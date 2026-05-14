株式会社10X、安心して使えるBIを前提にした全社データ活用へーCodatum導入事例を公開

株式会社CODATUM

株式会社CODATUM（本社：東京都中央区、代表取締役：柴山 直樹、以下「CODATUM」）は株式会社10X（本社：東京都、代表取締役：矢本 真丈、以下「10X」）での、次世代BIツール「Codatum（コダタム）」の導入事例記事を公開いたしました。

同記事では、10Xが提供する食品小売事業者向けDXプラットフォーム「Stailer」に関わるデータ活用基盤としてCodatumが採用されています。

本記事では導入の背景や活用方法、得られた効果について詳しくご紹介しています。

Codatum導入のポイント

セルフサービスとガバナンスを同時に実現- SQLによる柔軟な探索分析と、チームスペースによるアクセス権管理を両立。データリテラシーを問わず、安全な環境下で全社員が分析に参加できる体制を構築できる。学習コストの低さが、データ活用の裾野を広げる- 勉強会1回でSQLを使った分析の流れを習得でき、既存ツールからの移行もスムーズに。データチームに都度依頼が来るという課題があったが、直感的な操作性により、データリテラシーを問わず全社展開が進む設計になっている。プロダクト埋め込みへの対応実績- 社内活用に留まらず、外部パートナーへのBI公開（プロダクト埋め込み）の実績が選定の決め手に。将来的な用途拡張を見据えられるものであった。導入事例記事はこちらから :https://codatum.jp/cases/10x?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case_10x_20260514

「10X社でのCodatum活用は、YOUTRUST Studioの番組『トライアングルレビュー』でもご紹介してます。サービス提供者・導入企業・外部有識者の三者によるクロストーク形式で、Codatumの分析体験やAIエージェントを使ったデモの様子までご覧いただける内容です。記事とあわせて、ぜひご視聴ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zr3-YUqxtYE ]

■株式会社10Xについて

社名：株式会社10X

所在地：東京都

創業：2017年

事業内容：食品小売事業者向けDXプラットフォームを提供

■株式会社CODATUMについて

株式会社CODATUMは「ソフトウェアとデータの無限の可能性とスピードを引き出す」をミッションとするスタートアップです。CXプラットフォーム「KARTE」シリーズを提供する株式会社プレイドからスピンオフし、2023年10月に設立されました。

CODATUMは、データ解析ソフトウェアの開発を通じて、企業がデータの可能性を最大限に活用できることを目指しています。ユーザーが直感的に操作できる高い自由度と拡張性を持つツールを提供し、データに基づく迅速で的確な意思決定をサポートします。

▼会社紹介ページ

日本語：https://codatum.jp/about(https://codatum.jp/about?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case_10x_20260514)

英語：https://codatum.com/about(https://codatum.com/about?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case_10x_20260514)