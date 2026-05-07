施設でのレクリエーションやご年配の方へのプレゼントに最適！【元気いっぱい！いきいきパズル】シリーズの新製品16柄と″お得な12柄セット″が[やのまん通販]にて2026年6月下旬に発売されます

株式会社やのまん元気いっぱい！いきいきパズル

ジグソーパズル製造販売事業を手掛ける株式会社やのまん（本社：東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7Ｆ 代表取締役：矢野宙司）は2009年の発売から17年、未だ大人気の高齢者向けジグソーパズル「元気いっぱい！いきいきパズル」の新製品16柄とそのうちの12柄をセットにしたお得な12柄セットを2026年6月下旬に発売致します。

●やのまん公式サイト：https://www.yanoman.co.jp/topic/ikiiki/

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●商品一覧ページ(やのまん公式)：https://www.yanoman.co.jp/products/list?category_id=784

ご購入者様の声

商品一覧ページ :https://www.yanoman.co.jp/products/list?category_id=784

80代の母と暮らしており、指先と頭の運動になればとプレゼントしました。

普通のパズルだと「難しい」と投げ出してしまう母ですが、このシリーズはピースが大きく、絵柄も馴染み深いので楽しそうに取り組んでいます。完成後に昔話を披露してくれるなど、親子の会話が増えたのが一番の収穫です。介護というほどではありませんが、今のうちから無理なく「いきいき」と過ごしてほしい。そんな願いにぴったりの品でした。

息子と孫から贈られたパズルは持ちやすい大きなピース。毎日、孫の小さな手と私の手で絵を完成させる時間が何よりの宝物です。

製品特徴

「元気いっぱい！いきいきパズル」は高齢者の方へ向けての専用設計となっております。脳と手先を使うことから右脳活性にジグソーパズルは効果があるといわれていますが、それまでは施設などでも使いにくい一般製品しかありませんでした。そこで、当社が高齢者施設や介護施設などでのレクリエーションやリハビリテーションに使えるようにリサーチして開発した商品が「元気いっぱい！いきいきパズル」となります。施設利用者が補助なく"1人でコツコツ"と出来るような"作りやすさ"や"楽しさ"、そして完成後の"達成感"などを考慮した設計になっており、さらに絵柄も仲間内で話が広がりそうな観光地を中心とした「風景」や可愛らしい「動物」、綺麗な「お花」などがメインになっています。

特徴１写真は60ピースでピース形状は「雲形」

台紙付きのジグソーパズルで、台紙にはピース形状が印刷されており、絵柄以外にもそのピース形状をヒントに組むことが出来ます。(ピース形状は20、40、60ピースは「雲形」・96ピースは「キ形」※のちほど説明あり)※写真は60ピース

特徴２

完成サイズと同じ大きさの組み立て見本が付いており、それを見ながら組むことが出来ます。

その組み立て見本を立てるためのスタンドも付属しています。

製品概要

製品詳細

同じ大きさの完成見本を見ながら遊べます- 新柄発売日：2026年6月下旬- 商品特長：高齢者の方々のこころとからだの健康の為に介護現場から生まれたジグソーパズル- 商品シリーズ名：元気いっぱい！いきいきパズル- ピース／種類：２０、４０、６０、９６ピース／計１６柄（内１２柄をお得なセットにしています）- 単品価格：各１１００円（税込）- １２柄セット価格：１１０００円（税込）※単品で１２柄買うよりも２２００円お得- 商品一覧ページ(やのまん公式)：https://www.yanoman.co.jp/products/list?category_id=784１２柄セット１２柄セット価格：１１０００円（税込）元気いっぱい いきいきパズル１２柄セット Ｐａｒｔ１０

●セット１２柄明細[２０Ｐ]１０１-２８１、２８３笑うフクロウの兄弟／桜と遠景の松本城（長野）[４０Ｐ]２８５～２８７ひと休みするアヒルの子たち／春のみちのく杜の湖畔公園（宮城）／華・歌舞伎座[６０Ｐ]２８９、２９１、２９２寝そべる赤ちゃんパンダ／栗林公園の錦鯉（香川）／秋晴れの名古屋城（愛知）[９６Ｐ]２９３～２９６歌舞伎十八番の内総角の助六／富士山とチューリップ（山梨）／サツキ咲く松尾大社（京都）／お花畑の幸せわんこ

●付属：完成見本・完成見本用スタンド・収納ケース・ピーストレイ・チャレンジカード達成シール付

単品／２０ピース 価格：各１１００円（税込）101-281 笑うフクロウの兄弟101-282 秋に色づく玉川上流（山形）※単品のみ101-283 桜と遠景の松本城（長野）101-284 桜咲く高台寺庭園（京都）※単品のみ

【単品のみ】101-282 秋に色づく玉川上流（山形）、101-284 桜咲く高台寺庭園（京都）

単品／４０ピース 価格：各１１００円（税込）101-285 ひと休みするアヒルの子たち101-286 春のみちのく杜の湖畔公園（宮城）101-287 華・歌舞伎座101-288 陽だまりの昭和記念公園（東京）※単品のみ

【単品のみ】101-288 陽だまりの昭和記念公園（東京）

単品／６０ピース 価格：各１１００円（税込）101-289 寝そべる赤ちゃんパンダ101-290 忍野八海と白く染まる富士（山梨）※単品のみ101-291 栗林公園の錦鯉（香川）101-292 秋晴れの名古屋城（愛知）

【単品のみ】101-290 忍野八海と白く染まる富士（山梨）

ピース形状に関して

単品／９６ピース 価格：各１１００円（税込）101-293 歌舞伎十八番の内 総角の助六101-294 富士山とチューリップ（山梨）101-295 サツキ咲く松尾大社（京都）101-296 お花畑の幸せわんこ雲形(20、40、60ピース)※写真は60ピースキ形(96ピース)雲形(20、40、60ピース)

いきいきパズルの２０、４０、６０ピースで使用されている「雲形」は、その名の通り、ピースの接合部分が雲のような、丸みを帯びた柔らかいカーブで構成されています。ピースの凹凸の形が分かりやすく、似た形のピースが少ないため、絵柄と形の情報を使って判別しやすく、ジグソーパズル初心者の方に向いています。

キ形(96ピース)

いきいきパズルの９６ピースで使用されている「キ形」は、ピースの形がカタカナの「キ」の字に似た形状になっており、似たようなピース形状が多くなることから、ピースの形状だけで判別するのが難しくなります。一般的なジグソーパズルと同様の形状となります。

「雲形」は形自体がヒントになるため組みやすい一方、「キ形」は形だけでの判別が難しく難易度が上がる傾向にあります。

元気いっぱい！いきいきパズルご購入に関して

「元気いっぱい！いきいきパズル」はやのまん通信販売限定商品となり、ユーザー様へ直接販売をしております。ご興味がございましたら、ぜひ、やのまん公式サイトをご覧ください。

やのまん公式サイト：https://www.yanoman.co.jp/topic/ikiiki/

商品一覧ページ：https://www.yanoman.co.jp/products/list?category_id=784

株式会社やのまんについて

やのまん公式サイト :https://www.yanoman.co.jp/topic/ikiiki/商品一覧ページ :https://www.yanoman.co.jp/products/list?category_id=784

1973年、日本で初めてジグソーパズルを販売した老舗企業である株式会社やのまんは、翌1974年には日本初となるジグソーパズルの国内製造を開始しました。その後、ジグソーパズルをはじめ、カードゲームやTVゲームなど幅広いホビー商品を展開しており、長年の経験と信頼をもとに、世代を超えて愛される製品づくりに取り組んでいます。

現在では、ジグソーパズルに加え、カードゲーム関連商品やボードゲームなど、多彩なホビー商品を企画・製造・販売しています。世代を超えて楽しめる「遊び」を通じて、人と人とのつながりや心の豊かさを育むことを目指しています。

会社概要

会社名：株式会社やのまん

代表者：代表取締役 ⽮野 宙司

所在地：東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7F

ＴＥＬ：03-3865-2930

ＦＡＸ：03-3865-8529

事業内容：ジグソーパズルと額縁、カードゲーム、及び雑貨等の企画・開発・製造（制作）・販売

設立： 1954年1月

HP：https://www.yanoman.co.jp/

X：https://twitter.com/puzzle_yanoman

note：https://note.yanoman.co.jp/

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