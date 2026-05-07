TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2025年 ダイエットの意識・実態調査（第3弾）』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2025年 ダイエットの意識・実態調査（第3弾）』について、弊社リサーチャーの近藤加奈子のインタビュー記事を2026年5月1日に公開したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348480/images/bodyimage1】
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INTERVIEW
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◆今回、ダイエットに関する消費者調査を実施したとのことですが、今回の調査目的を教えていただけますでしょうか？
近藤：本調査は、2021年・2023年に実施した調査に続く、今回で3回目の調査です。本調査の目的は、最新のダイエットトレンドの把握です。ダイエットのトレンドは他のテーマに比べて移り変わりが激しく、時代とともに変化しています。例えば、かつては・・・
◆ダイエット市場は、トレンドの把握がポイントということですね！では、実際にどのようなトレンドが見られましたか？
近藤：今回の調査で特に顕著だったのが、「腸活」ニーズの継続的な拡大です。前回調査に続き、今回もその伸長が確認されており、ダイエットの中でも一つの主流テーマになりつつあることが分かりました。具体的には、糖質制限に取り組む人が・・・
◆なるほど、“攻め”から“守り”への変化というのは非常に興味深いです！それでは、今回の調査で「ここに注目してほしい！」というポイントがあれば、ぜひお聞かせください！
近藤：今回、注目いただきたいのが「分析の切り口」です。一般的には、性別や年代といった属性軸でターゲットを整理するケースが多いと思いますが、本レポートではそれに加えて、新たに「体型の自己認識」という視点からダイエット層を捉えています。例えば、・・・
◆「体型の自己認識」という軸でデータを見ることで、新たな発見が得られそうですね！では最後に、今回の調査について、お客様からはどのような感想をいただいていますか？
近藤：お客様からは、「実務に活用しやすい」「ターゲット像が具体的に見える」といったお声を多くいただいております。中でも特にご評価いただいているのが、弊社の強みである「クラスター分析」です。今回のダイエット領域におけるクラスターは、意識の高低だけでなく、・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6934/
2025年 ダイエットの意識・実態調査（第3弾）
ー糖質制限から腸活へ、「攻め」から「守り・整える」ダイエットへの変化の兆しー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/cr220260525
発刊日：2025年12月19日
頒価：462,000円（税抜：420,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348480/images/bodyimage1】
INTERVIEW
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◆今回、ダイエットに関する消費者調査を実施したとのことですが、今回の調査目的を教えていただけますでしょうか？
近藤：本調査は、2021年・2023年に実施した調査に続く、今回で3回目の調査です。本調査の目的は、最新のダイエットトレンドの把握です。ダイエットのトレンドは他のテーマに比べて移り変わりが激しく、時代とともに変化しています。例えば、かつては・・・
◆ダイエット市場は、トレンドの把握がポイントということですね！では、実際にどのようなトレンドが見られましたか？
近藤：今回の調査で特に顕著だったのが、「腸活」ニーズの継続的な拡大です。前回調査に続き、今回もその伸長が確認されており、ダイエットの中でも一つの主流テーマになりつつあることが分かりました。具体的には、糖質制限に取り組む人が・・・
◆なるほど、“攻め”から“守り”への変化というのは非常に興味深いです！それでは、今回の調査で「ここに注目してほしい！」というポイントがあれば、ぜひお聞かせください！
近藤：今回、注目いただきたいのが「分析の切り口」です。一般的には、性別や年代といった属性軸でターゲットを整理するケースが多いと思いますが、本レポートではそれに加えて、新たに「体型の自己認識」という視点からダイエット層を捉えています。例えば、・・・
◆「体型の自己認識」という軸でデータを見ることで、新たな発見が得られそうですね！では最後に、今回の調査について、お客様からはどのような感想をいただいていますか？
近藤：お客様からは、「実務に活用しやすい」「ターゲット像が具体的に見える」といったお声を多くいただいております。中でも特にご評価いただいているのが、弊社の強みである「クラスター分析」です。今回のダイエット領域におけるクラスターは、意識の高低だけでなく、・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6934/
2025年 ダイエットの意識・実態調査（第3弾）
ー糖質制限から腸活へ、「攻め」から「守り・整える」ダイエットへの変化の兆しー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/cr220260525
発刊日：2025年12月19日
頒価：462,000円（税抜：420,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
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