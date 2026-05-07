Tamituのシーズナルフレーバーから、初夏のフレーバー「Herbal Honey Shiso」が季節限定発売。さらにシリーズ商品「Shisoフルーツコンフィ」も数量限定登場。

水谷養蜂園株式会社

新しいはちみつのカタチを提案する「Tamitu（タミツ）」は、はちみつを通して日本の四季を届けるシーズナルフレーバーから初夏をイメージした「Herbal Honey Shiso」を季節限定発売いたします。さらにShisoシリーズ商品として、Shisoにイエロートマト、河内晩柑をあわせた「Shisoフルーツコンフィ」も数量限定発売。新緑の季節に、心身をここちよく巡る初夏の風味をお楽しみください。

1. Herbal Honey Shiso

\4,320(税込) / 250g

Tamituのシーズナルフレーバーとして、草木が満ちる初夏をイメージした「Herbal Honey Shiso」が登場。 養蜂場に広がる青々とした景色や、新緑を揺らすやわらかな風や香りをそのまま閉じ込めたようなひとさじに仕上げました。さわやかな青紫蘇と緑茶が香るひとさじをお楽しみください。

レモン(イタリア)イタリアで採れたレモンはちみつ

純粋はちみつは、イタリア・シチリア島のレモンのお花から採れたはちみつを使用。みずみずしいレモン果実そのもののような味わいが特徴で、レモンの皮を彷彿させるほのかな渋みが全体を引き締め、奥行きのある風味へと導きます。

青紫蘇・エルダーフラワー・緑茶・ジュニパーベリー・レモンピール・レモンバーム深い余韻が広がるハーブ・スパイス

さわやかな青紫蘇をメインに、エルダーフラワー、緑茶、ジュニパーベリー、レモンピール、レモンバームを調合。緑茶やレモンバームなどが織りなす深い風味のなかに、エルダーフラワーやレモンの明るさを重ねることで、落ち着きある甘さと新緑の深い香りが広がる味わいに仕上げました。

2. Shisoフルーツコンフィ [ 数量限定 ]

\1,850(税込) / 1個

Herbal Honey Shisoとイエロートマト、河内晩柑をあわせた「Shisoフルーツコンフィ」が数量限定登場。しっかりとした果肉感と甘味を感じる「イエロートマト」に、和製グレープフルーツともいわれる苦味が少なく爽やかな酸味が特徴の「河内晩柑」をあわせ、透明感あるさわやかな味わいに仕上げました。Shisoをたっぷり使ったフルーティーなソースとみずみずしい旬の果実が織り重なる、Tamitu流コンフィチュールをお楽しみください。

商品情報

■商品一覧

1. Herbal Honey Shiso

\4,320(税込) / 250g

2. Shisoフルーツコンフィ [ 数量限定 ]

\1,850(税込) / 1個

■発売時期

・予約販売：2026年5月14日(木)11:00～

・発売期間：2026年5月21日(木)11:00～7月8日(水)

*なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。



■取扱店

・Tamitu オンラインストア

https://tamitu.jp/

・Tamitu Laboratory&cafe

東京都渋谷区神宮前5-10-1GYRE B1F (11:00-20:00/不定休)

・LINEギフト

https://mall.line.me/sb/tamitu

*Herbal Honey Shisoのみお取り扱い。

■パッケージイラスト / 吉野マオ

Artist / Designer。1996年 愛知県出身。2021年 東京芸術大学工芸科 陶芸研究室 卒業。抽象化された花や自然物をモチーフに、手紙のようなコミュニケーションを行う絵画を制作する。絵による対話が主題のため、展示活動だけでなくファッションブランドや飲食店、公共施設などへの作品の提供を精力的に行っている。

instagram @l_maoyoshino_l

Tamituについて

「暮らしに花を、わたしに蜜を。」をコンセプトに、創業100余年の養蜂園が次の時代へ提案する新しいはちみつのカタチ「Tamitu」。メインプロダクトであるHerbal Honeyは冷たいものに溶けやすく、そのままはもちろん、炭酸水などのドリンクで割ってお楽しみいただけます。2021年に誕生し、2022年7月には実店舗「Tamitu Laboratory & cafe」が東京・表参道に第一号店としてオープン。そこではHerbal Honeyを五感で体験していただくため、ショップの他に、カフェやLabo(調合室)が併設されています。

健やかに、そして美しく。多様なライフスタイルを持つわたしたちに、Tamitu のひとさじが支えとなり、活力となることを願っています。