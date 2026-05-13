【令和8年度】太陽光・蓄電池の補助金予算が増加見込み！市区町村の手厚い制度を活用した導入サポートを『お陽さまテックのえねこ』が本格始動

株式会社えねこ

エネルギー・建設・不動産を横断したワンストップサービスを展開する株式会社えねこ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：沢田 陽由馬、以下「弊社」）は、令和8年度（2026年度）の新たな補助金制度の開始に合わせ、各市区町村の手厚い補助を活用して太陽光発電および蓄電池システムの導入を検討されるお客様に向けた「導入コンサルティング窓口」を本格始動いたしました。

■ 令和8年度は導入のチャンス！予算増加が見込まれる「市区町村」の補助金を賢く活用

昨今の急激なインフレや燃料費調整額・再エネ賦課金の上昇により、大手電力会社の電気料金は段階的に値上げされ、家計への負担は深刻化しています。もはや電気は「買う」時代から、「自分で創って貯めて、賢く使い切る」自家消費の時代へと突入しました。

このエネルギー危機への対策として、令和8年度は国や自治体における太陽光発電および蓄電池系の全体予算が上がる見込みとなっています。それに伴い、各市区町村においても独自の非常に手厚い補助金制度が順次発表・開始される予定です。お住まいの市区町村の制度を賢く活用することで、実質的な導入負担額を大幅に削減することが可能です。

■えねこ独自の安心制度！発表前の「事前準備」と「補助金の差額保証」

市区町村の補助金は、募集開始から予算上限に達して早期終了するまでのスピードが非常に早いため、「発表されてから動く」のでは間に合わないケースが多々あります。 そのため弊社では、募集開始と同時にスムーズな申請ができるよう「先に申請準備を進めておく」先行対応体制を整えています。

さらに、万が一国や自治体の正式発表により見込みの補助金額に変更（減額など）が生じた場合でも、えねこがその差額を保証する独自のサポートをご用意。お客様は補助金の変動リスクを一切気にすることなく、最も有利なタイミングで安心して導入をご検討いただけます。

■「絶対に損をしたくない」お客様が、株式会社えねこを選ぶ理由

新年度の補助金特需の裏で、悪質な訪問販売業者と契約してしまうトラブルも増加しています。弊社は、専門メディア「トラベルブック」の『東京都でおすすめの太陽光発電の設置業者21選』にて堂々の第1位に選出されるなど、圧倒的な実績と信頼で多くのお客様から選ばれ続けています。

１. 煩雑な手続きはゼロ！「行政書士による無償の補助金申請サポート」

各市区町村が用意する補助金制度は自治体ごとにルールが異なり非常に複雑です。ご自身で申請するには膨大な書類と専門知識が必要ですが、当社では専属の行政書士を通じた「補助金申請の無償代行サポート」をご提供しています。補助金受給実績100%のノウハウで、お客様の手間を完全にゼロにし、確実な受給をサポートします。

２. 自社施工 ＋ 関東No.1の職人数を誇るプロ集団との「特別連携」

業界では、販売後にその都度異なる下請け業者へ工事を委託し、さらにその下請けが別の業者へ再委託するなど、施工品質や責任の所在が不透明になりがちなケースも少なくありません。弊社では、自社の熟練スタッフによる施工・現場管理を軸としながら、通常では提携が難しい【関東No.1の職人数を誇るプロフェッショナル集団】との特別連携を実現。トップクラスの職人たちと直接連携することで中間工程による品質のばらつきを排除し、大切なお住まいを守る高品質な施工を責任ある体制のもとスピーディーにご提供いたします。

３. 導入ハードルを下げる「最低価格保証」と「初期費用0円プラン」

万が一、他社の見積もりが当社より高い場合は値下げ交渉にも応じる「最低価格保証」を実施。さらに、手元資金を残したまま導入できる提携ローンやリースを活用した「初期費用実質0円プラン」もご用意。月々の電気代削減分で設置費用を賄えるケースも多く、経済的なご負担を極限まで抑えます。

４. 最大1億円の工事施工補償と「永年サポート保証」

売って終わりではありません。万が一の施工トラブルに備えた最大1億円の補償に加え、回数制限なしの「永年サポート保証」を完備。10年、20年と長く稼働する大切なエネルギーシステムを、私たちが末永くお守りします。

■ 無料シミュレーション受付中！お住まいの地域の補助金を使って導入しませんか？

「我が家の屋根には設置できる？」「自分の住んでいる市区町村の補助金を使うと、実際いくらになるの？」といったご相談に対し、最新の電気料金プランと地域ごとの補助金情報を踏まえた精緻なシミュレーションを無料で作成いたします。

新年度の補助金枠がフルで活用できる今こそ、最もお得に導入できる絶好のタイミングです。ぜひお気軽に弊社の無料コンサルティングをご活用ください。





▶︎申請・無料シミュレーションのお問い合わせはこちらから

■ 公式サイト：https://e-neco.com/

■ 公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@816jgjqf

※LINE登録後、特典の適用が可能です。

※登録・ご相談は無料でご利用いただけます。

■ 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@eneco_media

■ 公式Instagram：https://www.instagram.com/eneco_media

■ 公式YouTube

https://www.youtube.com/@%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%88%E3%81%AD%E3%81%93

■ 株式会社えねこについて

弊社は「エネルギーの地産地消」を掲げ、太陽光発電・蓄電池・V2Hなどのスマートホーム設備の販売・施工を行っています。高度な専門知識を持ったスタッフが、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせた最適なエネルギーソリューションを提案いたします。

会社名： 株式会社えねこ

代表取締役： 沢田 陽由馬

所在地： 東京都渋谷区渋谷二丁目10番15号 S-Frontier渋谷青山通り4階

公式サイト： https://e-neco.com/