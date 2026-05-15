シリーズ最新作『うたわれるもの 白への道標』へと続くストーリーコミックを公開！

株式会社アクアプラス

株式会社アクアプラス（以下アクアプラス）は、「うたわれるもの」シリーズ最新作『うたわれるもの 白への道標』を2026年5月28日（木）にNintendo Switch(TM)2、PlayStation(R)5、Steam(R)にて同時発売いたします。本日2026年5月15日（金）、公式サイトにてシリーズ最新作『うたわれるもの 白への道標』へと続くストーリーコミックを公開いたしました。

また、『「うたわれるもの」シリーズ応援ありがとう！ハッシュタグキャンペーン第2弾』も開催いたします。

『うたわれるもの 白への道標』は、『うたわれるもの』シリーズがこれまで紡いできた物語と世界観を継承しつつ、新たな物語が描かれる最新作です。

長年シリーズを支えてくださったファンの皆様はもちろん、初めて『うたわれるもの』に触れる方にもお楽しみいただける内容となっており、物語、キャラクター、音楽、演出のすべてにおいて、アクアプラスならではのこだわりを詰め込んだ作品となります。

また本作は、PlayStation(R)5、Steam(R)のほか、アクアプラス初となるNintendo Switch(TM)2タイトルとして発売いたします。さらにNintendo Switch(TM)2では、より本作をお楽しみいただけるよう、シリーズ作品の一つである『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』の同時発売も決定しております。

今後の続報につきましては、順次お知らせしてまいりますので、ぜひご期待ください。

■トピックス

●ストーリーコミックを公開！

公式サイトにて、シリーズ最新作『うたわれるもの 白への道標』へと続くストーリーコミックを公開いたしました。前作『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』の物語を描いた内容となっています。

『うたわれるもの 白への道標』へ繋がる物語をぜひご覧ください。

○ストーリーコミック掲載ページ

https://aquaplus.jp/uta/shiro/comic/(https://aquaplus.jp/uta/shiro/comic/)

●「うたわれるもの」シリーズ応援ありがとう！ハッシュタグキャンペーン第2弾開催！

『うたわれるもの』公式X（旧Twitter）では、『うたわれるもの 白への道標』発売記念として、2026年5月15日（金）より「うたわれるもの」シリーズの思い出を投稿していただくハッシュタグキャンペーン第2弾を開催いたします。ハッシュタグ「#うたわれの思い出」をつけて、「うたわれるもの」シリーズの思い出や写真などを投稿いただいた方の中から、「うたわれるもの」応援ありがとう！オリジナルTシャツを合計10名の方にプレゼントいたします。

▼応募方法

1.『うたわれるもの』公式Xのアカウント（@UtawareOfficial）をフォロー。

2.ハッシュタグ「#うたわれの思い出」を付けて投稿してください。

▼プレゼント内容

「うたわれるもの」応援ありがとう！オリジナルTシャツ…10名様

▼応募期間

2026年5月15日（金）～ 2026年5月27日（水）23:59まで

▼当選発表

応募期間終了後、当選者の方には『うたわれるもの』公式Xアカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

※注意事項の詳細は、『うたわれるもの 白への道標』公式サイトの該当ページをご確認ください。

●「プレミアムエディション」特典情報

○『うたわれるもの 白への道標』特製パッケージ

プレミアムエディション専用デザインの特製パッケージです。

○『うたわれるもの 白への道標』アクリルプレート

プレミアムエディションのために描き下ろされたイラストを使用したアクリルプレートです。

○『うたわれるもの 白への道標』オリジナルドラマCD

シナリオライター書き下ろしによる、オリジナルストーリーを収録したドラマCDです。

○『うたわれるもの 白への道標』ビジュアルブック

キャラクターやイラスト等を収録したビジュアルブックです。

○『うたわれるもの 白への道標』オリジナルサウンドトラック

本作の楽曲の中から選んだ全30曲を収録した音楽CDです。

●前作『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』もNintendo Switch(TM)2で同時発売！

現在好評発売中の『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』（PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Steam(R)）がNintendo Switch(TM)2にて『うたわれるもの 白への道標』と同時発売いたします。また、『うたわれるもの 白への道標』とセットになった「ダブルパック」も販売いたします。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※“PlayStation”、“PS5”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

■商品概要

タイトル：うたわれるもの 白への道標

ジャンル：RPG

発売日：2026年5月28日（木）予定

プレイ人数：1人

対応機種：Nintendo Switch(TM)2／PlayStation(R)5／Steam(R)

CERO：C（15才以上対象）

価格：プレミアムエディション 各12,800円（税込価格 14,080円）

通常パッケージ版 各7,800円（税込価格 8,580円）

ダブルパック 12,800円（税込価格 14,080円）

ダウンロード版 各7,800円（税込価格 8,580円）

※ダブルパックは『うたわれるもの 白への道標』と『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』のセット商品で、Nintendo Switch(TM)2版のみとなります。

※Nintendo Switch(TM)2版『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』の価格は5,800円（税込価格 6,380円）となります。

※Steam(R)はダウンロード版のみとなります。

公式サイト：https://aquaplus.jp/uta/shiro/

うたわれるもの公式X（旧Twitter）：https://x.com/UtawareOfficial

アクアプラス公式X（旧Twitter）：https://x.com/AQUAPLUS_JP

権利表記：(C)AQUAPLUS