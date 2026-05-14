累計6万台突破の「アルミユニットテーブル」前後左右に広がる新構造のソロ専用サイズ「アルミユニットテーブル+38」 5月29日(金)発売

株式会社アルペン

アウトドア・スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、プライベートブランド「Alpen Outdoors」より、圧倒的な支持を得ている「アルミユニットテーブル」の新モデルとして、前後左右への拡張を可能にした「アルミユニットテーブル+38」とその他関連アイテムを5月29日(金)から販売開始いたします。

■アルミユニットテーブルについて

「アルミユニットテーブル」は、「Alpen Outdoors」ブランドを代表する人気商品で、これまでに累計6万台以上を販売しています。天板の一部を取り外してバーナーやコンロをセットできる他、数多くのオプションアイテムにより自由度の高いカスタマイズ性が特徴です。

これまで展開していた「88」「110」の2サイズに加え、ユーザーからの要望が多かった「ソロ専用サイズ」がついに登場。単なるサイズダウンではなく、前後左右への拡張を可能にする新コンセプトでキャンプスタイルの進化を提案します。

■前後左右に広がる「多方向拡張」

従来のモデルが主に横方向への連結であったのに対し、「アルミユニットテーブル+38」は前後左右の4方向すべてに天板の拡張が可能な独自設計（特許、意匠出願中）を採用しました。

別売の天板を組み合わせることで、ソロ用でありながら調理スペースを前方にせり出させたり、後方にもスペースを確保したりと、シーンと用途に合わせてアレンジが可能です。

■革新的な携行性と収納サイズ

単に小さいだけでなく、限界までパーツを分解できる設計により、収納時は驚くほどコンパクトに。脚の畳み方を変更したことで、バックパッキングやバイクパッキングなど、荷物を最小限に抑えたいシーンでも圧倒的な携行性を発揮します。

■現行モデルの機能性も継承

薄型バーナーのインストール可能。別売のオプションを使えばカセットコンロ、シングルバーナーもインストール可能。また、脚部には全脚独立して高さ調整ができる機能を搭載しており、凹凸のある不整地でも常に水平な調理環境を確保できます。その他、様々なオプションパーツで自分好みにカスタマイズできます。

※「撥水テーブルサイドストレージ」「テーブルトップラック」には対応しておりません。

＜商品詳細＞

発売日 ：2026年5月29日(金) ※公式オンラインストアはAM10:00販売開始

商品名 ：アルミユニットテーブル＋38

価格 ：7,999円（税込）

寸法 ：使用時／約 W42×D38×H39～62cm 収納時／約 W47×D17×H15cm

総耐荷重：フレーム内天板／合計60kg 拡張天板／1kg

材質 ：アルミニウム

付属品 ：収納袋

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7310091206-0001(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7310091206-0001)

＜アルミユニットテーブル 特設サイト＞

https://store.alpen-group.jp/product/alpenoutdoors/aluminum-unit-table/

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以下、同日発売する関連アイテムです。

■コンロラックフレーム 価格3,999円（税込）

＜主な特徴＞

・「アルミユニットテーブル+38」に一般的なカセットコンロを設置可能。

・「アルミユニットテーブル88/110」の好みの位置にコンロを設置可能。

・コンパクトに持ち運び可能な組み立て式。

※天板は別売です。

※2024年4月発売モデルのアルミユニットテーブル88は対象外です

アルミユニットテーブル＋38への取り付けイメージ。アルミユニットテーブル88への取り付けイメージ。従来モデル付属のコンロラックでは取り付けできなかった位置にも設置可能。

＜商品詳細＞

発売日：2026年5月29日(金) ※公式オンラインストアはAM10:00販売開始

商品名：コンロラックフレーム

価格 ：3,999円（税込）

寸法 ：約 W36×D37×H13cm

材質 ：アルミニウム

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7311090336-0001(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7311090336-0001)

■販売店情報

・スポーツデポ・アルペン（キャンプ用品取扱店のみ。北海道を除く）

・アルペンアウトドアーズ（エッセンシャルストア含む。キャンプ用品取扱店のみ）

・アルペンマウンテンズ練馬関町店

https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopList.aspx?bid=0000&areaid=&rswrd=&rsst=4%2c7%2c8%2c10%2c13&rsprf=(https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopList.aspx?bid=0000&areaid=&rswrd=&rsst=4%2c7%2c8%2c10%2c13&rsprf=)

・Alpen Online

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?bid=1766&udns=1&set=&sort=1(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?bid=1766&udns=1&set=&sort=1)

■Alpen Outdoorsとは

「Alpen Outdoors」ブランドは、当社が運営するアウトドアショップ「Alpen Outdoors」において、お客様と日々向き合う中で見つけた潜在的なニーズを形にするために生まれたプライベートブランドです。細部までとことんこだわり抜き、お客様の“こういうのが欲しかった”を叶えるアウトドアアイテムをお届けします。

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営