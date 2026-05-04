5月4日より「大感謝祭」を開催！【株式会社STUDIO ARC】

株式会社STUDIO ARC

全国でフォトスタジオを展開する株式会社STUDIO ARCは、2026年7月に新たな撮影コースをリリースすることを記念し、これまでの感謝を込めて「大感謝祭」を2026年5月4日（月・祝）から5月31日（日）まで開催いたします。物価高騰が続く中、ご家族の「今しか撮れない瞬間」を応援するため、家計に優しい特別特典を3つご用意しました。

■ 「大感謝祭」3つのポイント

■ キャンペーン実施の背景

パパ・ママ着付け料金が「8,000円OFF」：ご家族全員での和装写真を身近に。七五三お参りレンタルが「半額」：秋のお参り衣装を、今だけの特別価格で。3. 撮影データが「1.5倍」に増量：通常80カットが120カットに。思い出を余すことなく記録します。

STUDIO ARCでは、2026年7月より、お客様の多様なニーズにお応えするための「新撮影コース」をリリースいたします。

この大きなリニューアルを前に、「これまでのコースを最後にもっともお得な形で体験していただきたい」という想いから、今回の『大感謝祭』を企画いたしました。大型連休（ゴールデンウィーク）からスタートする本キャンペーンを通じて、家族の絆を形に残すきっかけを提供いたします。

■ キャンペーン詳細

【期間】2026年5月4日（月・祝）～ 2026年5月31日（日）【3大特典内容】パパ・ママ着付け 8,000円OFF

お子様の撮影に合わせてご両親も本格的な和装をお楽しみいただけます。この機会に家族での和装記念写真はいかがでしょうか。

七五三お参りレンタル 半額

秋の七五三シーズンに欠かせない「お参り用着物レンタル」を、通常価格の半額にてご提供します。

BCコース データ増量（80カット → 120カット）

人気の撮影コースにおいて、お渡しする写真データを40カット追加します。

【対象店舗】 全国のSTUDIO ARC各店舗【お申し込み方法】 店頭、公式サイト、またはコールセンターへのお電話にて承ります。

キャンペーン特設サイト：https://www.arc-web.com/kids/campaign/daikanshasai_2605/

コールセンター電話番号（１０：００～18：00） 072-242-3074

■ STUDIO ARC（スタジオアーク）について

「自然体で、自分らしく。」をコンセプトに、伝統的な七五三から、成人振袖、マタニティ、バースデーフォトまで幅広く手掛けるフォトスタジオ。洗練されたスタジオセットと、プロの技術によるヘアメイク・撮影で、家族の宝物になる一枚をプロデュースしています。

公式サイト：https://www.arc-web.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社スタジオアーク マーケティング担当

E-mail：marketing@arc-web.com