【70号室の住人】番組ライブ『70号室の住人 LIVE!!!! THE GARAGE』2026年7月30日（木）開催決定！サニーデイ・サービス×ハシリコミーズ×エルスウェア紀行×スーパー登山部

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

TOKYO MX(東京メトロポリタンテレビジョン株式会社、本社：東京都千代田区)は、放送中の音楽トーク番組『70号室の住人』（毎週水曜日21:25～21:54生放送）のライブイベントとして、『70号室の住人LIVE!!!! THE GARAGE』を2026年7月30日（木）にSpotify O-WESTにて開催することを決定いたしました。

これまで3度の番組ライブを開催してきた『70号室の住人』ですが、今回は若手アーティストにフォーカスした新シリーズ「THE GARAGE」！ジャンルもキャリアも越えて、今この瞬間の熱がひとつになるライブシリーズです。

記念すべき第1回には、今大きな注目を集める若手アーティスト、ハシリコミーズ、エルスウェア紀行、スーパー登山部の3組と、番組MC・遠山大輔が「今のライブが特に最高!!」と公言するサニーデイ・サービスが登場。若手と同じステージに立ち、今の音楽を照らします。

さらに、ライブはもちろん、『70号室の住人』ならではのトークパートも実施。

なお本公演は、番組でのダイジェスト放送は予定しておりません。この日、この場所でしか生まれない空気を現場に来た人だけが体感できる、特別なライブです。

また、前回大好評だった770円チケットも、本日21:55より番組オフィシャル最速先行のみで販売。

70号室がいま本気で届けたい若手アーティストたちの“生”を、ぜひ体感してください。

サニーデイ・サービスハシリコミーズエルスウェア紀行スーパー登山部

◆イベント概要 ※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】 70号室の住人LIVE!!!! THE GARAGE

【日時】 2026年7月30日（木） 18:00開場／18:30開演

【会場】 Spotify O-WEST（東京都渋谷区円山町2-3 2F）

【出演】 サニーデイ・サービス、ハシリコミーズ、エルスウェア紀行、スーパー登山部

MC：遠山大輔（グランジ）

【主催・企画・制作】 ぴあ株式会社

【協力】 TOKYO MX／吉本興業株式会社

【イベントHP】 https://s.mxtv.jp/event/detail/70_room_live0730/(https://s.mxtv.jp/event/detail/70_room_live0730/)

◆チケット情報 ※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【料金】 5,500円（税込、スタンディング、整理番号付き）

770円（税込、スタンディング、整理番号付き）

※770円チケットは「番組オフィシャル最速先行」のみで販売いたします

※入場時にドリンク代が別途かかります

【販売スケジュール（予定）】

番組オフィシャル最速先行（先行抽選） 5月13日(水)21:55 ～ 6月3日(水)23:59

プレリザーブ1次（先行抽選） 6月4日(木)0:00 ～ 6月10日(水)23:59

プレリザーブ2次（先行抽選） 6月11日(木)0:00 ～ 6月17日(水)23:59

プレリザーブ3次（先行抽選） 6月18日(木)0:00 ～ 6月24日(水)23:59

プリセール（先行先着） 6月27日(土)0:00 ～ 7月14日(火)23:59

一般先着 7月16日（木）10:00～

【販売サイト】 チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/70-room-thegarage/(https://w.pia.jp/t/70-room-thegarage/)

・「770円チケット」は、「番組オフィシャル最速先行」のみで、お一人様2枚まで販売いたします。

なお、整理番号は「5500円チケット」の後になりますので、あらかじめご了承ください。

・「5500円チケット」は、お一人様4枚まで販売いたします。

・公演中止以外の払い戻しはいたしません。予めご了承ください。

・ご本人確認が必要な場合がございます。運転免許証などの本人確認書類をご持参ください。

・車椅子をご利用のお客様は、チケット購入後、公演5日前までにお問い合わせ先へメールでご連絡ください。

車椅子席には限りがございますので、予めご了承ください。

・テレビカメラの撮影が入る場合がございます。予めご了承下さい。

・個人情報の取り扱いについて：サービス提供及び入場に関わる事務作業の円滑化のため、チケット所有者様の個人情報の一部（氏名、電話番号）を

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社に提供いたします。

【お客様のお問い合わせ先】 live_info@pia.co.jp

※メールのタイトルに「70号室の住人LIVE」など、どのイベントのお問い合わせかわかるよう必ず記載をお願いいたします。

※主に平日11:00～18:00頃のご返信となります。土日・祝日のお問い合わせは翌営業日にご返信いたします。

※イベント当日にメールでお問い合わせいただいた場合はご返信が出来ません。

※番組に関するお問い合わせは下記サイトをご確認ください。

https://s.mxtv.jp/company/contact.html

◆番組概要 ※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】 70号室の住人

【放送日時】 毎週水曜日21:25～21:54 生放送＜TOKYO MX1＞

【配信】「Rチャンネル」でリアルタイム配信

「TVer」にて無料見逃し配信 （放送翌々日の12:00から1週間）

「FANYチャンネル」にて無料見逃し配信（TVerでの配信終了後から2週間）

【MC】 遠山大輔（グランジ）

【番組HP】 https://s.mxtv.jp/music/70_room/

【番組公式SNS】 X：https://x.com/Room_No70_

TikTok：https://www.tiktok.com/@room_no70