【接触冷感ガードル新登場】履くだけで-5kgシルエット！《極薄・冷感・シームレス》の骨盤ガードルショーツが登場

株式会社WaterAir

株式会社Water Air（本社：広島県広島市 代表取締役：國安秀之輔）が運営するインナーファッションブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』は、5/7(木)12:00より、夏の「薄着による体型悩み」と「暑さ・蒸れ」を同時に解決する『骨盤ガードル 接触冷感タイプ』を新発売いたしました。

■夏の「ガードル離れ」を解消。tu-hacciが提案する新・冷感補正スタイル

本格的な夏を前に「薄着によるボディライン」への関心が高まる一方、市場では「暑さや蒸れ・ニオイ」を理由にガードル着用を断念するケースが少なくありません。近年の記録的な猛暑により、インナーには補正力だけでなく、長時間の着用を可能にする「機能性」と「快適性」が強く求められています。

こうした女性たちのリアルな悩みに寄り添い、tu-hacciは単なる「下着」ではなく、ファッションの一部として毎日を楽しくする「インナーファッション」を提案しています。

「補正力は妥協したくないけれど、夏は涼しく過ごしたい」という声を叶えるため、機能性と快適さを両立。トレンドの薄着スタイルも、暑さを気にせず自分らしく楽しめる新しい選択肢を開発しました。

24ｈ快適！「骨盤ガードル 接触冷感タイプ」の魅力とは

■触れた瞬間ひんやり、接触冷感素材

肌に触れた瞬間に熱を逃がす接触冷感素材を採用。さらに吸汗速乾性に優れているため、汗をかいてもベタつきにくく、常にサラリとした肌触りをキープします。 これにより、これまでの「暑さを我慢して履く」という補正インナーのイメージを一新。「涼しく快適に」夏のおしゃれを楽しみながらスタイルアップを叶えます。

■気になるニオイ・蒸れをブロックする消臭・抗菌加工

夏場に懸念される「ニオイ」対策として、強力な消臭・抗菌加工を施しました。特にデリケートなマチ裏部分の菌の増殖を抑え、長時間の外出中も清潔感をキープします。また、マチ付き仕様で「1枚履き」が可能なため、着膨れを防ぎさらに涼しく過ごせるのも大きなポイントです。

■「響かない」にこだわったシームレスな美シルエット

ストレッチの効いた接触冷感生地を「特殊な接着仕様」で仕立てることで、縫い目を最小限に抑え、タイトな服でもラインが響きにくい設計に。程よい着圧がお腹を抑え、お尻をグッと持ち上げる構造が「骨盤のゆがみ」や「下腹のぽっこり」に的確にアプローチします。楽な着心地ながら、履くだけで「-5kgシルエット」へと導きます。

シーンに合わせて選べる4つのカラーバリエーション

■カラーラインナップ

ブラック：定番で使いやすく、透け防止にも役立つ王道カラー。

アイスグレー：夏らしく涼やかで、クリーンな印象を与えるトレンドカラー。

グレージュ：肌馴染みが良く、白いボトムスでも響きにくい万能カラー。

ヌードベージュ：最も透けにくく、薄手の服でも安心のナチュラルカラー。

ブラック、アイスグレー、グレージュの3色は、tu-hacciの大ヒット商品である「接触冷感ブラキャミ（品番：90382）」と同色でコーディネートも体型カバーもこれ1枚で叶えられます。

商品概要

商品名：骨盤ガードル 接触冷感タイプ

発売日：2026年5月7日（木）12:00

価格：\2,980（税込）

カラー：ブラック、アイスグレー、グレージュ、ヌードベージュ

サイズ：XS, S, M, L, LL, 3L, 4L（全7サイズ）

販売場所：tu-hacci公式オンラインストア

販売URL：https://x.gd/wrqaV(https://x.gd/7TvbT)

tu-hacci(ツーハッチ)について

ブランドコンセプト

Enrich your life.

「下着もファッションのパーツ」をテーマに女性のライフスタイルを豊かにするアイテムを提供します。

tu-hacciは、あなたの自由と自信を押し上げるインナーファッションブランド。 自分らしく、美しく生きるためのデザインを信頼できるクオリティで、あなたの元へお届けします。

【公式】tu-hacciオフィシャルサイト

https://www.tu-hacci.co.jp/

【公式SNS】

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【会社概要】

株式会社Water Air（https://waterair.jp/）

本社：広島県広島市西区三篠町3丁目24-19

事業内容：レディース用インナーウェア、ルームウェア等の販売