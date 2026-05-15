勤次郎、「第25回総務・人事・経理Week 東京展」に出展

勤次郎株式会社

勤次郎株式会社（本社：東京都千代田区、社長：加村 光造）は、2026年6月17日（水）～19日（金）、東京ビッグサイトにて開催される「総務・人事・経理Week 東京展」内の専門展「健康経営 EXPO」へ出展いたします。

■関東エリアの企業に向け、HRMソリューション『Universal 勤次郎』を展示

2月の名古屋展に続き、関東エリアの企業様にも、従業員の就業・人材・給与・健康までを一元管理できるHRM（Human Resource Management）ソリューション『Universal 勤次郎』を実際に体験・ご相談いただける場をご用意いたしました。今回の展示では、「就業管理」「健康管理」システムに加え、昨年新たにリリースした「人材管理」「給与管理」システムも展示し、実際の画面をご覧いただきながら、サービス概要や機能、活用例をご紹介いたします。

自社の課題整理から具体的な活用イメージの検討まで、その場でご相談・ご体験いただけます。

■社会保険労務士による無料相談会を実施

ご来場のお申込みはこちら :https://www.kinjiro-e.com/ir-HealthEXPO-260617

当社ブースでは、社会保険労務士による無料相談を実施します。来場者様は、労務管理や就業規則、働き方改革への対応に加え、健康経営や人的資本経営の推進に関する労務課題について、社会保険労務士へ直接相談することができます。

また当日は、当社コンサルタントもブースに常駐し、就業管理・労務管理システムの運用方法や健康経営の推進、法改正への対応など、幅広いご相談をお伺いします。相談内容を踏まえ、HRMソリューション『Universal 勤次郎』を用いて、お客様の課題にどのように対応できるのかを実際のシステム画面でご紹介いたします。各企業の運用や課題に照らし合わせながら、システムで可能な対応を具体的にご確認いただけます。

本取り組みは、企業ごとの労務課題に寄り添いながらシステム活用を支援していく当社の姿勢を体感いただく場として実施するものです。導入後の運用においても企業の実情に応じた活用支援を行い、企業の持続的な成長をサポートします。

■このような課題をお持ちの方に

・法改正や多様な勤務形態への対応により、就業管理が複雑化している

・ストレスチェックや健康診断を義務対応で終わらせず、有効活用したい

・離職率やメンタル不調への対応を検討している経営層・管理職

・就業・人材・給与・健康データが分散し、戦略的に活用できていない

・人手不足のなか、限られたリソースで人的資本経営と健康経営を進めたい

会場では、ご相談に応じて、働き方と健康の一元管理による最適な課題解決策をご提案いたします。

■勤次郎株式会社について

Universal 勤次郎 製品サイト :https://www.kinjiro-e.com/universal-kinjiro/

『Universal 勤次郎』は、30年以上にわたり就業・労務管理システムを提供してきた勤次郎株式会社が、「働く人の健康と幸せが、企業の未来を築く」をコンセプトに開発したHRMソリューションサービスです。就業管理、人材管理、給与管理、健康経営(R)を一元的に管理・可視化することで、煩雑になりがちなバックオフィス業務の効率化と、正確な制度対応を実現します。

さらに、これらのデータを横断的に活用・分析することで、社員一人ひとりの働き方や健康状態を踏まえた人的資本経営・健康経営を支援し、企業の持続的な成長に貢献します。

■開催概要

「総務・人事・経理Week 東京展」は、人事部門を支援する最新ソリューションが一堂に会する日本最大規模のバックオフィス・経営者向け専門展示会です。

会場では出展製品を一挙に比較検討でき、製品のデモ体験やその場で商談・相談が可能です。また、国内トップ企業の経営者・役員による人事部門向けのセミナーも多数開催されます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166714/table/31_1_324ee6d6de4f7e621986bd2929641074.jpg?v=202605150551 ]

※健康経営(R)はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

商号：勤次郎株式会社

代表者：代表取締役社長 加村 光造

所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDXビル 南18階

事業内容：HRM(Human Resource Management)ソリューションサービスの提供

資本金：40億9,930万円

URL：https://www.kinjiro-e.com