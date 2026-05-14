【マディソン・ニューヨーク】愛らしい表情を立体プリントで表現。癒やしの「猫うさぎシリーズ」が新登場！

株式会社ミスズ

ニューヨーク発のコンテンポラリー・ウォッチブランド『MADISON NEW YORK （マディソン・ニューヨーク）』の日本総発売元を務める株式会社ミスズ（本社：東京都杉並区、代表取締役社長:半田晴久）は、愛くるしい猫とうさぎを文字盤にデザインした新ラインナップ「猫うさぎシリーズ」を発売いたします。

■ 開発の背景とコンセプト

ペットを家族の一員として迎える人が増えるなか、「お気に入りの存在を、いつも身近に感じていたい」というニーズに応えるべく企画された本シリーズ。ファッションウォッチに、猫（および子うさぎ）の愛らしい表情をフォトリアルに落とし込み、日常のあらゆるシーンに小さな癒しを添える1本を目指しました。



文字盤には立体プリント技術を採用。毛並みの質感や瞳の奥行きまで繊細に表現され、見るたびに本物の子猫がそこにいるかのような臨場感をもたらします。ケース径は36mmと、ユニセックスで使いやすい絶妙なサイズ感を採用。日常のスタイリングにさりげない遊び心と癒やしをプラスします。

- 文字盤から飛び出しそうな、立体的で愛くるしいデザイン型番：MA012012-3

本シリーズの最大の特徴は、最新の「立体プリント」技術を駆使した文字盤です。猫やうさぎの柔らかな毛並みや表情がぷっくりと立体的に表現されており、時計を見るたびに心が和むような、温もりのあるデザインに仕上げました。

型番：MA012012-1型番：MA012012-2型番：MA012012-4型番：MA012012-5

- 細部までこだわった高品質な仕様

可愛らしい見た目だけでなく、時計としてのクオリティにも妥協はありません。

ベルト部分には、デザインに合わせて花柄、肉球、人参の型押しやプリントが施されており、細部までストーリー性を感じさせます。

■製品概要

【スペック】

ムーブメント：クオーツ(日本製)

ケース素材 ：316L サージカル・ステンレススチール

ストラップ素材 ：カーフ

ケース径 ：36mm（りゅうず・ラグ除く）

ガラス ：強化ミネラルガラス

防水 ：3気圧防水

性別 ：ユニセックス（老若男女を問わず猫うさぎがお好きな方へ！）

その他 ：文字盤立体プリント



【メーカー希望小売価格】

各色とも22,000円（税込）

■マディソン・ニューヨークについて



マディソン・ニューヨーク（ＭADISON NEWYORK）は、1987年にニューヨークで誕生して以来、今日に至る30年以上の実績を通じ、現在ではファッションウォッチの主要ブランドのひとつにまで成長を遂げました。2019年にはブランドコレクションを一新し、よりコンテンポラリーなスタイルへと進化しています。



■公式サイト

https://madison-newyork.com/

＜正規販売店リスト＞

https://madison-newyork.com/pages/shops



■日本総発売元

株式会社ミスズ

https://www.misuzu.com

＜全国のハンダウォッチワールドにて発売中＞

https://hww.misuzu.com/shop-list