SHOCHU REPUBLICの本格焼酎2銘柄が「TWSC2026 焼酎・泡盛部門」でダブル受賞

南山物産株式会社

南山物産株式会社（本社：東京都杉並区、代表取締役：中山大希）は、当社が展開する海外向け本格焼酎ブランド「SHOCHU REPUBLIC」の2銘柄が、日本唯一、アジア最大級の蒸留酒コンペティション「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2026（TWSC2026）」焼酎・泡盛部門において受賞したことをお知らせいたします。

今回出品したのは、本格芋焼酎「Sweet Potato Robbin」と本格麦焼酎「Barley Bunny」の2銘柄です。審査の結果、「Sweet Potato Robbin」は芋焼酎カテゴリーで最高金賞を、「Barley Bunny」は麦焼酎カテゴリーで銀賞を受賞し、出品した2銘柄すべてが受賞いたしました。TWSC2026 焼酎・泡盛部門には189アイテムが出品され、最高金賞は23アイテムのみ、受賞率は上位12％と発表されています。日本全国の蒸留酒の専門家によるブラインドテイスティング審査を経て、SHOCHU REPUBLICの品質と個性が高く評価されました。





受賞商品

■ Sweet Potato Robbin

カテゴリー：芋焼酎

受賞：最高金賞

度数：25度

容量：720ml

蔵元：宇都酒造／鹿児島県

■ Barley Bunny

カテゴリー：麦焼酎

受賞：銀賞

度数：25度

容量：720ml

蔵元：紅乙女酒造／福岡県

今後の展開について

南山物産株式会社は、今回の受賞をきっかけに、SHOCHU REPUBLICをより多くの皆さまにお楽しみいただけるよう、海外のお客様へのご提案の幅をさらに広げてまいります。

その一環として、2026年6月24日～26日に東京ビッグサイトにて開催される「日本の食品輸出EXPO」において、SHOCHU REPUBLICをメインにご紹介するブースを出展予定です。海外バイヤー、飲食・小売関係者の皆さまに向けて、本格焼酎の新しい魅力や楽しみ方を直接お伝えし、海外市場でのさらなる展開につなげてまいります。

また、これまでSHOCHU REPUBLICは海外市場を中心に展開してまいりましたが、今後は国内市場についても、蔵元の皆さまと丁寧に協議を重ねながら、ブランドの価値を大切に届けられる良い出会いがあれば、前向きにご相談していきたいと考えております。

SHOCHU REPUBLICについて

SHOCHU REPUBLICは、本格焼酎の魅力をより自由に、より楽しく、国内外の多様な飲み手へ届けることを目指す南山物産株式会社のブランドです。伝統的な焼酎造りへの敬意を大切にしながら、各地の蔵元とともに、味わい、デザイン、ストーリーを通じて、焼酎の新しい楽しみ方を提案しています。



ブランドサイト：

https://shochu-republic.studio.site/

南山物産株式会社について

南山物産株式会社は、2018年設立の酒類・食品商社です。日本各地の酒類・食品メーカーと海外のお客様をつなぎ、本格焼酎をはじめとする日本産酒類や食品の輸出、卸売を行っています。

当社は「おいしい、うれしい、たのしい、を世界の隅々まで届ける。」を使命に、日本の食文化・酒文化の価値を世界へ発信しています。今回の受賞を励みに、今後も日本が誇る本格焼酎の魅力を国内外へ広く伝え、焼酎文化のさらなる発展に貢献してまいります。

東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）について

東京ウイスキー＆スピリッツコンペティションは、ウイスキー評論家・土屋守氏が実行委員長を務めるTWSC実行委員会が主催する、日本唯一のウイスキー・スピリッツ品評会です。2019年に開始され、2020年からは焼酎・泡盛部門が新設されました。審査は銘柄を非公開にしたブラインドテイスティングで行われます。

会社概要

会社名：南山物産株式会社

英文名：NANZAN BUSSAN CORPORATION

所在地：東京都杉並区荻窪5-28-16 西武信用金庫荻窪ビル3F

代表者：代表取締役 中山大希

設立：2018年3月1日

事業内容：日本産酒類・食品の輸出および卸売

公式サイト：https://www.nanzan-bussan.com/

※お酒は20歳になってから。妊娠中・授乳期の飲酒はお控えください。飲酒運転は法律で禁止されています。