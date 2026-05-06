TikTok、CORTISの「GREENGREEN」リリースを記念したキャンペーンを開始！インタラクティブな参加型コンテンツでファンの音楽体験を拡大

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TikTokは、CORTISの2ndミニアルバム「GREENGREEN」のリリースを記念したグローバルキャンペーン「#GREENGREEN」を2026年5月4日（月）より開催中です。本キャンペーンは2026年5月4日（月）から5月17日（日）までの2週間にわたって実施され、TikTokアプリ内の特設キャンペーンページを通じて世界中のユーザーが参加することができます。

本キャンペーンは、ファンの参加、インタラクティブなミッション、特典を組み合わせ、音楽視聴以上の体験を提供します。ユーザーはTikTokで「CORTIS」や関連ハッシュタグを検索することで特設キャンペーンページにアクセスでき、2ndミニアルバム「GREENGREEN」に関連するさまざまなミッションやコンテンツに参加することができます。

TikTokのグローバルユーザーは、CORTISの公式TikTokアカウント（@cortis_bighit(https://www.tiktok.com/@cortis_bighit)）をフォローし、タイトル曲「REDRED」を音楽アプリに保存し、その楽曲を使用した動画を作成することで、期間限定のプロフィールフレームを獲得することができます。さらに、韓国と日本では、ファンの参加体験を拡大する特別なミッションも実施されます。韓国と日本のTikTokユーザーは各ミッションをクリアすることで、ハートポイントと呼ばれる本キャンペーン専用のポイントを獲得でき、2カ国のファンによる累計ポイントが指定の数字に達すると、ニューヨークのタイムズスクエアにCORTISの屋外広告が掲示されることになります。TikTokアプリ内でのファンの参加をリアルの世界での露出につなげることで、より没入感の高いファン体験を創出するキャンペーンとなっています。

また、TikTokはキャンペーン期間中、アプリ内で「リスニングパーティー（Listening Party)」も開催します。TikTokユーザーはアプリ内でミニアルバム「GREENGREEN」に収録された新曲を聴きながら、各マイルストーンの達成に貢献でき、達成のたびにグループでのセルフィー画像やソロのセルフィー画像などのデジタル特典が段階的に開放されます。

2026年5月5日（火）には、CORTISが「リスニングパーティー（Listening Party)」ルームに登場し、約1時間にわたってファンとチャットで交流しました。このセッションを通じて、ファンはコンテンツを視聴するだけでなく、TikTokにてアーティストとリアルタイムでの交流を楽しみました。こういったCORTISとファンのリアルタイムでの交流機会は、今後も予定されています。TikTokは、2026年5月8日（金）23時から1時間、CORTISとの独占TikTok LIVEを開催します。本TikTok LIVEではトークやゲームなどのコーナーが予定されており、TikTokでのみ視聴可能です。

TikTok Korea Artist & Label Partnerships Lead Juyoung Park コメント

「本キャンペーンは、ファンがミッションやコンテンツへの参加を通じてアーティストの新作リリースをともに盛り上げられるよう、音楽視聴の枠を超えた体験を提供しています。TikTokは、今後も参加型コンテンツを中心とした新しい音楽体験を提供し続け、アーティストとファンがより深くつながれるよう取り組んでいきます。」

CORTISの公式TikTokアカウントのフォロワー数は1,130万を突破し、累計いいね数は7億4,000万を超えています。また、CORTISは2025年に韓国で開催されたTikTok Awardsにて「Global Rookie Award」を受賞しました。

CORTISの2ndミニアルバムのタイトル曲「REDRED」を使用したコンテンツは、リリース以降1日平均6万本以上の動画が投稿されており、2026年5月5日（火）時点で90万本を突破しています。これは、TikTok上で大きな反響を呼んだ1stミニアルバム「GO!」での動画投稿チャレンジを上回る数字であり、TikTokコミュニティにおけるCORTISの影響力の高まりを示しています。

【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。