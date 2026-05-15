【箱根小涌園ユネッサン】登山シーズン到来！「おいでよ！山頂証明フォト割」山頂での一枚が、入場料半額クーポンに！

藤田観光株式会社

2026年元日に開業25周年を迎えた箱根小涌園ユネッサンの本格日帰り温泉「元湯 森の湯」（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297、支配人：藤石 圭助 以下：森の湯）では、これから迎える本格的な登山シーズンに合わせ、おトクにユネッサンをご利用いただけるキャンペーン「おいでよ！山頂証明フォト割」を2026年7月31日（金）までの期間限定で実施しております。

箱根での登山は、自然の美しい姿や歴史的な史跡を満喫できる素晴らしい体験です。箱根は富士箱根伊豆国立公園に指定されており、その豊かな自然が魅力です。特に新緑から初夏にかけては、箱根外輪山がやわらかな陽ざしと心地よい風に包まれ、登山を楽しむのに最適な季節です。そこで森の湯では、箱根エリアを訪れる登山者向けの新たなキャンペーンとして『おいでよ！山頂証明フォト割！』 を実施いたします。

本キャンペーンでは、箱根の山々の山頂（例えば金時山、明神ヶ岳、明星ヶ岳、駒ヶ岳など）で撮影した「山頂道標と、ご本人・ご家族・一緒に登ったグループが写った写真」をご提示いただくだけで、森の湯が通常料金の半額でご入場いただけます。山頂での達成感あふれる一枚が下山後の“ご褒美”につながる、大変おトクで嬉しいキャンペーンとなっております。

さらに、森の湯のある箱根小涌園ユネッサンはバスターミナルとしての機能も備えていることから、主要な登山口からの路線バスでのアクセスが良く、下山後もスムーズにお立ち寄りいただけます。

登山で心地よい疲れを感じた身体を温泉でゆっくり癒し、達成感とともにくつろぐひとときを。ぜひこの機会に、森の湯へお立ち寄りください。

「おいでよ！山頂証明フォト割」 概要

内容：本格日帰り温泉「元湯 森の湯」の入場料金が半額に！

※他の割引との併用はできません。

※ご来館日によって、金額が変わります。料金カレンダーはユネッサン公式HPをご確認ください。

期間：2026年5月10日（日）～2026年7月31日（金）

※メンテナンス休館日：2026年5月26日(火)～2026年5月28日(木)

利用方法：ユネッサン3階森の湯番台にて受付時、箱根の山々の山頂道標と、ご本人・ご家族・一緒に登ったグループが写った写真※ をスタッフへご提示ください。

※写真に写っている方のみ割引対象となります。

専用クーポン https://www.yunessun.com/ticket/detail/?CN=426718

箱根小涌園ユネッサンについて

箱根小涌園ユネッサンは、全天候型の温泉テーマパークとして2001年に開業いたしました。その後、2023年に開業以来最大規模のリニューアルを行い、2026年1月1日に開業25周年を迎えました。自家源泉から湧き出る豊富な温泉や遊休地などを最大限に活用し、複合体験リゾート施設として様々なコンテンツを展開してまいります。そして、箱根に来たら必ず立ち寄りたくなるスポットとして、箱根小涌園全体を盛り上げるとともに箱根エリアの活性化に貢献してまいります。

公式HP URL：https://www.yunessun.com/

藤田観光について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立 しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP URL：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie