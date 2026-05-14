【リビエラ】手仕事がつくる、もう一つのタイルの世界「Hand Crafted Tiles展 ‐ タイルが生まれるまで -」を東京ショールームで開催

リビエラ株式会社

タイル・石材等の輸入販売商社であるリビエラ株式会社（本社：静岡県静岡市、社長：加藤久和）は、リビエラ・東京ショールームにて、タイル作家・奥田有紀氏（YYtiles）による展示イベント

「Hand Crafted Tiles展 - タイルが生まれるまで -」を開催いたします。

本展では、完成された奥田氏のハンドクラフトタイルの展示に加え、石膏型、焼成前のタイル生地、素焼き、施釉といった制作工程を、実物を通して順に紹介します。普段は完成品としてしか目にすることのないタイルが、どのような工程を経て生まれているのか、その背景にある手仕事や時間に触れていただく展示です。

- 工業製品の先にある、手仕事のタイル

タイルは一般に、均一な工業製品として認識されています。一方で奥田氏のタイルは、石膏型を用いた成形から、絵付け、施釉、焼成までを一貫して手作業で行う、完全ハンドクラフトによるものです。釉薬の濃淡、線の揺らぎ、わずかな色の違い。そうした一つひとつの違いが、空間に奥行きや表情を与え、住宅や店舗の設えの中で静かな存在感を放ちます。

本展は「タイルが手作業によって生まれる素材である」という事実を、作品と工程の両面から伝える試みでもあります。

- 制作工程を“見せる”展示構成

会場では、完成作品だけでなく、石膏型、焼成前のタイル生地、素焼きの状態、施釉後・焼成後のタイルといった制作の各段階を、実際の素材を用いて展示します。工程を追って見ることで、完成品の表情や質感が、偶然ではなく積み重ねられた選択と技術によって生まれていることを体感いただけます。

- 建築・インテリアの現場に向けて

本展は一般の方に向けた内容であると同時に、建築家、設計者、インテリアデザイナーにとって、

オーダーメイドタイルという選択肢を具体的に想像できる機会でもあります。量産品では対応しきれないディテールや、施主の想いに寄り添う素材として、タイルが持つもう一つの可能性を提示します。

【作家プロフィール】

奥田有紀（YYtiles）

https://www.yytiles.com/

杉野女子大学染色専攻卒業後、京都の二代目清二郎・手書き友禅職人として就労。2002年イタリア・フィレンツェ留学、2003年イタリア・モデナのタイルメーカーFoeme2000slrにてデザイナー・技術職として勤務。2008年フランスのニースにてタイル作家として活動。2016年帰国し装飾タイル制作を専門にしたアトリエをオープン。

石膏型による成形から絵付け、施釉、焼成までを一貫して手がけ、住宅や店舗向けのオーダーメイドタイル、装飾壁画などを制作する。

【開催概要】

「Hand Crafted Tiles展 ― タイルが生まれるまで」

会期 2026年5月18日（月）～7月30日（木）

時間 10:00～17:30

会場 リビエラ株式会社 東京ショールーム （東京都港区赤坂3-3-5 住友生命山王ビルB1F）

https://riviera.jp/showroom/tokyo/

アクセス 東京メトロ丸ノ内線・銀座線「赤坂見附駅」11番出口より徒歩2分/10番出口より徒歩3分

休館日 日曜・祝日

‐リビエラ株式会社について‐

リビエラは、日本の戸建住宅の玄関部分を中心に、イタリア・スペインの磁器タイルや天然御影石、大理石といった建材のご案内を1997年から始めました。直接海外の建材見本市に足を運び、厳選した最新商品をラインアップ。入出庫管理は同一現場・同一ロット納品を徹底し、常に高品質な建材をご提供いたします。



静岡本社：〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー23F

東京支社：〒107-0052 東京都港区赤坂3-3-5 住友生命山王ビルB1F

大阪支社：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-5-8 オーク心斎橋ビル2F

九州営業所：〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町1-31 博多アーバンスクエア1F

設 立：1997年4月

代表者：代表取締役社長 加藤 久和

資本金：1億円

事業内容：建築資材の輸入販売（タイル、石材、レンガなど）

公式サイト：https://riviera.jp