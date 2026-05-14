【新品登場】AULUMU新リリース「G09 Ghost スマホリングスタンド」が日本で初発売！！

Shenzhen Magu Technology Co., Ltd.G09 Ghost 4色展開

2022年に中国・深センで設立され、ハイエンドなギアデザインを展開するライフスタイルブランド「AULUMU（オルム）」（運営：AULUMU Technology Co., Ltd、代表取締役CEO：HOU HAI NING）この度、独創的なデザインと機能美で世界中のガジェットファンから注目を集める最新作、「G09 Ghost MagSafeスマホリングスタンド」を5月14日（木）より、日本国内にて正式に発売することをお知らせいたします。

AULUMU G09 Ghost | 3軸・360度回転式スマホリング「商品特徴」

ブラック

ゴースト・フィルム

シルバー

ミッドナイト・グレー

オレンジ

バイブラント・オレンジ

イエロー

シャイニング・イエロー

【3軸・360°回転式】

【両面マグネット】

【優しい肌触りのシリコンリング】

【強力N52マグネット】

【超軽量・透明ボディ】

G09 Ghost シリーズ3軸・360°回転式- 3軸構造により、どんな角度でも自由自在に調整、縦・横・斜め、あらゆる角度でピタッと止まる両面マグネット強力マグネット- 背面にも磁力を搭載し、キッチンやジムなどの鉄製面に、スマホをそのまま貼り付け可能蓄光シリコンリング搭載- 長時間持っても指が痛くなりにくい、柔らかい質感。安定した片手操作をサポート※蓄光仕様N52 ネオジム磁石- MagSafe対応iPhoneやケースなどのを、ピタッと強力に吸着。

製品仕様 | 商品詳細ページ

- 未来感あふれるSFデザイン。重さはわずか39g、厚さ7.3mmの極薄設計デスクに溶け込む

製品名： 3軸・360度回転式 スマホリング スタンド | G09 Ghost

型番： G09 Ghost

製品価格： 通常価格 \6,400(税込)

公式ストア：https://bit.ly/4uESr3p(https://bit.ly/4uESr3p)

シルバーブラック製品仕様 | G09 Ghost 3軸・360度回転式スマホリング[表: https://prtimes.jp/data/corp/179091/table/10_1_727c98976e53c20b4fc1ac2b7a9d3f64.jpg?v=202605140151 ]オレンジイエロー

■ G09 Ghost：透明なボディに宿る、進化を遂げた「三軸回転」の機能美

G09 Ghostは、高い透明度を誇るPC（ポリカーボネート）と、aulumu独自の「三軸回転構造」を融合させた、次世代のMagSafe対応スマホリング・スタンドです。強力なN52磁石の採用により、縦横自在なスタンド機能はもちろん、鉄製の面への吸着まで可能に。あなたのiPhoneに、これまでにない利便性と無限の可能性をもたらします。

AULUMU「オルム」エコシステム

■企業情報 | AULUMUについて

AULUMU「オルム」AULUMU （オルム）とは？

2022年に設立されたAULUMU（オルム）は、高性能なギアの「プロダクトデザイン」を通じ、新たな「ブランド体験」を追求しています。

私たちのブランド名は、古代ギリシャ語で「精密かつ効率的」を意味する「αὐτόματος（アウトマトス）」と、サイバーパンクが描く機能美に深く根ざしています。その核となるのは、徹底した実用主義と、際立ったビジュアルスタイルの融合

私たちは単なるアクセサリーブランドではありません。効率的なライフスタイルを求める現代の都市居住者のために、体系的な「ギア・エコシステム」を構築することを目指しています。AULUMUの製品はすべて、使う人の「意志を拡張するもの」であり、複雑なデジタル社会をよりスマートに、そして自信を持って生き抜くための力となります。

詳細は公式サイト：https://aulumujapan.com(https://aulumujapan.com)をご覧ください。

■AULUMU株式会社（概要）

本社：Shenzhen AULUMU Technology Co., Ltd

代表者：代表取締役CEO HOU HAI NING

設立：2022年

事業内容：iPhone周辺アクセサリー、デジタル製品の開発・製造・販売

公式ストア：https://aulumujapan.com(https://aulumujapan.com)

楽天市場：https://rakuten.co.jp/aulumu/

Amazonストア：https://amzn.to/3QIOsEe

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■本件に関するお問い合わせ先

AULUMU株式会社 マーケティング担当者「KANRIN」

E-mail：aulumujapan@gmail.com

AULUMU株式会社 ビジネスパートナーシップ担当者「SHUNKI」

E-mail：danshunki@aulumu.com