

18：30 本館1階フロント集合・出発

（当プランに夕食は含まれておりません。ご出発の18:30までにお済ませいただくことをオススメします。）

-車移動-

19：00 正暦寺到着

・僧侶による寺院/歴史に関するご案内

・菩提酛清酒飲み比べ体験

・境内で蛍鑑賞（天候や蛍の発生状況によりご覧いただけない場合があります）

20：45 正暦寺出発

-車移動-

21：15 ホテル帰館

■ 奈良ホテル大規模リニューアル工事に伴う 全館休業及び縮小営業のお知らせ

〇縮小営業期間（本館のみ営業再開）

2026年6月4日（木）～2026年9月1日（火）

※本館客室、メインダイニングルーム「三笠」、ティーラウンジ、バー、ホテルショップのみ営業を再開いたします。

JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは対象施設にてご利用いただけます。

詳しくは、下記URLよりご覧ください。

JR 西日本ホテルズについて

JR西日本ホテルズは、JR西日本グループとして、現在5ブランド、13ホテル（4,422室）を展開するホテルグループです。上質な旅の基点として、京都、岡山、広島など新幹線およびターミナル駅直結の安心感を基盤に、地域と共にお客様を魅了する「ホテルグランヴィア」、スマートな旅の基点として、京都、大阪、尼崎、富山駅への抜群のアクセスと先進的なサービスを提供する「ホテルヴィスキオ」、初代大阪駅の地に建ち、唯一無二の駅と鉄道の記憶を旅する「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」、創業1909年、時空を紡ぎ、今なおノスタルジックな世界観を提供する「奈良ホテル」、地域と旅人の縁をつなぎ、時間を忘れ夢中になれる空間があふれる「梅小路ポテル京都」、そして、瀬戸内の玄関口に新たな旅の基点として、上質なひとときを提供する「ホテルグランヴィア広島サウスゲート」。「駅」から始まり誠実に積み重ねてきた信頼を発展させ、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げ、これからも、世界に誇れるサービス水準をめざし、旅と食の魅力、人々の繋がりを創り続けます。

宴会場とレストランの空き状況がWEBでご確認いただけるようになりました

■レストラン：空席状況のご確認、当日のWEB予約が可能です。

レストラン空席情報はこちら :https://www.hotels.westjr.co.jp/restaurant-reservation/?rest=narahotel#rest_serch_form

■宴会場：ご希望日・形式・ご利用人数の入力で6カ月先までご確認いただけます。

宴会場空き状況はこちら :https://banquet-reservation.ibv.jp/nara-hotel/?cond=1mAIOu5TNmOBpiR1nHUu9IXGhM6BWI%2bCT94PyQNnS3KzCywFc4k1rXU67Qwe0fSJrKln8AYTc16fTOihxZZYk%2fRE1pTSVpazot%2f6h1wWDdc2SVgjuDiIAuQ3Z9KXE20XENe4bPSz1QJn5n9FR%2fyhFFBTTj5ZtlQOYBl6e3lisReSclAAo4a2Y4EsDchuaQGs8qVpAAhghvxL8YZ56dy%2fZxV7ctyEq0MaS2N7%2fECiz2jS3EuBAcZ8%2b%2fhO%2fXnM2%2fX4qTT2cyuuOTiw2f1BntN12A%3d%3d



【奈良ホテルについて】

奈良公園隣接の小高い丘に建つ奈良ホテルは、明治42 年（1909 年）の創 業以来、多くの賓客をお迎えしてきました。桃山御殿風檜造りの本館は辰野金吾氏の設計。館内随所の調度品が明治の時を思い起こさせ、その雰囲気はまるで美術館に泊まるようです。

100年以上の時を経てなお重厚華麗な姿を見せ続ける関西随一のクラシックホテルで、記憶に残る一日をお過ごしください。

奈良ホテルに関する詳細は公式ホームページ https://www.narahotel.co.jp/ からもご覧いただけます



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