BAUM、みずみずしいひのき香る、この夏のおすすめアイテムと出会う、「HINOKI FOREST - EXPERIEINCE WAGON」開催

資生堂ジャパン株式会社

「樹木との共生」をテーマに掲げるスキン＆マインドブランド「BAUM（バウム）」（製造販売元：資生堂）は、みずみずしいウッディグリーンなひのきが香る夏のおすすめアイテムを紹介する「HINOKI FOREST - EXPERIENCE WAGON（ヒノキフォレスト ‐ エクスペリエンス ワゴン）」を開催いたします。

この夏、「BAUM ひのきの森」は全国各地を巡る旅へ。森の香りをまとった特製ワゴンで、都市に小さな森の体験をお届けします。

BAUMはこれまで、サステナブルな取り組みの一環として、店舗で育てた苗木を植樹し、森を育ててきました。そのひとつが、愛媛県にある「BAUM ひのきの森」です。この緑豊かな森の存在や香りをより身近に感じていただきたい、遠くの森を訪れなくても、街の中でご体感いただくことができたら・・・。そうした思いから、このエクスペリエンスワゴンは誕生しました。

2026年5月22日（金）より愛知県蒲郡市で開催される「森、道、市場2026」への出展を皮切りに、6月28日（日）まで、東京、名古屋、大阪、博多の全国5カ所を巡り、清々しい初夏のひのきの森に佇むようなフレッシュなひとときをお届けいたします。

■ BAUMのひのきの香りについて

*ひのき水配合目的：保湿・肌保護

BAUMは樹木の恵みを、より良く巡らせ、未来につなぐ取り組みとして、スキンケアに使用している樹木成分「ひのき水」*の故郷である愛媛県新居浜市に位置する「BAUM ひのきの森」へ植樹を行っています。

ひのきの香りは、この緑豊かな森からインスピレーションを受け、清々しい天然ヒノキの香りをモダンに調香。ひのきをトップ、ミドル、ベースの３段階で感じられる設計になっており、肌と心をととのえる時間を豊かに演出します。

■「HINOKI FOREST Experience Wagon」概要

緑豊かなひのきの森に出現したマルシェをイメージしたワゴンに載せて、みずみずしいウッディグリーンなひのきの香る、夏におすすめなアイテムをご紹介いたします。

ワゴン中央では、ひのきの角柱を山型に配置することで「BAUMひのきの森」を想起させるVMDを展開。視覚的にもひのきを感じながら、商品を心地よく体験いただけるデザインとなっています。

ワゴンの制作は、デジタルファブリケーションを活用したものづくりを行い、木を単なる素材としてではなく、人の手やテクノロジーを介して未来へとつないでいく存在として捉えるVUILDと、樹木の美しい恵みを受け取りながら、植樹や端材のアップサイクルを通して未来へと繋げていくBAUMのコラボレーションによって実現しました。

VUILDについて

「生きる」と「つくる」がつながる社会の実現をビジョンに掲げるVUILD株式会社は、2017年に秋吉浩気によって創業された建築系スタートアップです。デジタルテクノロジーを活用し、3D木材加工機「ShopBot」の全国展開やクラウドプレカットサービス「EMARF」の開発を通して、設計・製造・施工のプロセスを横断的につなぎ、人々の「つくる力」をひらくことで建築産業の変革に取り組んでいます。

■ ひのき香る「ウッディーグリーン」夏におすすめのアイテム

＜アロマティック ボディウォッシュ＞ 4月2日発売

自然由来指数 92.2% （水を含む）（ISO16128に基づき算出）

ひのきの森の清々しい香りと、静けさが心を満たす「ウッディグリーン」の香りが特徴のボディウォッシュ。肌のうるおいを守りながらやさしく洗い上げる、弾むように豊かな泡と、ヒノキやサイプレス、シダーウッドなどの爽やかなグリーンノートに、フィグやライムなどのみずみずしい香りが重なり合い、森で深呼吸しているかのような、安らぎの時間を演出します。

＜リフレッシングボディコロン アクアティック グリーン＞ 4月23日再登場

自然由来指数97.4% （水を含む）（ISO16128に基づき算出）

躍動感のある渓流と新緑の森を感じる、爽快感のあるひのきのグリーンノートと、クリアなアクアノートがすっきりとした清涼感をもたらす、フレッシュな香りのボディフレグランス。みずみずしいテクスチャーが肌へと広がり、心地よいひんやり感と、さらさらの肌が続きます。

＜ダブルプロテクション デイシールド＞

自然由来指数91.1% （水を含む）（ISO16128に基づき算出）

ひのき香る、ナチュラル UV プロテクター。ナチュラルでありながら、SPF50+/PA++++を実現。全身を樹木の香りで包み込む、心地よい使用感。紫外線や空気中のちりなどの肌への付着をブロックし、シミや乾燥などの原因となる環境ダメージを防ぎます。

紫外線吸収剤フリー、シリコーンフリー、パラベンフリー、合成着色料フリーに加え、アルコール（エタノール）フリー処方。

＜アロマティック ハンドウォッシュn ヒノキフォレスト＞ 5月28日発売

自然由来指数 93.8％(水を含む) (ISO 16128に基づき算出)

みずみずしいひのきの森で、深呼吸する香りのハンドウォッシュ。きめ細かく、豊かな泡で肌をいたわりながら洗い上げます。手を洗った瞬間のみずみずしくフレッシュな香り立ちから、温かみを感じさせるベースノートへ。ひのきの葉、枝、幹の香りを感じさせる、表情豊かで奥行きのある香りの変化が楽しめます。

ひのき香る、透明感のあるウッディグリーンノート

フレッシュに香り立つ伸びやかな枝葉、深い温かみをもたらす力強い幹。生命感あふれるひのきの、繊細で大胆なエネルギーが心を満たします。

＜アロマティック ルームスプレー ヒノキフォレスト＞ 5月28日発売

みずみずしいひのきの森で、深呼吸する香りのルーム&リネン用フレグランス。

ひのきの森での森林浴を思わせる清々しい香りが瞬時に広がり、心地よい空間を演出します。

ひのき香る、透明感のあるウッディグリーンノート

フレッシュに香り立つ伸びやかな枝葉、深い温かみをもたらす力強い幹。生命感あふれるひのきの、繊細で大胆なエネルギーが心を満たします。

■ HINOKI FOREST - EXPERIENCE WAGON巡回スケジュール

日時：2026年5月22日(金) ～5月23日(土)

※森、道、市場2026は2026年5月22日(金) ～ 5月24日(日)の3日間開催

場所：森、道、市場2026 海エリア（新京都会館内）

〒443-0014 愛知県蒲郡市海陽町2丁目39番 大塚海浜緑地（ラグーナビーチ）

日時：2026年5月29日（金）～5月31日（日）

場所：ルミネ新宿 ルミネ2-2F SPOT-J

〒160-0023

東京都新宿区新宿3-38-2

日時：2026年6月12日（金）～14日（日）

場所：タカシマヤ ゲートタワーモール 4F ローズテラス

〒450-6614

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3

日時：2026年6月19日（金）～21日（日）

場所：ルクアイーレ 4F パスファインダー横 イベントスペース

〒530-8558

大阪府大阪市北区梅田3-1-3

日時：2026年6月26日（金）～28日（日）

場所：アミュプラザ博多 5F ハンズ側エスカレーター横 POP-UP スペース

〒812-0012

福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1

■ ノベルティ

期間中、5,500円（税込）以上お買いあげのお客さまには、ひのきの森体感セットを進呈いたします。

体感セット内容

・ハイドロ エッセンスローション n＜化粧液＞ 16mL

・アロマティック スリーピングマスク＜ジェル状マスク＞サンプル1包

・モイスチャライジング オイル n＜スキンオイル＞サンプル1包

■ ウェブサイト

https://www.baumjapan.com/baum/selections/2026/0514_hinoki-forest-experience-wagon.html

■ BAUMについて

BAUMは「樹木との共生」をテーマに掲げ、2020年に誕生したスキン＆マインドブランドです。厳しい環境下において、悠久の時を生き、古来より人々に豊かな恵みを与え続けている樹木。私たちは、樹木の伸びやかで、美しく、偉大な存在から知恵を授かり、樹木由来成分に関する研究を重ね、森林浴のような心地よさを日々の生活にもたらすフレグランス、スキンケア、ハンド＆ボディケア製品を提供しています。

樹木の恵みを受け取るだけではなく、感謝し、樹木資源を未来につないでいくために、自然由来成分の活用、木材をアップサイクルしたパッケージ、ストアデザイン、国内２か所における「BAUMの森」への植樹を通じ、サステナブルで、心地よい循環の実現を目指しています。

公式サイト： www.baumjapan.com(https://www.baumjapan.com/baum/index.html)

公式Instagram： https://www.instagram.com/baum_global/(https://www.instagram.com/baum_global/)

【参考小売価格表】