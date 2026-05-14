大盛況で閉幕！花王の大人用おむつ「リリーフ」と衛生用品「消臭ストロング」が2026年4月15日（水）～17日（金）開催のバリアフリー2026に出展

花王リリーフ・消臭ストロングPR事務局

花王の大人用おむつブランド「リリーフ」と衛生用品ブランド「消臭ストロング」シリーズは

2026年4月15日から17日までの3日間、インテックス大阪にて開催されたバリアフリー2026へ出展。

約4,000名の方にブースへお越しいただき、大盛況で終了いたしました。

また、会場では「介護に花王のできること」として提案している花王商品の展示も実施いたしました。

「介護に花王のできること」webサイトURL：https://my.kao-kirei.com/kaigo/

花王「リリーフ」「消臭ストロング」コーナーの様子大人用おむつブランド「リリーフ」衛生用品ブランド「消臭ストロング」

■展示ブース詳細とご来場者の声

本展示ブースでは、「リリーフ」「消臭ストロング」「介護のある暮らしに花王のできること」の3つのコーナーを設け、介護に関するお悩みに寄り添う商品をご紹介しました。

「リリーフ」コーナーでは、下着のようなはき心地が特長の「リリーフ まるで下着」や

はきやすさ、はかせやすさに配慮した大人用おむつ「リリーフ 上げ下げらくらくパンツ」等

各種商品を展示しました。

「リリーフ まるで下着」を着用した上から、ズボンを履かせたマネキンをご覧になったご来場者からは「外から見ても紙パンツを履いていることが分からない」「これなら抵抗感なく履いてくれそうです」といったお声を頂きました。

また、「リリーフ 上げ下げらくらくパンツ」をご覧になったご来場者からは「軽い力で履き上げることができそう」「使いやすく私の母も愛用しています」といったお言葉も頂きました。

「消臭ストロング」コーナーでは、尿臭・体臭の消臭に加え、食べこぼし汚れにも高い効果を

発揮する「アタック消臭ストロング」など、「消臭ストロング」シリーズの商品をご提案しました。

ご来場者方からは消臭ストロングについて、

「ニオイが取れる仕組みがよくわかった。一度使ってみて試したい」といった関心が寄せられました。

また、「介護のある暮らしに花王のできること」として、介護生活に役立つ花王商品の展示も行いました。

ご来場者からは「花王の技術に期待している。この活動が広がってほしい」、「介護のシーン以外でも使っていますが、とても便利な商品が多いです」といった、介護の現場のみではない、ありがたい応援のお言葉も頂きました。

リリーフの展示リリーフの展示消臭ストロングシリーズの展示「介護のある暮らしに花王のできること」の展示

■「介護のある暮らしに花王のできること」について

花王株式会社は、介護する方・介護を受ける方どちらにとっても快適な暮らしをサポートすることを目指し、介護生活にお役立ちする様々な商品をご提案する「介護のある暮らしに花王のできること」を推進しています。

◼️花王の想い

介護は、日々の小さなシーンのつみ重ね。

生活に関わる商品を数多くお届けしている花王だから、

「介護のある暮らし」のさまざまな場面でお役に立てないだろうか、と考えました。

介護の悩みは、人それぞれです。

体力面でも精神面でも大変な毎日に、花王ができるのは小さなこと。

だからそれらを着実に、ていねいに。商品を通じて、毎日をもっと快適にする取り組みを、

一歩ずつ進めてまいります。

■イベント概要

イベント名：バリアフリー2026（第32回 高齢者・障がい者の快適な生活を提案する総合福祉展）

日時：2026年4月15日（水）～17日（金）10:00～16:30（17日（金）のみ16:00まで）

会場：インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1-5-102）

公式サイト：https://www.tvoe.co.jp/bmk/

■出展商品

リリーフ まるで下着

●感動的なフィット感！ゴワゴワせずに動きやすい

●後ろ姿すっきり。衣類に響かず、お出かけも楽しめます

●すばやく吸収＆消臭。ムレにくい全面通気性。

リリーフ 上げ下げらくらくパンツ

上げ下げらくらく 自分でも“はきやすい”

● 軽い力でスルッと上がる

１. 「指かけポケット」で弱い握力でもつかみやすい

２. 「のびのびギャザー」で腰まわりがらくに広がり、おしりに引っかからない

● ムレにくい全面通気性

● しっかり吸収

● すっきりうす型で動きやすい（うす型パンツのみ）

リリーフ 超安心パッド

モレ・ズレをしっかり防いで“超安心”

● 立体ギャザーで横モレをブロック

● 幅広テープでピタッとズレにくい

● モコモコしないうす型吸収体

■リリーフ共通特長

● 青色の目印線で紙パンツにパッドをまっすぐつけやすい

● アンモニア臭を強力消臭

消臭ストロングシリーズ

介護する方もされる方も、健康的で清潔な毎日へ

・介護のにおい悩みをシリーズで解消。

アタック

洗たく物のニオイ・汚れに

リセッシュ

洗いにくい物、空間のニオイに

トイレマジックリン、トイレクイックル

トイレのニオイ、汚れに

・尿臭ブロッカーEX配合で、においの原因を元からブロック。

「リリーフ」webサイトURL：https://www.kao.co.jp/relief/

「消臭ストロング」webサイトURL：https://www.kao.co.jp/s-strong/

◼️花王の介護商品は、介護従事者のお墨付きをいただいています

「リリーフ」シリーズ、「消臭ストロング」シリーズは日本ホームヘルパー協会より推奨を取得しています。

◼️日本ホームヘルパー協会について

日本ホームヘルパー協会は、日本国内におけるホームヘルパーの支援と育成を目的とした組織です。高齢者や障害者を支援するホームヘルパーの質の向上を図り、関連する研修や情報提供を行っています。これにより、介護サービスの標準化と向上を目指しています。

《本ニュースリリースについてのお問い合わせ》

株式会社アンカー TEL：03－6280－2888 MAIL：info@ap-anchor.jp