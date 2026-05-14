愛知県蒲郡市・創業昭和7年の老舗旅館「平野屋」が、全国的にも革新的な“瞑想（ダイアログ）ルーム”を旅館内に開設

株式会社平野屋土の中をイメージした瞑想（ダイアログ）ルーム

愛知県蒲郡市・三谷温泉の老舗旅館「平野屋」〈創業昭和7年〉は、宿泊者が静かに自分自身と向き合うための新空間、瞑想（ダイアログ）ルーム「間（aida）」をオープンします。

生成AIが瞬時に答えを示し、スマートフォンが絶え間なく情報を届ける現代において、人はいつの間にか「立ち止まること」や「迷うこと」、「まだ言葉にならない感情に耳を澄ませること」から遠ざかりつつあります。

平野屋が目指すのは、単なる癒しやリラクゼーションではありません。

過去と未来の間、他者と自分の間、意識と無意識の間に身を置き、宿泊者が自分自身と静かに対話する時間を生み出すことです。

サウナ、ライブラリ、時手紙、そして新たに誕生する「間（あいだ）」。

平野屋は、温泉旅館が本来持っていた「心身を整え、生き方を見つめ直す」という価値を、現代社会に必要な“宿泊体験”として再編集していきます。

事業を進める背景・課題

平野屋のサバティカル体験マップ■便利さと答えの時代に、人は「問い」を失っていないか

私たちが生きる現代社会は、かつてないほど便利になりました。

スマートフォンひとつで膨大な情報に触れることができ、AIに問いを投げかければ、瞬時に答えらしきものが返ってきます。

移動も、食事も、仕事も、買い物も、日々の多くが効率化され、最適化されていく。

それは確かに、暮らしを支える大きな進化です。

しかしその一方で、私たちは「すぐに答えを出すこと」に慣れすぎてしまったのかもしれません。

本当はまだわからないこと。

簡単には整理できない感情。

過去の記憶。

これからの人生。

大切にしたいもの。

そして、まだ言葉になる前の自分の本音。

本来、人間には、こうした答えのない問いと向き合う時間が必要です。

立ち止まり、迷い、感じ、考え続ける時間。

効率では測れないその時間の中にこそ、人間らしい豊かさが宿るのではないでしょうか。

平野屋は、旅館での滞在を「サバティカルな体験」と捉えています。

サバティカルとは、大学教授などの長期研究休暇に由来する言葉で、単なる休暇ではなく、次の課題や人生の局面へ向かうための充電期間を意味します。

旅の本質は、日常から離れて贅沢をすることだけではありません。

見知らぬ場所に身を置くことで、いつもの価値観が少しゆるみ、自分自身の感覚が静かに変わっていくこと。

平野屋は、そのような小さな自己変容を生む場所でありたいと考えています。

ダイアログルームのコンセプト

瞑想ではなく、自分自身との対話へ

新たに誕生する瞑想（ダイアログ）ルーム「間（aida）」は、一般的には“瞑想ルーム”と呼ばれるような静謐な空間です。

しかし、平野屋が目指すのは、単に心を落ち着かせることではありません。

「間（aida）」という名前には、いくつもの意味を込めています。

過去と未来の間。

他者と自分の間。

意識と無意識の間。

言葉になるものと、まだ言葉にならないものの間。

人は、その「あいだ」に身を置いたとき、はじめて自分の内側の声に気づくことがあります。

「間（aida）」は、土の中のような深い静けさを持つ空間です。

宿泊者は、外の世界からいったん離れ、自らを一粒の種のように沈めます。

すぐに答えを出す必要はありません。

何かを成し遂げる必要もありません。

ただ問いを抱き、想いを巡らせ、言葉にならない感覚に耳を澄ませる。

その時間を経て部屋を出るとき、心のどこかで小さな芽がひらくような体験を目指しています。

ダイアログルームの使用方法

タスクカードを手に取り、問いとともに入室する

瞑想（ダイアログ）ルーム「間（aida）」は、平野屋宿泊者向けの体験空間です。

ご利用は1セット約10分間。料金は無料です。

入室後は扉の鍵を閉め、用意されたタスクカードの中から1枚を選び、奥のダイアログルームへ進みます。

カードには、日常生活ではなかなか立ち止まって考えることのない問いが記されています。

たとえば、

「もしも記憶を一つだけ永遠に残せるとしたら、どんな記憶を選びますか？」

「子どもの頃のあなたが、今のあなたを見たら何と言うでしょうか？」

「あなたにとって豊かさとは、どんな瞬間に宿るものですか？」

その問いを携えて、暗がりの中へ入る。

静かに座る。

あるいは横になる。

姿勢や過ごし方に決まりはありません。

大切なのは、答えを出すことではなく、問いとともにしばらく過ごすことです。

問いを読み、沈黙し、考え、時には考えない。

その余白の中で、普段は見過ごしていた自分の感情や願いに、そっと気づいていく。

「間（aida）」は、宿泊者が自分自身と再び出会うための、ささやかな入口です。

平野屋が目指す「サバティカルな体験」として

９種類のタスクカード温泉旅館が本来持っていた価値を、現代に再編集する

平野屋は、創業昭和7年、三谷温泉の高台に建つ老舗旅館です。

長い歴史の中で、温泉旅館は単に泊まる場所ではなく、心身を休め、整え、明日を生きる力を取り戻す場所であり続けてきました。

しかし現代の宿泊産業は、利便性、機能性、価格、スピードが重視される時代にあります。

もちろん、それらは大切な価値です。

一方で、平野屋は、旅館にはホテルとは異なる役割があると考えています。

予定通りに進まない時間。

人の手触り。

土地の記憶。

静けさ。

不便さの中にある余白。

そして、自分自身と向き合うための間。

平野屋が提供したいのは、単なる宿泊体験ではありません。

サウナで頭を空にし、ライブラリで言葉と出会い、時手紙で未来の自分へ想いを託し、そして「間（あaida）」で自分自身と対話する。

それは、現代版湯治とも言える滞在体験です。

旅館が本来持ってきた「人を整える力」を、AI時代、情報過多の時代、そして心の余白が求められる時代に向けて、新たな形で提示していきます。

ダイアログルームの将来性

メンタルヘルス、ウェルビーイング、そして蒲郡市のイネーブリングシティ構想との連動

近年、メンタルヘルスやウェルビーイングへの関心は、社会全体で高まり続けています。

働き方の変化、人間関係の複雑化、情報過多、将来への不安。

現代人の心は、常に多くの刺激にさらされています。

一方で、AIやデジタル技術の進展により、社会はさらに速く、便利に、効率的になっていきます。

だからこそ、これからの時代には、単に情報を処理する力だけではなく、自分自身の内側に問いを持ち、深く、構造的に、複眼的に考える力がより大切になると平野屋は考えています。

瞑想（ダイアログ）ルーム「間（aida）」は、医療行為や治療を目的とした施設ではありません。

しかし、日常から離れ、静けさの中で自分自身と向き合う時間は、心の余白を取り戻すきっかけになり得ます。

また、蒲郡市では、すべての人が幸福を実感しながら、自分らしく心も体も健康な状態で暮らせるまちづくりとして「イネーブリングシティ」の実現を推進しています。

平野屋の「間（aida）」は、この蒲郡市が目指すウェルビーイングのまちづくりとも親和性の高い取り組みです。

旅館という民間の場から、地域における心の豊かさ、内省、自己回復の可能性を提示すること。

それは、観光の新しい価値をつくると同時に、蒲郡という土地が持つ“癒し”や“再生”の力を、現代にふさわしい形で発信する試みでもあります。

平野屋は、今後もサウナ、ライブラリ、時手紙、ダイアログルームをはじめとする滞在体験を通じて、旅を単なる消費ではなく、人生を見つめ直す時間へと育ててまいります。

平野屋サウナ画像5年以内の未来に送る時手紙言葉と触れるライブラリ三河湾を望む展望室株式会社平野屋 代表取締役 平野寛幸

私たちは、AIやデジタル技術が進むこと自体を否定しているわけではありません。

むしろ、便利さや効率は、これからの社会にとって欠かせないものだと思います。

ただ、その一方で、人間には、すぐに答えを出さず、迷いながら考える時間も必要です。

自分は何を大切にして生きていきたいのか。

過去の自分は何を感じていたのか。

未来の自分に何を残したいのか。

そうした問いと静かに向き合う時間は、AIがどれほど進化しても、人間にとって大切な営みであり続けると思います。

平野屋は、創業昭和7年の老舗旅館として、温泉旅館が本来持っていた“人を整える力”を、現代に必要な形へと再編集していきたいと考えています。

瞑想（ダイアログ）ルーム「間（aida）」が、お客様にとって、ほんの少し立ち止まり、自分自身と再び出会う時間になれば幸いです。

ダイアログルーム概要

名称：瞑想（ダイアログ）ルーム「間（aida）」

所在地：愛知県蒲郡市三谷町南山1-21 平野屋 館内

利用対象：平野屋宿泊者

利用時間：1セット約10分

体験内容：タスクカードに記された問いを手がかりに、静かな空間で自分自身と対話する内省体験

プレオープン：2026年5月1日（金） 正式オープン：2026年6月1日（月）

設計：Itoto architects （蒲郡市）

会社概要

施設名：平野屋

所在地：愛知県蒲郡市三谷町南山1-21

創業：昭和7年

事業内容：旅館業

コンセプト：サバティカルな体験／現代版湯治

公式サイト：https://www.hotel-hiranoya.co.jp