日本一の枝豆「つまりちゃまめ」を使用した 天然醸造・無添加「つまりちゃまめお味噌」発売開始 ～2026年産生鮮ちゃまめの予約受付および冷凍ちゃまめ販売開始～

株式会社柳農産つまりちゃまめお味噌

■背景

「つまりちゃまめ」は、全国枝豆選手権において二度、日本一の評価を受けた茶豆です。

これまで、収穫したての鮮度をそのまま届ける生鮮販売に加え、冷凍技術を活用することで、旬の味わいを通年で楽しめる冷凍商品の展開を行ってまいりました。

一方で、農産物は天候や収穫状況により、すべてを生鮮として最適な状態で届けることが難しい側面もあります。

「つまりちゃまめお味噌」は、その価値を新たなかたちで活かす取り組みとして、発酵という手法に着目し開発したものです。

つまりちゃまめキービジュアル収穫されたつまりちゃまめ

■商品概要（つまりちゃまめお味噌）

新潟の風土の中で育まれた素材と、時間の積み重ねによって生まれる味わい。

「つまりちゃまめお味噌」は、日本一と評価された茶豆、魚沼産コシヒカリ、そして新潟の蔵の環境が、11ヶ月という時間をかけて醸した味噌です。

単なる調味料としてではなく、料理の土台となり、ときに主役を引き立てる“背景”としての役割まで含め、その完成度を追求いたしました。

焼き味噌おにぎりお味噌汁

■素材の特徴

■豆｜日本一の茶豆（つまりちゃまめ）

全国枝豆選手権において二度、日本一の評価を受けた茶豆を使用。

芳醇な香りと甘み、深い旨味が特徴です。

■麹｜魚沼産コシヒカリ

魚沼産コシヒカリを100％使用し、高い麹歩合で仕込み。

低塩分でも安定した発酵を可能にし、澄んだ甘みを引き出しています。

■水・蔵｜新潟の発酵環境

新潟の蔵にて四季を通じて熟成。

自然環境の中で発酵が進み、奥行きのある味わいを形成します。

種を植える様子つまりちゃまめ新芽の様子

■製法の特徴

■塩分9％の設計

減塩を目的としたものではなく、茶豆の風味と甘みを最大限に引き出しながら、出汁の繊細な風味を損なわないバランスとして設計しています。

■11ヶ月の天然醸造

四季を一巡する熟成期間を設けることで、低塩分でありながら安定した発酵を実現し、まろやかで深みのある味わいに仕上げています。

■無添加

酒精（アルコール）を使用せず、自然の発酵のみで仕上げています。

つまりちゃまめお味噌のパッケージ牧野伊三夫さん描き下ろしイラストちゃまめ小僧と味噌でんがく

■その他商品・販売情報

冷凍つまりちゃまめ２袋■冷凍「つまりちゃまめ」

収穫後すぐに加工し、鮮度と風味を閉じ込めた冷凍商品として通年販売しています。

旬の味わいをいつでも楽しめる商品として展開しています。

つまりちゃまめ■2026年産 生鮮「つまりちゃまめ」予約受付開始

2026年産の生鮮ちゃまめの予約受付を開始いたしました。

収穫時期に合わせて、最も良い状態のものを順次お届けいたします。

最初のお届けは7月下旬となります。

■商品概要

商品名：つまりちゃまめお味噌

内容量：750g

価格：1,998円（税込：2024年収穫茶豆使用・限定価格）

発売予定：5月14日

製造方法：天然醸造・無添加

■今後の展開

「つまりちゃまめ」は、生鮮・冷凍に加え、発酵という新たな領域へと展開を進めています。

今後も、素材の特性を活かした多様な商品開発を通じて、その魅力と可能性を広げてまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社柳農産 柳 大輔

TEL：025-763-4774（9:00～17:00 土日祝除く）

E-Mail：info@tsumari-chamame.com

URL： https://tsumari-chamame.com

【会社概要】

社名：株式会社柳農産

所在地：新潟県十日町市東田沢中道甲5351-1

代表者：柳 恵一

設立：2008年9月

事業内容：茶豆（枝豆）生産・加工・販売

つまりちゃまめを作るみんな